Якобчук — Сто відповідей на сто запитань
Як йти за Божим покликом, як стати на дорогу Христової науки і жити високими ідеалами Божого Слова? Картина християнського життя була б неповною, якби ми говорили тільки про милості і обдарування, а не згадали про іншу сторону — посвячення і зобов’язання християнина перед Господом, його вірність засадам Христової науки. В Своїх діях і постановах Бог ніколи не йде на компроміс чи якусь угоду зі Своїм споконвічним ворогом — сатаною. Господь вимагає принципового, безкомпромісного ставлення до гріха.
Бог хоче випробувати віру людини і тому каже Авраамові: «Віддай Мені в жертву свого єдиного, улюбленого сина!». Бог не мав наміру прийняти людську жертву, але хотів переконатися у вірі Авраама, у його послухові. Авраам не завагався, і Бог затримав його руку: «Тепер Я довідався, що ти богобійний і не пожалів для Мене сина свого». Бог вимагає від нас усього — не менше! Авраам був гідний довіри і відіграв важливу роль в історії вибраного народу.
Другий приклад — Мойсей, через якого Господь уклав Свій перший заповіт. Вірою Мойсей відрікся зватися сином дочки фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто Невидимого бачить.
Леонід Якобчук — Сто відповідей на сто запитань
Острог: Видавництво Національного Університету «Острозька академія», 2010. — 640 с.
ISBN 978-966-8333-35-4
Леонід Якобчук — Сто відповідей на сто запитань — Зміст
Розділ І. ЯК ЖИТИ ЗГІДНО НАСТАНОВ СВЯТОГО ПИСЬМА
- ЯК ЖИТИ ЗГІДНО НАСТАНОВ СВЯТОГО ПИСЬМА
- ЖИТТЯ В ОБІЙМАХ СМЕРТІ
- СУСПІЛЬСТВО З БОГОМ І БЕЗ БОГА...
- ШРАМИ БОРОТЬБИ
- ТАЄМНИЦЯ ЗЦІЛЕННЯ
- ВІДОКРЕМЛЕННЯ
- ЩО ВОЛОДІЄ НАМИ?
- ГРІХ ПОБЛАЖЛИВОСТІ
- МІЖ МИНУЛИМ І МАЙБУТНІМ
- ПАМ’ЯТАЙ ПРО СВОГО ТВОРЦЯ
- СЛУХНЯНІСТЬ БОЖИМ ЗАПОВІДЯМ
- ЦІЛЬ ВІРИ
Розділ II. У ЩО МИ ВІРУЄМО
- БОГ-ОТЕЦЬ
- СИН БОЖИЙ ІСУС ХРИСТОС
- СВЯТИЙ ДУХ
- СВЯТЕ ПИСЬМО БІБЛІЯ
- ЦЕРКВА
- ЛЮДИНА
- СВІТ
- САТАНА
- ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ
Розділ III. ПРО САТАНУ, ПЕКЛО І НЕБО
- НАШЕСТЯ ДЕМОНІВ НА ЗЕМЛЮ
- НА СЛУЖИТЕЛІВ САТАНИ ЧЕКАЄ ПЕКЛО
- НЕБО - МАЙБУТНЄ ХРИСТИЯН
Розділ IV. ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
- ПОШУК АВТОРИТЕТУ
- ДОБРО І ЗЛО
- БОРОТЬБА ЗА РОЗУМ
- ІЛЮЗІЯ ЧИ ВИЗВОЛЕННЯ?
- КАЯТТЯ
- ЧИ Є ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ ВІРОЮ І ЗНАННЯМ?
- ПРИРОДА ГРІХА
- ХРИСТОВА ЦЕРКВА І ПОДРУЖНЄ ЖИТТЯ
- ХТО Є АТЕЇСТ
- БОРОТЬБА З НЕПРОЩЕННЯМ
- БУНТ ВІД ГІРКОТИ
- САМОГУБСТВО
- ЩО ЗАСМУЧУЄ БОГА?
- РОЗДУМИ НАД СУЧАСНОЮ КУЛЬТУРОЮ
- ПРО МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ І МУЗИКУ
- ЧИ ВИ ОСЯГНУЛИ БАЖАНЕ?
- СЕКРЕТ ТРИВАЛОГО МИРУ
Розділ V. ЯК СТАТИ ПОСЛІДОВНИКОМ ХРИСТА
- ХТО ЦЕ ТАКИЙ - ПОСЛІДОВНИК?
