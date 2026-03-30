Завідняк - Поняття трансцендентності у Філона Олександрійського

Монографія доктора філософських наук Богдана Завідняка «Поняття трансцендентності у Філона Олександрійського» є фундаментальним дослідженням спадщини одного з найвизначніших мислителів античності, чия творчість стала інтелектуальним містком між елліністичною філософією та біблійним одкровенням. Автор аналізує постать Філона не лише як філософа, а як «слухача Бога», який заклав основи олександрійської школи мислення. У центрі уваги перебуває проблема божественної трансцендентності — непізнаваності сутності Бога та шляхів наближення до Нього через Логос, сили та споглядання (контемпляцію).

Особливу цінність праці додає її герменевтичний характер: Завідняк детально розбирає алегоричний метод Філона, виокремлюючи космологічний, метафізичний, антропологічний та етичний рівні екзегези. Книга також містить унікальний огляд світової та слов’янської філоніани, простежуючи вплив олександрійського мислителя на Г. Сковороду, Максима Грека та представників релігійно-філософського відродження ХІХ–ХХ століть. Видання покликане не лише заповнити прогалину в українському філонознавстві, а й стимулювати майбутні переклади творів «Великого Олександрійця» українською мовою.

Завідняк Б. Т. — Поняття трансцендентності у Філона Олександрійського: Природне богослов'я

Жовква: Місіонер, 2022. — 280 с.

ISBN 968-966-658-498-7

Завідняк Б. Т. — Поняття трансцендентності у Філона Олександрійського - Зміст