Йоан Ліствичник - Ліствиця

Усім, хто поспішає вписати свої імена у книзі життя на небесах, ця книга вказує прекрасний шлях. Прямуючи цим шляхом, побачимо, що вона непомильно керує тими, хто дотримується її вказівок, оберігає їх від різних спотикань, і подає нам надійну ліствицю, яка підносить від земного до Святая Святих, на вершині якої перебуває Бог любови. Цю ліствицю, мабуть, бачив і Яків, приборкувач пристрастей, коли спочивав на подвижницькому ложі. Але зійдемо, благаю вас, з ретельністю й вірою, на це умове, спрямоване до неба сходження, якого початок – зречення від земного, а кінець – Бог любови.

Преподобний отець учинив премудро, улаштувавши для нас сходження, яке рівнозначне Господньому віку за тілом; тому що через образ тридцяти років Господнього повноліття таїнственно зобразив ліствицю, яка складається із тридцяти ступенів духовної досконалости, по якій, досягши повноти Господнього віку, ми станемо воістину праведними й непохитними щодо падіння. А хто не досягне цієї міри віку, той ще дитина, і за свідченням серця виявиться недосконалим. Ми визнали за потрібне насамперед помістити в цій книзі опис життя премудрого отця, щоб читачі, пізнаючи його подвиги, краще повірили його навчанню.

Ліствиця - Преподобного отця нашого Йоана, ігумена Синайської гори

пер. з рос. Ю. Хомин

Львів: Свічадо, 2023, 376 с.

Серія «Джерела Християнського Сходу»

ISBN 978-966-395-916-0

Ліствиця - Преподобного отця нашого Йоана, ігумена Синайської гори - Зміст

ПЕРЕДМОВА до цієї книги, названої «Скрижалі духовні»

Короткий опис життя Авви Йоана, ігумена cвятої гори Синайської, прозваного схоластиком, воістину святого отця

Про того ж Авву Йоана, ігумена Синайської гори, тобто Ліствичника

Послання святого Йоана, ігумена Раїтського, до досточудного Йоана, ігумена Синайської гори

Відповідь. Йоан Йоану бажає радуватися

ПОДВИЖНИЦЬКІ СЛОВА АВВИ ЙОАНА, ІГУМЕНА МОНАХІВ СИНАЙСЬКОЇ ГОРИ, що він послав їх до Авви Йоана, ігумена Раїтського, який спонукав його до цього твору

СЛОВО 1-е. Про зречення світського життя

СЛОВО 2-е. Про безпристрасність, тобто відкладення турбот і смутку за світом

СЛОВО 3-є. Про прочанство, тобто про ухиляння від світу Про сновидіння, які бувають у початківців

СЛОВO 4-е. Про блаженний і приснопам’ятний послух Про розкаяного розбійника Про Ісидора Про Лаврентія Про Економа Про Аввакира Про архидиякона Македонія Про преподобного Мину Про першу звабу Про другу звабу Про преподобного Акакія Про Йоана Саваїта або Антіоха

СЛОВО 5-е. Про турботливе і правдиве покаяння, також про життя святих осуджених і про темницю

СЛОВО 6-е. Пам’ять про смерть

СЛОВО 7-е. Про радіснотворний плач

СЛОВО 8-е. Про негнівливість і стриманість

СЛОВО 9-е. Про злопам’ятність

СЛОВО 10-е. Про лихослів’я і наклеп

СЛОВО 11-е. Про балакучість та мовчання

СЛОВО 12-е. Про брехню

СЛОВО 13-е. Про нудьгу і лінощі

СЛОВО 14-е. Про люб’язного для всіх і лукавого владику, черево

Передмова до 15-го слова. про людей, які живуть у тілі немовби безтілесні

СЛОВО 15-е. Про нетлінну чистоту й доброчесність, яку тлінні здобувають трудами і потом

СЛОВО 16-е. Про грошолюбство

СЛОВО 17-е. Про убогість

СЛОВО 18-е. Про байдужість,тобто про омертвіння душі, і про смерть ума, що випереджає смерть тіла

СЛОВО 19-е. Про сон, про молитвуй братній соборний псалмоспів

СЛОВО 20-е. Про тілесне чування: як ми через нього досягаємо духовного, і як воно має відбуватися

СЛОВО 21-е. Про малодушну боязнь, або страх

СЛОВО 22-е. Про різноманітне марнославство

СЛОВО 23-е. Про безумну гордість Про нез’ясовані богохульні помисли

СЛОВО 24-е. Про лагідність, простоту й незлобність, які походять не від природи, але здобуваються старанням та працею, і про лукавство

СЛОВО 25-е. Про викорінювача пристрастей, найвищу миренномудрість, яка буває в невидимому почутті

СЛОВО 26-е. Про розсудливість помислів, пристрастей і чеснот Про найвищу розсудливість Короткий зміст попередніх слів

СЛОВО 27-е. Про святу безмовність тіла й душі Про різні види безмовности

СЛОВО 28-е. Про матір чеснот, святу й блаженну молитву, і про перебування на ній умом і тілом

СЛОВО 29-е. Про земне небо, або про богоподібну безпристрасність і досконалість, і про воскресіння душі раніше загального воскресіння

СЛОВО 30-е. Про союз трьох чеснот, тобто про віру, надію і любов

Коротке повідомлення, яке містить в собі все те, що було сказано в цій книзі обширно

ПРЕПОДОБНОГО ЙОАНА ЛІСТВИЧНИКА Окреме слово до пастиря, яке навчає, яким має бути наставник словесних овець

ПРИМІТКИ до біографії преподобного Йоана Ліствичника

ПРИМІТКИ до Ліствиці преподобного Йоана

СЛОВНИК ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ

ВКАЗІВНИК МІСЦЬ зі Святого письма, які наведено у «Ліствиці»

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

СХОДИНИ НЕБОПРЯМУЮЧОЇ ЛІСТВИЦІ ЧЕСНОТ