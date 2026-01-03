Мыкола Жукалюк, Дмытро Степовик – Краткая история переводов Библии на украинский язык

Каждый искатель истины, держа в руках бесценное сокровище — Священное Писание, Библию, в большинстве случаев не представляет, какой невероятно трудный путь сквозь тысячелетия жесточайшей борьбы между добром и злом прошла эта вечная Книга. Вечная, ибо вечен Бог. Она — источник мудрости и добра, потому что исходит от Предвечного Премудрого Бога. Силы, борющиеся против Бога, всегда боролись и против Его Слова. В течение всего времени своего существования Библия многократно запрещалась государственными указами, считалась еретическим учением в иудейском и античном мире Римской империи, опасной книгой для простонародья в эпоху Средневековья, подвергалась осмеянию некоторыми философами в эпоху Просвещения, была заклеймена разными позорными эпитетами во времена правления коммунистических режимов XX века. Целые костры из этих священных книг пылали на улицах городов и даже столиц Европы. Рукописные и печатные экземпляры Библии превращались в пепел по приказу правящих атеистов, всевозможных оккультистов и прочих противников Христа.

Но, подобно сказочной птице Фениксу, всякий раз Слово Вечного Бога восставало из пепла; ибо оно бессмертно, как Всемогущ и Бессмертен его Автор. В наши дни Библия — наиболее распространенная в мире книга; она переведена на сотни языков и наречий народов земного шара. Наилучшим свидетельством цивилизованности народа, нации является наличие Библии на родном языке, чтение и изучение ее представителями этой нации.

Попечителями и хранителями переводов, а также инициаторами распространения Библии на языках народов мира стали в Новое и Новейшее времена библейские общества. Первые библейские общества, имеющие целью изучение и распространение Библии, возникли под влиянием реформаторских идей XVI — XVII вв. Позже некоторые из этих обществ взяли на себя ответственность за переводы Библии на национальные языки. В 1710 г. в городе Галле, в Германии, был организован Капштейнский Библейский институт. Кроме исследования и перевода Священного Писания, он поставил перед собой цель обеспечить немецких бедняков доступными экземплярами Библии.

Мыкола Жукалюк, Дмытро Степовик – Краткая история переводов Библии на украинский язык

Киев: Украинское Библейское Общество, 2003. – 176 с.

ISBN 966-7136-32-9

Мыкола Жукалюк, Дмытро Степовик – Краткая история переводов Библии на украинский язык - Содержание