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Якобчук - Біблійні принципи життя і служіння

Якобчук - Біблійні принципи життя і служіння
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Якобчук Леонід - Біблійні принципи життя і служіння

Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. - 586 с.

Якобчук Леонід - Біблійні принципи життя і служіння - Зміст

ВІД АВТОРА

Розділ І. МОРАЛЬНІ І ПРИРОДНІ АТРИБУТИ ХАРАКТЕРУ БОГА-ОТЦЯ

  • ПЕРЕДМОВА - КОРОТКИЙ ОГЛЯД БІБЛІЇ - ПРИРОДА ЖИВОГО БОГА - БОЖА ТРІЙЦЯ - ПРИРОДНІ АТРИБУТИ БОГА - МОРАЛЬНІ АТРИБУТИ БОГА - НЕОБХІДНІСТЬ ПІЗНАННЯ ЖИВОГО БОГА

Розділ II. ІСУС - НЕЗИВНЯННИЙ УЧИТЕЛЬ

  • ПЕРЕДМОВА - НАРОДЖЕННЯ ІСУСАХРИСТА - ГЕНЕАЛОГІЯ ІСУСАХРИСТА - ІСУСОВЕ ДИТИНСТВО І ОХРЕЩЕННЯ - ОХРЕЩЕННЯ - СПОКУШУВАННЯ ІСУСАХРИСТА - РАННЯ СТАДІЯ ІСУСОВОГО СЛУЖІННЯ - НАУКА ІСУСА ХРИСТА - ПІДГОТОВКА УЧНІВ - НАБЛИЖАЮЧИСЬ ДО ГОЛГОФИ - ІСУС ЗАЛИШАЄ ЄРУСАЛИМ - ТАЄМНА ВЕЧЕРЯ - ПРОЩАЛЬНА ІСУСОВА ПРОПОВІДЬ - ЗАКІНЧЕННЯ ПРОЩАЛЬНОЇ ПРОПОВІДІ ТА ІСУСОВА МОЛИТВА - СУД НАД ІСУСОМ ХРИСТОМ - ІСУСОВА СМЕРТЬ - ВОСКРЕСІННЯ ІСУСАХРИСТА - ВОЗНЕСІННЯ ІСУСАХРИСТА

Розділ III. ДІЇ ОСОБИ СВЯТОГО ДУХА

  • ОСОБА СВЯТОГО ДУХА - ПРИРОДА ОСОБОВОСТІ СВЯТОГО ДУХА - ЗНЕВАГА СВЯТОГО ДУХА ТА НАСЛІДКИ ЦЬОГО ГРІХА - БОЖЕСТВО СВЯТОГО ДУХА - ДІЯННЯ СВЯТОГО ДУХА - СВЯТИЙ ДУХ ВСЕЛЯЄ БОЖЕСТВЕННЕ ЖИТТЯ - ДУХ СВЯТИЙ ОСВІТЛЮЄ ТА ПОЯСНЮЄ БОЖЕ СЛОВО. ВІН Є ДЖЕРЕЛОМ НАТХНЕННЯ - ДУХ СВЯТИЙ ВІДТВОРЮЄ В НАС ХАРАКТЕР ІСУСА ХРИСТА - ЩО ЗНАЧИТЬ БУТИ НАПОВНЕНИМ СВЯТИМ ДУХОМ - ЯКІ Є ДОКАЗИ СПОВНЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМ - ХРЕЩЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМ - СЛУЖІННЯ ДУХОВНИМИ ДАРАМИ - ДАРИ СВЯТОГО ДУХА - РОЗУМІННЯ ДУХОВНИХ ДАРІВ - НАТХНЕНЕ СВЯТИМ ДУХОМ ПОКЛОНІННЯ - СПОЛУКА З БОГОМ

