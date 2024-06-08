Якобчук - Особа і дії Святого Духа
Зрозуміння питань, пов'язаних із Особою Духа Святого, є дуже важливим, бо ми всі потребуємо присутності і сили Духа Святого, без чого не можемо провадити правильного християнського життя.
Крім того, на нашу долю випало жити в періоді ласки, або як називають цей період Диспенсацією Святого Духа, яка розпочалася з дня П'ятидесятниці і триватиме аж до другого Христового приходу.
Через відсутність допоміжної духовної літератури та Біблій українською мовою, бо на Україні такі зовсім не друкуються, і через нестачу Біблійних шкіл та інститутів виникають різні тлумачення, навіть не згідні з Словом Божим поняття, зокрема відносно Особи й праці Святого Духа.
Будучи послушним Христовому повелін- ню: "Ідіть і навчайте всі народи" та беручи до уваги майже повну відсутність духовної літератури серед нашого народу, випускаємо окремою книжечкою серію лекцій про Особу і дії Святого Духа, які були написані для радіопередач на Україну .
Основним матеріялом для редагування послужила мені Біблія, а допоміжним - прослухані лекції проповідника Германа Грамса, якому залишаюся щиро вдячний.
Пишучи ці лекції, постійно звертався до Бога в молитві, щоб Сам Дух Святий керував моїми думками, а також моя молитва, щоб Він освітив розум і приготовив серця читачів до прийняття Його вічної науки.
Доручаючи ці лекції до Ваших рук, прошу Вас відкинути всякі упередження, не звертати уваги на віровизнання чи традиції: сміливо,з молитвою і довір'ям, підійдіть до Джерела Живої Води - Божого Слова і прийміть те все, що Воно навчає.
Леонід Якобчук - Особа і дії Святого Духа
Б.в.д. – 162 с.
Леонід Якобчук - Особа і дії Святого Духа – Зміст
Перемова
- ОСОБА СВЯТОГО ДУХА
- ПРИРОДА ОСОБОВОСТІ СВЯТОГО ДУХА
- ЗНЕВАГА СВЯТОГО ДУХА ТА НАСЛІДКИ ЦЬОГО ГРІХА
- БОЖЕСТВО СВЯТОГО ДУХА
- ДІЯННЯ СВЯТОГО ДУХА
- СВЯТИЙ ДУХ ВСЕЛЯЄ БОЖЕСТВЕННЕ ЖИТТЯ
- ДУХ СВЯТИЙ ОСВІТЛЯЄ ТА ПОЯСНЯЄ БОЖЕ СЛОВО. ВІН Є ДЖЕРЕЛОМ НАДХНЕННЯ
- ДУХ СВЯТИЙ ВІДТВОРЮЄ В НАС ХАРАКТЕР ІСУСА ХРИСТА
- ЩО ЗНАЧИТЬ БУТИ НАПОВНЕНИМ СВЯТИМ ДУХОМ
- ЯКІ Є ДОКАЗИ СПОВНЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМ Частина І
- ДОКАЗИ СПОВНЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМ Частина II
- ХРЕЩЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМ Частина І
- ХРЕЩЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМ Частина 2
- ХРЕЩЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМ Частина З
- СЛУЖІННЯ ДУХОВНИМИ ДАРАМИ
- ДАРИ СВЯТОГО ДУХА
- ДАРИ СВЯТОГО ДУХА Частина 2
- РОЗУМІННЯ ДУХОВНИХ ДАРІВ
- РОЗУМІННЯ ДУХОВНИХ ДАРІВ Частина 2
- НАДХНЕНЕ СВЯТИМ ДУХОМ ПОКЛОНІННЯ
- НАДХНЕНЕ СВЯТИМ ДУХОМ ПОКЛОНІННЯ Частина 2
- СПОЛУКА З БОГОМ
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