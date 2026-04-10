Завещание Соломона
Сборник «Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции» представляет собой уникальную антологию ключевых текстов, сформировавших европейский оккультизм. Центральное место занимает «Завещание Соломона» — древний текст, повествующий о том, как царь Соломон с помощью магического перстня подчинял демонов для строительства Иерусалимского храма. В отличие от поздних учебников магии, это произведение служит скорее мифологическим фундаментом, обосновывающим власть человека над сверхъестественными сущностями с позволения Бога. Сборник дополнен «Гигромантией» — практическим византийским руководством, содержащим рецепты изготовления магических орудий и вычисления планетарных часов.
Важной частью издания являются труды эпохи Возрождения и Средневековья, такие как знаменитая «Четвертая книга оккультной философии» (псевдо-Агриппа) и «Гептамерон» Пьетро д'Абано. Эти тексты оказали колоссальное влияние на деятельность эзотерических орденов Нового времени, систематизируя ритуалы вызова духов и планетарную магию. В книгу также включены редкие трактаты: анонимный «Арбатель», предлагающий путь духовной мудрости, и «Геомантия» Генриха Корнелия Агриппы, обучающая древнему искусству гадания по точкам на земле. Издание снабжено глубоким предисловием от руководителей российских отделений оккультных орденов, что делает его ценным не только для историков, но и для серьезных исследователей тайных наук.
М.: ИП Красников Е.Н., 2025. — 400 с. (Серия: Магические гримуары).
ISBN 978-6-15-605181-3. Пер. с англ. Анны Блейз.
Завещание Соломона - Содержание
Завещание Соломона: Легендарный текст о связывании демонов и строительстве Первого Храма.
Гигромантия (Магический трактат Соломона): Свод практических наставлений по прорицанию на кристалле, вызову духов и астрологической магии.
Четвертая книга оккультной философии: Знаменитый гримуар по церемониальной магии, дополняющий классический трехтомник Агриппы.
Гептамерон и Арбатель: Основополагающие тексты планетарной магии и учения о небесных духах.
Геомантия и Нигромантия: Техники гадания по земле и редкий трактат о «черном искусстве», приписываемый Роджеру Бэкону.
