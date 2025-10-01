До цієї книжки ввійшли «розшукані» й вигадані історії, а отже, пишучи їх, я була схожа на біблійного господаря, «який виймає зі свого скарбу нове і старе». Літературні форми й жанри в ній чергуються: оповідання, притчі та анекдоти переплітаються з легендами, казками та сатиричними текстами. Однак особливої уваги було удостоєно історії розповідного типу, який, як відомо, уже за самою своєю суттю є простим, коротким і чітким. Розповідаючи про події та осмислюючи їх, ці тексти підводять читачів чи слухачів до якогось конкретного пункту, а далі пропонують їм самим розшифровувати й конструювати сюжет, оскільки кожна історія передбачає різноманітні інтерпретації.

Ці оповіді особливо підходять для спільного читання, а також можуть бути чудовими темами для подальших дискусій під час уроків, колективних зустрічей із дітьми або роботи з молодцю чи дорослими. Вони містять дидактичні елементи, спонукають до роздумів, глибокого самоаналізу та покликані зробити людину чутливою до сучасних проблем.

До кожної історії додано короткий практичний коментар у вигляді вступу до інтерпретації, додаткову інформацію, вибрані цитати з літератури та посилання на відповідні біблійні тексти. Усім, хто користає з моєї книжки, бажаю приємних хвилин під час її читання, аналізу й обговорення.

Зайдель Катарина - Незнайомий гість - Історії для роздумів

пер. Т. Різун

Львів: Свічадо, 2014, 120 с.

ISBN 978-966-395-713-5

Зайдель Катарина - Незнайомий гість - Історії для роздумів - Зміст

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