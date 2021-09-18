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Аввакум - Житие протопопа Аввакума, им самим написанное

протопоп Аввакум - Житие протопопа Аввакума, им самим написанное
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **History of Russian Orthodoxy, Religious Studies Atheism
Весной 1670 г. в Пустозерске строили земляную тюрьму. Стрелецкий полуголова Иван Елагин прибыл сюда чинить. Казнь Четверо узников шли в окружении комады стрельцов к месту, где уготована была плаха. Протопоп Аввакум, священник Лазарь, дьякон Феодор и инок Епифаний готовились к смерти. Палач ждал на своем месте. Когда полуголова вышел на средину и начал разворачивать свиток, чтобы прочесть царский указ, осужденные на казнь стали прощаться друг с другом. Аввакум благословил плаху. В это время Иван Елагин принялся вычитывать царскую грамоту: государь изволил приговорить Аввакума к заключению в земляной сруб, посадив на хлеб и воду, а остальным узникам — сечь руки и резать языки.
То, что происходило далее 14 апреля 1670 г. в заброшенном на край света Пустозерском остроге, было горько и страшно. Старец Епифаний просил, чтобы вместо руки и языка ему отсекли голову, так велико было отчаяние. Священник Лазарь сам расправлял язык под инструментом палача, чтобы сократить мучения. Когда их развели с места казни по тюрьмам, узники «разметали» всё своё имение, раздали всё, «не оставив у себя и срачицы». Это был жест последнего исступления и бессилия. Они звали смерть, отказавшись от пищи, а Епифаний обнажал рану на руке, чтобы вместе с кровью ушла и жизнь. Пустозерская казнь была не просто очередным мучительством, но крушением последних надежд: ещё в феврале 1668 г., вскоре по прибытии в пустозерское заточение, священник Лазарь написал две челобитные — царю и патриарху Иоасафу, в которых просил у царя суда на архиепископов и давал последовательный и программный разбор всех пороков церковной реформы.

протопоп Аввакум - Житие протопопа Аввакума, им самим написанное

современ. пер. и коммент. Натальи Понырко
Москва : Эксмо, 2017. 240 с.
Серия "Религия. История Бога"
ISBN 978-5-699-90787-8

протопоп Аввакум - Житие протопопа Аввакума, им самим написанное - Содержание

  • Протопоп Аввакум в культурной памяти русского народа
  • Житие протопопа Аввакума, им самим написанное
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Added 18.09.2021
Author brat Andron
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