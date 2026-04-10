Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Завещание Соломона

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Occultism Paganism Witchcraft, Магия
Series Магические гримуары (2 books)

Сборник «Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции» представляет собой уникальную антологию ключевых текстов, сформировавших европейский оккультизм. Центральное место занимает «Завещание Соломона» — древний текст, повествующий о том, как царь Соломон с помощью магического перстня подчинял демонов для строительства Иерусалимского храма. В отличие от поздних учебников магии, это произведение служит скорее мифологическим фундаментом, обосновывающим власть человека над сверхъестественными сущностями с позволения Бога. Сборник дополнен «Гигромантией» — практическим византийским руководством, содержащим рецепты изготовления магических орудий и вычисления планетарных часов.

Важной частью издания являются труды эпохи Возрождения и Средневековья, такие как знаменитая «Четвертая книга оккультной философии» (псевдо-Агриппа) и «Гептамерон» Пьетро д'Абано. Эти тексты оказали колоссальное влияние на деятельность эзотерических орденов Нового времени, систематизируя ритуалы вызова духов и планетарную магию. В книгу также включены редкие трактаты: анонимный «Арбатель», предлагающий путь духовной мудрости, и «Геомантия» Генриха Корнелия Агриппы, обучающая древнему искусству гадания по точкам на земле. Издание снабжено глубоким предисловием от руководителей российских отделений оккультных орденов, что делает его ценным не только для историков, но и для серьезных исследователей тайных наук.

Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции

М.: ИП Красников Е.Н., 2025. — 400 с. (Серия: Магические гримуары).
ISBN 978-6-15-605181-3. Пер. с англ. Анны Блейз.

Завещание Соломона - Содержание

  • Завещание Соломона: Легендарный текст о связывании демонов и строительстве Первого Храма.

  • Гигромантия (Магический трактат Соломона): Свод практических наставлений по прорицанию на кристалле, вызову духов и астрологической магии.

  • Четвертая книга оккультной философии: Знаменитый гримуар по церемониальной магии, дополняющий классический трехтомник Агриппы.

  • Гептамерон и Арбатель: Основополагающие тексты планетарной магии и учения о небесных духах.

  • Геомантия и Нигромантия: Техники гадания по земле и редкий трактат о «черном искусстве», приписываемый Роджеру Бэкону.

Views 49
Rating 1.0 / 5
Added 10.04.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
Comments

No comments yet. Be the first!

