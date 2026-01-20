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Юнаковский - Десять заповедей хорошего брака

Юнаковский - Десять заповедей хорошего брака
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling
Series Пасторская полка (1 book)

На горе Синай человечество получило Десять заповедей — нравственный фундамент цивилизации. Но существуют ли подобные незыблемые законы для построения семьи? Михаил Юнаковский в своей книге «Десять заповедей хорошего брака» утверждает: да, и игнорирование этих принципов так же губительно для отношений, как нарушение законов физики для здоровья.

Эта книга, вышедшая в серии «Пасторская полка», написана не теоретиком, а практиком. Автор конденсирует богатый опыт душепопечения в десять ключевых правил, на которых держится счастливый союз. Это не просто свод запретов («не делай того», «не говори этого»), а позитивная программа действий. Читатель узнает, как не сотворить себе кумира из собственных амбиций, как почитать своего супруга и как не «убить» любовь равнодушием.

Издание отличается лаконичностью (всего 107 страниц) и практической направленностью. Это идеальное пособие для пар, которые хотят провести «инвентаризацию» своих отношений, выявить слабые места и укрепить свой брак на твердом библейском основании.

Михаил Юнаковский – Десять заповедей хорошего брака

Книга отпечатана в отделе печати при миссии “ДОРОГА К СЕРДЦУ”. – Родинское, 2011. – 107 с. – (Пасторская полка.)

Михаил Юнаковский – Десять заповедей хорошего брака - Содержание

  • От автора

  • Приветствую тебя, мой уважаемый читатель!

  • Объявляется первая заповедь для жены

  • А вот и наша первая заповедь для мужей

  • Вторая заповедь для жены

  • Вторая заповедь для мужей

  • Третья заповедь для жен

  • Третья заповедь для мужей

  • Четвертая заповедь для мужа и для жены

  • Пятая заповедь для жены

  • Пятая заповедь для мужей

  • Шестая заповедь для жены

  • Шестая заповедь для мужа

  • Седьмая женская заповедь

  • Седьмая заповедь для мужчин

  • Восьмая заповедь для жен и для мужей

  • Девятая заповедь для жен

  • Девятая заповедь для мужа

  • Десятая заповедь для жены

  • Десятая заповедь для мужей

  • Заключение

Views 364
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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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