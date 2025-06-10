Яциняк Александер - Антикризовий біблійний порадник

Із 2008 року щораз частіше лунають розмови про глобальну фінансово-економічну кризу. Різною мірою у багатьох країнах світу почали проявлятися її суспільні й політичні наслідки. Спорадично фахівці робили спроби проаналізувати етичне підгрунтя цього явища. Урезультаті, незважаючи на нерегулярністьтакої праці, усе ж було запропоновано цінні думки, що стосувалися цієї тематики. Кардинал Кормак Мерфі-О’Коннор в одному зі своїх інтерв’ю сказав, що нинішня криза є кайросом1, який дасть людям змогу опам’ятатися, і додав, що капіталізм слід доповнити відповідними правилами й моральними цілями, котрі впорядкували б його. Ствердив однозначно, що теперішня рецесія заборгованості це не Божа кара, а наслідок певного способу життя: “Якщо ти ведеш життя, яке базується на надмірній й жадібності, то рано чи пізно мусиш за це заплатити”. Натомість архиепископ Целестіно Мільйоре, представник Римської Апостольської Столиці при Організації Об’єднаних Націй, виступаючи в штаб-квартирі цього міжнародного об’єднання, сказав, що Ватикан поділяє переконання про те, що в основі сучасної кризи лежить відсутність відповідної системи контролюзафінансовим сектором. Водночас він додав, що ще однією причиною економічного занепаду багатьох країн є брак етики в цій прагненні досягти сфері діяльносте, який, зокрема, проявлявся у до того ж будь-якою ціною якнайбільшого зиску. Цієї теми останнім часом часто торкається і Святіший Отець Венедикт XVI, який зазначає, що деякі фінансові ринки зазнали серйозної кризи внаслідок того, що керувалися власними згубними засадами. Адже фінансова діяльність, яка розрахована на незначний або навіть дуже короткий час, і не бере до уваги довготривалої перспективи й загального добра суспільства, позбавляє фінанси ролі моста між теперішнім і майбутнім. Складним актуальним фінансовим, соціяльним, економічним і політичним проблемам папа також присвятив свою енцикліку “Caritas in Veritate”1, яку було опубліковано під час урочистостей з нагоди дня святих апостолів Петра й Павла 29 червня 2009 року?.

Яциняк Александер - Антикризовий біблійний порадник

Духовні роздуми для тих, хто опинився в скруті / Александер Яциняк / Пер. Львів: Свічадо, 2011.-152 с. з польськ. Т. Різун.

ISBN 978-966-395-458-5

Яциняк Александер - Антикризовий біблійний порадник - Зміст

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