- БОГ ДАЄ НОВЕ СЕРЦЕ ЛЮДИНІ
- ЯКИМ НАРОДИВСЯ ТАКИМ І ПОМРУ
- НОВЕ НАРОДЖЕННЯ
- ВТЕЧА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ Є ВИРІШЕННЯМ ПРОБЛЕМИ
- ТРИ ОЗНАКИ ВІРНОСТІ ЗОБОВ’ЯЗАННЮ
- ТРИ ВИДИ ВІДСТУПНИЦТВА
- ЯК ВИ ШУКАЄТЕ БОГА?
- ЧИ СПРАВДІ БОГ ТЕБЕ ЛЮБИТЬ?
- ЯК БУТИ ПЕВНИМ, ЩО ВИ Є ХРИСТИЯНИНОМ
- ДВІ КАТЕГОРІЇ МУДРОСТИ
- БОЖА ЛАСКА В СПАСІННІ
- СПАСІННЯ
- СПАСІННЯ В ХРИСТІ
- Найголовніша заповідь
- ЧИ ВІН ПОМЕР І ЗА ВАС?
- ХРИСТОС Є НАШИМ КОВЧЕГОМ СПАСІННЯ
Розділ VI. ХРИСТОС - ЦЕ БОГ, ЯКИЙ ВОПЛОТИВСЯ
- ХРИСТОС - ЦЕ БОГ, ЯКИЙ ВОПЛОТИВСЯ
- Я - СВІТЛО ДЛЯ СВІТУ
- ДЛЯ РОЗГУБЛЕНИХ - «ДВЕРІ»
- «Я-ПАСТИР»
- ДЛЯ ТИХ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ НАПРЯМКУ В ЖИТТІ
- БОЖА ВІРНІСТЬ
- «Я - ВОСКРЕСІННЯ І ЖИТТЯ»
- ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Розділ VII. ПИТАННЯ СМЕРТІ І ВОСКРЕСІННЯ
- ЩО ТАКЕ СМЕРТЬ?
- ПРО КОРОТКОЧАСНІСТЬ ЖИТТЯ
- ПОВЕРНЕННЯ ІСУСА ХРИСТА
- ПІДХОПЛЕННЯ ХРИСТОВОЇ ЦЕРКВИ
- ВЕЛИКА СКОРБОТА
- АРМАГЕДОН
Розділ VIII. В ОЧІКУВАННІ ХРИСТА
- ПИЛЬНУЙТЕ, ЧЕКАЙТЕ, ПРАЦЮЙТЕ
- ОЗНАКИ ОСТАННЬОГО ЧАСУ
- ЧИ НАШІ ДНІ ПОДІБНІ ДО НОЄВИХ ДНІВ?
- ЯК НАМ ЖИТИ В ГРІХОВНОМУ СВІТІ?
- ХРИСТІВСУД
- ЛЮБОВ ДО БОГА ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ЛЮБОВ’Ю ДО БЛИЖНЬОГО
- ТРИ ОСТАТОЧНІ СУДИ
- СВІТ НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО КІНЦЯ
Розділ IX. ВІДОМІ З БІБЛІЇ ПОДРУЖЖЯ
- АДАМІЄВА
- АВРААМ І САРРА
- САМСОН І ДАЛІДА
Розділ X. ХРИСТИЯНСЬКІ СВЯТА В УКРАЇНІ
- РІЗДВО - ЗНАЧЕННЯ ЦЬОГО СВЯТА
- РІЗДВО - ВТІЛЕННЯ ХРИСТА
- ЧАС ПРИХОДУ МЕСІЇ В ПРОРОЦТВАХ
- НОВИЙ РІК
- ВЕЛИКДЕНЬ
- ХРИСТОС ВОСКРЕС
- СТРАСТІ ХРИСТОВІ
- ЗНАЧЕННЯ УМИВАННЯ НІГ
- СИЛА ГОЛГОФСЬКОГО ХРЕСТА
- НАША НАДІЯ - У ВОСКРЕСІННІ
- ДЕНЬ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ
- ДЕНЬ ПОДЯКИ
Розділ XI. ДІАЛОГ З ЧИТАЧАМИ
- ЗВЕРШЕННЯ СПАСІННЯ
- ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ І ХРИСТИЯНСТВО
- ХРЕСТ І ЙОГО СИЛА
- ДЛЯ ТИХ, ХТО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ
- ДВІ ТОЧКИ ЗОРУ
- ЄДНІСТЬ ЧИ ПОДІЛ
- ПРО ПОХОДЖЕННЯ МОЛИТВИ
- БАТЬКО І СИН
- ЯК ЗНАЙТИ ХРИСТА
- ЯКА РЕЛІГІЯ Є ПРАВДИВОЮ?
- НОВИЙ ЗАПОВІТ В СТАРОМУ ЗАПОВІТІ
- ЧОГО МЕНІ БРАКУЄ
- КОЖЕН ДІСТАНЕ ВІДПОВІДЬ
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