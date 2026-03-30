Завідняк - Поняття трансцендентності у Філона Олександрійського
Монографія доктора філософських наук Богдана Завідняка «Поняття трансцендентності у Філона Олександрійського» є фундаментальним дослідженням спадщини одного з найвизначніших мислителів античності, чия творчість стала інтелектуальним містком між елліністичною філософією та біблійним одкровенням. Автор аналізує постать Філона не лише як філософа, а як «слухача Бога», який заклав основи олександрійської школи мислення. У центрі уваги перебуває проблема божественної трансцендентності — непізнаваності сутності Бога та шляхів наближення до Нього через Логос, сили та споглядання (контемпляцію).
Особливу цінність праці додає її герменевтичний характер: Завідняк детально розбирає алегоричний метод Філона, виокремлюючи космологічний, метафізичний, антропологічний та етичний рівні екзегези. Книга також містить унікальний огляд світової та слов’янської філоніани, простежуючи вплив олександрійського мислителя на Г. Сковороду, Максима Грека та представників релігійно-філософського відродження ХІХ–ХХ століть. Видання покликане не лише заповнити прогалину в українському філонознавстві, а й стимулювати майбутні переклади творів «Великого Олександрійця» українською мовою.
Завідняк Б. Т. — Поняття трансцендентності у Філона Олександрійського: Природне богослов'я
Жовква: Місіонер, 2022. — 280 с.
ISBN 968-966-658-498-7
Завідняк Б. Т. — Поняття трансцендентності у Філона Олександрійського - Зміст
Алегоризм як метод: Дослідження того, як Філон використовує алегорію для розкриття внутрішнього змісту Святого Письма на різних рівнях (від космології до містики).
Метафізичні посередники: Аналіз понять Софії (Мудрості), Божого Логосу та Божественних Сил як ланок, що поєднують трансцендентного Бога зі створеним світом.
Символізм чисел та імен: Сакральна арифметика Філона (особлива увага числу сім та одиниці) як інструмент пізнання світобудови.
Шлях до Бога: Поняття «контемпляції» (споглядання) та етико-містичні вимоги до людини, яка прагне пізнати надчуттєве.
Проблема зла та часу: Філософський аналіз походження зла та природи вічності у порівнянні з античною та середньовічною традиціями.
