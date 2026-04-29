Йоан від Хреста - Сходження на гору Кармель - Темна ніч

Йоан від Хреста - Сходження на гору Кармель - Темна ніч
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series Ігнатіянська серія (1 book)

Св. Йоан від Хреста, або ж Хуан де ля Крус (1542- 1591), - один із тридцяти п’яти учителів Католицької Церкви, знаменитий іспанський церковний письменник і поет, творчість якого стала найвищою вершиною іспанської містичної літератури й однією з вершин іспанської літератури загалом. Крім того, разом зі св. Терезою з Авіли його вважають засновником ордену босих кармелітів. Праці св. Йоана від Хреста відомі далеко поза межами поширення католицизму; в Англіканській Церкві, наприклад, його вшановують як «Учителя віри». Впливу його творчості зазнало багато добре відомих сьогодні постатей із царини духовної літератури, серед яких можна виокремити Томаса Стернза Еліота, св. Терезу з Лізьє, Едіт Штайн, Томаса Мертона.

До цього видання, яке виходить у межах «Ігнатіянської серії», увійшли два тісно пов’язані між собою трактати св. Йоана від Хреста - «Сходження на гору Кармель» і «Темна ніч»; невідцільною частиною обидвох трактатів є також вірш «Темна ніч», який визнано одним із шедеврів іспанської поезії.

св. Йоан від Хреста - Сходження на гору Кармель - Темна ніч

Пер. А. Маслюха. - Львів: Свічадо, 2023, 656 с. - Ігнатіянська серія
ISBN 978-966-938-466-9

св. Йоан від Хреста - Сходження на гору Кармель - Темна ніч - Зміст

Від перекладача

ЗАГАЛЬНИЙ ВСТУП

  • Біографічний нарис

  • Хронологія життя св. Йоана від Хреста

  • Твори

  • Заувага стосовно малюнка Христа на хресті

СХОДЖЕННЯ НА ГОРУ КАРМЕЛЬ

  • Вступ до «Сходження на гору Кармель»

  • Гора Кармель

  • Зміст

  • Строфи

  • Пролог

  • Книга перша

  • Книга друга

  • Книга третя

ТЕМНА НІЧ

  • Вступ

  • Пролог до читача

  • Книга перша

  • Книга друга

