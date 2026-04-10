Сборник «Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции» представляет собой уникальную антологию ключевых текстов, сформировавших европейский оккультизм. Центральное место занимает «Завещание Соломона» — древний текст, повествующий о том, как царь Соломон с помощью магического перстня подчинял демонов для строительства Иерусалимского храма. В отличие от поздних учебников магии, это произведение служит скорее мифологическим фундаментом, обосновывающим власть человека над сверхъестественными сущностями с позволения Бога. Сборник дополнен «Гигромантией» — практическим византийским руководством, содержащим рецепты изготовления магических орудий и вычисления планетарных часов.

Важной частью издания являются труды эпохи Возрождения и Средневековья, такие как знаменитая «Четвертая книга оккультной философии» (псевдо-Агриппа) и «Гептамерон» Пьетро д'Абано. Эти тексты оказали колоссальное влияние на деятельность эзотерических орденов Нового времени, систематизируя ритуалы вызова духов и планетарную магию. В книгу также включены редкие трактаты: анонимный «Арбатель», предлагающий путь духовной мудрости, и «Геомантия» Генриха Корнелия Агриппы, обучающая древнему искусству гадания по точкам на земле. Издание снабжено глубоким предисловием от руководителей российских отделений оккультных орденов, что делает его ценным не только для историков, но и для серьезных исследователей тайных наук.

М.: ИП Красников Е.Н., 2025. — 400 с. (Серия: Магические гримуары).

ISBN 978-6-15-605181-3. Пер. с англ. Анны Блейз.

