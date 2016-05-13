Біблія - пер. Куліша і Пулюя - 1871

Модуль BibleOuote - Библия - пер. Кулиша и Пулюя - УБО - 1871

Первый полный перевод Библии на украинский язык осуществил Пантелеймон Кулиш. Свой труд он начал в 1860-х годах. К нему присоединился Иван Нечуй-Левицкий. 1869 они привлекли к переводу Ивана Пулюя, известного ученого-физика, имел глубокие знания по богословию. В 1881 Научное общество имени Шевченко опубликовало во Львове Новый Завет в их переводе. Работа над Ветхим Заветом продолжалась. Загадочная ноябрьская пожар 1885 на Кулиша хуторе Мотроновка (Ганнина Пустынь) стала трагической страницей в истории украинского Библии, во время пожара сгорел рукопись перевода Ветхого Завета. Переводчики снова начинают работать над переводом Ветхого Завета с самого начала. Завершил перевод уже после смерти П. Кулиша И.Пулюй. Лишь в 1903 году британская и зарубежное библейское общество издало первую полную украинский Библию («Священное писание Ветхого и Нового Завета») в переводе П. Кулиша, Нечуя-Левицкого и И.Пулюя.

Библия в переводе Кулиша, Пулюя и Нечуй-Левицкого переиздавалась в 1912 (Вена), 1921 и 1930 (Берлин), 1947 (Нью-Йорк, Лондон) годах. На территории Украины Кулиша перевод впервые был издан только в 2000 (Киев).