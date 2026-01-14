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Захер-Мазох - Еврейские сказки

Захер-Мазох - Еврейские сказки
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Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Библиотека мировой литературы (18 books)

Имя Леопольда фон Захер-Мазоха у большинства ассоциируется со скандальной прозой, но эта книга открывает автора с совершенно неожиданной стороны. «Еврейские сказки» — это удивительно теплый, гуманистический сборник, вдохновленный детством писателя во Львове (Лемберге) и его глубоким уважением к еврейской культуре.

В книгу вошли истории, география которых охватывает всю Европу: от заснеженных местечек Галиции и Польши до солнечных улочек Испании и Италии. Мазох выступает здесь как внимательный этнограф и тонкий сказочник. Каждая новелла не просто развлекает сюжетом, но и знакомит с уникальными обычаями, религиозными праздниками и бытовой мудростью народа Книги. Это мир, где чудеса случаются в повседневности, где вера помогает преодолеть любые невзгоды, а юмор соседствует с высокой моралью.

Украшением издания стали более 120 иллюстраций французских художников конца XIX века: Альфонса, Анри и Эмиля Леви, а также Эдварда Луи. Их выразительные гравюры и рисунки блестяще передают колорит эпохи, лица и костюмы героев, превращая книгу в настоящий альбом еврейской старины. Это чтение для души — доброе, поучительное и бесконечно уютное.

Леопольд фон Захер Мазох - Еврейские сказки

Иллюстрации Эмиля Леви, Альфонса Леви, Анри Леви, Эдварда Луи. – Перевод С. Ю. Афонькина. - Санкт-Петербург.: СЗКЭО, 2022, — 208 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0690-4 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0691-1 (Кожаный переплет)

Леопольд фон Захер Мазох - Еврейские сказки - Содержание

Введение

  • Благая весть

  • Левана

  • Переплетчик из Орта

  • Раввин Абдон

  • Еда благочестивых

  • Давид и Абигайль

  • Шиммель Нофелес

  • Галеб Екарим

  • Как Шлобе выдала замуж свою сестру

  • Пани Леопард

  • Красавчик Калеб

  • Славен Господь, даровавший нам смерть!

  • Шалом Алейхем

  • Колдунья

  • Ангел смерти

  • Аман и Эсфирь

  • Искупление

  • Ужасное происшествие на улице Роз

  • Кетсхен Петерсил

  • Фальшивая монета

  • Два врача

  • Плутовская Илиада

  • История о римской матроне

  • Не убий!

  • Баер и Вольф

  • Две аристократии

Views 350
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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