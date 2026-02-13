Золотая сборка BibleQuote - Esxatos 2026 - 800+13

Category BIBLEQUTE MODULES, Commentaries mod, Biblical Studies mod, Theology mod, Reference mod, TARGET PROGRAM

В сборку входит все содержимое сборки BibleQuote 800 – 2026, плюс еще 13 комментариев, словарей и книг.

Ниже – список модулей, дополнительно включенных в Золотую сборку:

КОММЕНТАРИИ

  1. Славянский библейский комментарий

  2. Комментарии к учебной Библии РБО

  3. Комментарий на Ветхий и Новый Завет (У. Уирсби)

  4. Комментарий веслианской традиции

  5. Ветхий Завет на страницах Нового

  6. Актуальный комментарий для современного читателя (Дж. Смит)

СЛОВАРИ

  1. Словарь к учебной Библии РБО

  2. Словарные статьи из Славянского библейского комментария

  3. New International Dictionary of New Testament Theology and Exegesis (Moisés Silva)

  4. Theological Dictionary of the New Testament

КНИГИ

  1. Введение в Новый Завет. Контекст. Содержание. Богословие (Дэвид А. Фиенси)

  2. Новый Завет и вера христиан: новый взгляд на историю и природу авторитета главной книги христианской религии (Майкл Крюгер)

  3. Введение в Ветхий Завет (под ред. Марка Мангано)

По всем вопросам, касающимся установки и функционирования СБОРКИ обращайтесь только к ее разработчику - Sergey05

Views 489
Rating 5.0 / 5
Added 13.02.2026
Author brat Vadim
Comments (3 comments)

Миша Гавка 2 months ago
Мир Вам. Хотел спросить как можно приобрести Сборку BibleQuote 800 - 2026. Спасибо за ответ.
esxatos 2 months ago
Присылайте пожертвование или вступайте в клуб.
esxatos 2 months ago
См. личное сообщение - было написано вам 16 января

