Зрозуміння питань, пов'язаних із Особою Духа Святого, є дуже важливим, бо ми всі потребуємо присутності і сили Духа Святого, без чого не можемо провадити правильного християнського життя.

Крім того, на нашу долю випало жити в періоді ласки, або як називають цей період Диспенсацією Святого Духа, яка розпочалася з дня П'ятидесятниці і триватиме аж до другого Христового приходу.

Через відсутність допоміжної духовної літератури та Біблій українською мовою, бо на Україні такі зовсім не друкуються, і через нестачу Біблійних шкіл та інститутів виникають різні тлумачення, навіть не згідні з Словом Божим поняття, зокрема відносно Особи й праці Святого Духа.

Будучи послушним Христовому повелін- ню: "Ідіть і навчайте всі народи" та беручи до уваги майже повну відсутність духовної літератури серед нашого народу, випускаємо окремою книжечкою серію лекцій про Особу і дії Святого Духа, які були написані для радіопередач на Україну .

Основним матеріялом для редагування послужила мені Біблія, а допоміжним - прослухані лекції проповідника Германа Грамса, якому залишаюся щиро вдячний.

Пишучи ці лекції, постійно звертався до Бога в молитві, щоб Сам Дух Святий керував моїми думками, а також моя молитва, щоб Він освітив розум і приготовив серця читачів до прийняття Його вічної науки.

Доручаючи ці лекції до Ваших рук, прошу Вас відкинути всякі упередження, не звертати уваги на віровизнання чи традиції: сміливо,з молитвою і довір'ям, підійдіть до Джерела Живої Води - Божого Слова і прийміть те все, що Воно навчає.

Леонід Якобчук - Особа і дії Святого Духа

Б.в.д. – 162 с.

Леонід Якобчук - Особа і дії Святого Духа – Зміст

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