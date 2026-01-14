Имя Леопольда фон Захер-Мазоха у большинства ассоциируется со скандальной прозой, но эта книга открывает автора с совершенно неожиданной стороны. «Еврейские сказки» — это удивительно теплый, гуманистический сборник, вдохновленный детством писателя во Львове (Лемберге) и его глубоким уважением к еврейской культуре.

В книгу вошли истории, география которых охватывает всю Европу: от заснеженных местечек Галиции и Польши до солнечных улочек Испании и Италии. Мазох выступает здесь как внимательный этнограф и тонкий сказочник. Каждая новелла не просто развлекает сюжетом, но и знакомит с уникальными обычаями, религиозными праздниками и бытовой мудростью народа Книги. Это мир, где чудеса случаются в повседневности, где вера помогает преодолеть любые невзгоды, а юмор соседствует с высокой моралью.

Украшением издания стали более 120 иллюстраций французских художников конца XIX века: Альфонса, Анри и Эмиля Леви, а также Эдварда Луи. Их выразительные гравюры и рисунки блестяще передают колорит эпохи, лица и костюмы героев, превращая книгу в настоящий альбом еврейской старины. Это чтение для души — доброе, поучительное и бесконечно уютное.

Леопольд фон Захер Мазох - Еврейские сказки

Иллюстрации Эмиля Леви, Альфонса Леви, Анри Леви, Эдварда Луи. – Перевод С. Ю. Афонькина. - Санкт-Петербург.: СЗКЭО, 2022, — 208 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0690-4 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0691-1 (Кожаный переплет)

Леопольд фон Захер Мазох - Еврейские сказки - Содержание

Введение