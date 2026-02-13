Золотая сборка BibleQuote - Esxatos 2026 - 800+13
В сборку входит все содержимое сборки BibleQuote 800 – 2026, плюс еще 13 комментариев, словарей и книг.
Ниже – список модулей, дополнительно включенных в Золотую сборку:
КОММЕНТАРИИ
Славянский библейский комментарий
Комментарии к учебной Библии РБО
Комментарий на Ветхий и Новый Завет (У. Уирсби)
Комментарий веслианской традиции
Ветхий Завет на страницах Нового
Актуальный комментарий для современного читателя (Дж. Смит)
СЛОВАРИ
Словарь к учебной Библии РБО
Словарные статьи из Славянского библейского комментария
New International Dictionary of New Testament Theology and Exegesis (Moisés Silva)
Theological Dictionary of the New Testament
КНИГИ
Введение в Новый Завет. Контекст. Содержание. Богословие (Дэвид А. Фиенси)
Новый Завет и вера христиан: новый взгляд на историю и природу авторитета главной книги христианской религии (Майкл Крюгер)
Введение в Ветхий Завет (под ред. Марка Мангано)
По всем вопросам, касающимся установки и функционирования СБОРКИ обращайтесь только к ее разработчику - Sergey05
