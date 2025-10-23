Вперше я відчула присутність Бога, коли мешкала в особливо мальовничій місцевості. Тоді я навчалася в маленькому селі у французьких Альпах. Там був один із осередків «Лябрі» («L’Abri»), міжнародної душпастирської організації, яку в Швейцарії заснували Френсіс та Едіт Шеффери . Під час свого перебування в «Лябрі» я могла досхочу прогулюватися прегарними околицями. Зима добігала кінця, але пообіднє сонце так сильно пригрівало, що можна було засмагати, однак земля все ще була вкрита товстим шаром снігу. Яскраві сонячні промені відбивалися від сліпучо-білого снігу і розсіювали темряву розуму, яка віддавна поневолювала мої думки.

Щодня я піднімалася на високі схили, щоб душа моя захоплювалася довколишніми краєвидами. Стоячи на вершині, я ніби губилася у панорамі безконечної краси. Внизу лежало село, яке стало моїм до- мом. У всьому цьому пейзажі домінував гостроверхий костел. По інший бік схилу лежало Женевське озеро, яке дарувало мені свою привітність, відбиваючи сонячні промені. Звівши погляд увись, я бачила навколо засніжені вершини Альп. Я поверталася до них десятки разів, щоб увібрати в себе якомога більше краси – стільки, скільки лишень вдасться, маючи двійко очей та обмежений розум.

Мене, доньку університетського викладача, завжди заохочували багато читати та самостійно мислити. Тоді я вже закінчила філософський факультет у Коледжі Велслі і закінчувала магістерську програму в Університеті Тафтса. Кілька місяців перед тим брат попросив мене прочитати книжку «Втеча від розуму». На моє превелике здивування та величезну радість, у цій малій книжечці я знайшла відповіді на запитання, які вже давно відкинула від себе, вважаючи, що цих відповідей просто немає. Саме вірність Шеффера своїм переконанням привела мене до цього чистого місця. Я опинилася там, бо шукала правди, але щойно завдяки цьому чудовому творові я зуміла відкрити своє серце для Господа.

Янг Сара - Ісус промовляє до тебе

пер. О. Мандрика

Львів: Свічадо, 2025, 392 с.

серія «Поради на щодень»

ISBN 978-966-395-873-6

Янг Сара - Ісус промовляє до тебе - Зміст

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