Розділ IV. ПРИНЦИПИ БУДОВИ СУСПІЛЬНОГО,

  • РЕЛІГІЙНОГО Й ОСОБИСТОГО життя людини (згідно Книги Неємії) - НЕЗНАННЯ НЕ Є БЛАГОСЛОВЕННЯМ - ПЕРЕМАГАЄ ТОЙ, ХТО БОРЕТЬСЯ - МОЛИТВА СПИРАЄТЬСЯ НА БОЖІ ОБІТНИЦІ - ВІДДАВАЙТЕ НАЙДОРОЖЧЕ - СЕРЦЕ - ОБ'ЄКТИВНО ОЦІНЮЙМО ДІЙСНІСТЬ - ПРАВИЛЬНО РЕАГУЙТЕ НА КРИТИКУ - ЗНАЧЕННЯ БРАМ У ЄРУСАЛИМІ - ДОЛАЙТЕ НЕБЕЗПЕЧНІ ЗАГРОЗИ - ДО ПРАЦІ ЗАЛУЧАЙТЕ ПОМІЧНИКІВ - УСУНЬТЕ МОТЛОХ - НЕ ЗАЛИШАЙТЕ РОЗПОЧАТОЇ ПРАЦІ - ВИКОРІНЮЙТЕ ПАРАЗИТИЗМ - ДОРУЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ - ДИВИТИСЯ НА ПРОБЛЕМУ ГЛИБШЕ - ШАНУЙ СЛОВО - ІСТОРІЯ - ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ - ЩО СТОЇТЬ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ ТВОГО ЖИТТЯ? - ГАРМОНІЙНА СПІВПРАЦЯ - ВДЯЧНЕ СЕРЦЕ - БУДЬ УВАЖНИЙ: НЕБЕЗПЕКА!

Розділ V. ПРИНЦИПИ ДУХОВНОГО СЛУЖІННЯ (на прикладі пророка Іллі)

  • БЕСІДИ НА БІБЛІЙНІ ТЕМИ - ПРОРОК ІЛЛЯ БУВ ЗВИЧАЙНОЮ ЛЮДИНОЮ - ПРОРОК ІЛЛЯ МАВ ПОСЛУХ ПЕРЕД БОГОМ - ПРОРОК ІЛЛЯ ПЕРЕБУВАВ НА САМОТІ З БОГОМ - БОГ ВИПРОБОВУВАВ ПРОРОКА ІЛЛЮ - ТРИ БОЖИХ ЧУДА ДЛЯ ПРОРОКА ІЛЛІ - ВДОВА ЗВИНУВАЧУЄ ПРОРОКА ІЛЛЮ - ПРОРОК ІЛЛЯ - РЯТУЄ ПОМЕРЛОГО СИНА ВДОВИ - ПРОРОК ІЛЛЯ - ЗУСТРІЧАЄ ЦАРЕДВОРЦЯ ОВДІЯ - ПРОРОК ІЛЛЯ ПРИЙШОВ ДО ЦАРЯ АХАВА - ПРОРОК ІЛЛЯ ОСКАРЖУЄ ЦАРЯ АХАВА - НА ГОРІ КАРМЕЛ ПРОРОК ІЛЛЯ СТАВ ПРОТИ ЯЗИЧНИКІВ - ПРОРОК ІЛЛЯ ВИПРОБОВУЄ ФАЛЬШИВИХ ПРОРОКІВ - ПОВНА ПОРАЗКА - СЛУЖИТЕЛІВ ВААЛАІ АСТАРТИ - КОЛИ НАРОД ВІДВЕРНУВСЯ ВІД БОГА - ПРОРОК ІЛЛЯ ВІДБУДОВУЄ ЖЕРТІВНИКА - ПРОРОК ІЛЛЯ БЛАГАЄ БОГА ПОСЛАТИ ДОЩ - МОЛИТВА ПРОРОКА ІЛЛІ БУЛА ЩИРОЮ - ПРОРОК ІЛЛЯ ВПАДАЄ У ВІДЧАЙ - СТРАХ ОХОПИВ ПРОРОКА - АНГЕЛ ПІДБАДЬОРЮЄ ПРОРОКА - ПРОРОК ІЛЛЯ ЙДЕ ДО ГОРИ ХОРИВ - БОГ ПОСИЛАЄ ІЛЛЮ ДО ПРАНІ - ІЛЛЯ ЗУСТРІВ СВОГО ПОСЛІДОВНИКА

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Added 26.03.2026
Author AlexDigger
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