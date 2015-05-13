Біблія - Турконяк - УБТ - 2011

В 1975 году к Рафаилу Турконяку с просьбой изготовить перевод Ветхого и Нового Заветов с славянского текста обратился Иосиф (Слепой), а именно с Острожской Библии. Работа над этим переводом продолжалась более 30 лет. Перевод Острожской Библии увидел свет только в 2006 году, за что в 2007 году Рафаил Турконяк был удостоен присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Модуль BibleOuote - Библия - пер. Турконяка - УБО - 2011

Мысль о необходимости нового перевода Библии (с оригинальных греческих текстов, а не из славянского текста, как это было с Острожской Библией) на современный украинский язык возник вскоре после основания Украинского Библейского Общества - в 1991 году, ее подал первый президент УБТ, доктор богословских наук Яков Духонченко, и горячо поддержали тогдашний вице-президент УБТ, писатель Борис Тимошенко, генеральный секретарь УБТ Павел Ставнийчук и все члены Центрального правления УБТ первого состава. По инициативе Правления Общество обратилось к руководству всех христианских Церквей, в то время входили в состав УБТ, за благословением на перевод - первого Патриарха Киевского и всей Украины Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Мстислава (Скрыпника), главы Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Украины, доктора богословия Якова Духонченко, старшего епископа Церкви Христиан Веры Евангельской Украины, почетного доктора богословия Николая Мельника, и президента Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня в Украине Николая Жукалюк - и получило сердечное благословение на начало нового полного украинского перевода Библии с языка оригинала.

После просмотра кандидатур возможных переводчиков, Центральное правление утвердило переводчиком священника, доктора богословия, профессора Рафаила Турконяка, который в декабре 1992 года начал работу над переводом. В июне 1995 года им было полностью завершено дословный перевод Нового Завета, а в июле 1997 года - Ветхого Завета. Однако впереди была еще огромная работа по проверке, редактирования и усовершенствования текста нового перевода Библии.

С 1994 по 2003 год переводческий направление деятельности УБТ возглавлял второй вице-президент УБТ, доктор философии и богословия, профессор Дмитрий Степовик, который по поручению Центрального правления и тогдашнего президента УБТ Николая Мельника привлек к проверке и редактирования нового перевода знатока древних классических языков, в частности древнегреческой, доктора филологических наук, профессора Лесю Звонський-Денисюк, а также специалистов из Национальной Академии наук и университетов Украины.

С 2003 года работа над усовершенствованием текста осуществлялась во Львове в тесном сотрудничестве с о. Рафаил Турконяком под руководством следующих президентов УБТ д-ра Анатолия Глуховского и д-ра Григория Коменданта, а также генеральных секретарей УБТ Романа Вовка и Александра Бабийчука. Непосредственную ответственность за кураторство над переводом с 2003 года и до момента выхода его в свет взял на себя третий вице-президент УБТ о. Василий (Луцишин), который приложил все усилия, чтобы эта работа осуществлялась в соответствии с высочайшими стандартами качества и богословской достоверности.

С 2000 года и до смерти этом деле посвятил свою жизнь главный редактор перевода д-р Богдан Качмар (1949- † 2010). Весомый вклад в изменения внес помощник главного редактора Павел Смук. Активное участие в редактировании принимали профессор Роджер Ковасини и почетный член Правления УБТ Николай Жукалюк.

Значительную консультативную, кураторскую и материальную помощь оказывали Объединенные Библейские Общества. В частности их консультанты - опытные переводчики Библии - д-р Давид Кларк (Бауи Сиагк), д-р Энтони Абела (Апипопу АЬеИа) и д-р Кис де Блуа (Кеез йе Виоиз) приложили значительные усилия к тому, чтобы перевод был одобрен мировой сообществом и отвечал международным стандартам по переводу Библии.

В общем, к этому перевода приложились без исключения все христианские церкви Украины. Члены Центрального правления УБТ участвовали в каждом этапе подготовки и редактирования перевода. В конце концов, каждый работник и волонтер УБТ своим самоотверженным трудом способствовал успешному воплощению этой чрезвычайно ответственной и почетной дела.

Лишь 21 июня 2011 года в столице Украины состоялась презентация нового перевода Библии на украинский язык с древнегреческого. Таким образом, работа на новым переводом Библии на украинском языке продолжалась около 20 лет.