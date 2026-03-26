Жабко-Потапович - Христове світло в Україні

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, History

Левко Жабко-Потапович – Христове світло в Україні – Історія Українського Євангельсько-Баптистського Руху

Морріс Плейнс – Чікаґо: Видання ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЄВАНГЕЛЬСЬКО-БАПТИСТСЬКОГО БРАТСТВА, Накладом Християнського видавництва „ДОРОГА ПРАВДИ", 1991. – 171 с.

Левко Жабко-Потапович – Христове світло в Україні – Зміст

Передмова до першого видання

Передмова до другого видання

Присвята

  • 1. Наші предки - погани

  • 2. Християнство в Україні

  • 3. Секти

  • 4. Реформація

  • 5. Братства

  • 6. Унія

  • 7. Роля поляків і жидів в Україні

  • 8. Православні українці під православною Москвою

  • 9. Російське православ’я в Україні

  • 10. Григорій Сковорода

  • 11. Сковородинці

  • 12. Кирилометодіївці

  • 13. Вівці без пастиря

  • 14. Напередодні пробудження

  • 15. Попередники баптистів

  • 16. Перші баптисти. Іван Онищенко. Михайло Ратушний

  • 17. Євангельський рух серед сусідніх народів

  • 18. Ріст євангельського дерева. Адам Войсарівський. Гарасим Балабан. Олександер Капустян. Юхим Цимбал. Іван Рябошапка

  • 19. “Палацова реформація”

  • 20. Поширення руху

  • 21. Шукання спільноти. Конференції в Рікенав, Петербурзі й Ново - Василивці

  • 22. Гонення й переслідування

  • 23. Післяслово

  • 24. Додатковий спис джерел

  • 25. Мала України

