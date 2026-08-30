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Андрощук - Десятинна церква: відома і невідома

Андрощук - Десятинна церква: відома і невідома
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, History, **History of Russian Orthodoxy, Religious Studies Atheism

Історія Десятинної церкви починається з легенди, яку зберіг літопис. В язичницькому Києві мешкали варяг-християнин із сином. Язичники-кияни обрали сина варяга для жертвоприношення богам. У суперечці варягів убили. Коли князь Володимир хрестився, на місці, де стояв їхній дім, вирішили заснувати Десятинну церкву.

У 1908 році археолог Мілєєв знайшов під південною апсидою церкви заглиблену деревʼяну споруду — сосновий зруб розмірами 4,8 х 4,2 м (Іл. 1).

Знахідка одразу привернула увагу, дехто навіть стверджував, що відкритий зруб і є залишками житла варягів-християн. Під час спорудження церкви зруб було частково пошкоджено. Але на його дні знайшли фрагмент людської кістки, срібну пряжку, накладку на сагайдак для лука та уламок дирхема з прокресленим хрестом. Отже, розкопана споруда, швидше за все, була похованням, а не житлом.

Федір Андрощук - Десятинна церква: відома і невідома

зб. ст., Київ : Laurus, 2021. 116 с.: іл.

ISBN 978–617–7313–65–5

Федір Андрощук - Десятинна церква: відома і невідома - Зміст

  • Вступ

  • Християнське кладовище на території Десятинної церкви

  • Десятинна церква і палаци Володимира

  • Князівські поховання Десятинної церкви

  • Загадкове поховання в дерев’яному саркофазі

  • Про що розповідають старожитності, знайдені на території Десятинної церкви

  • Як виглядала Десятинна церква?

  • Перші археологічні знахідки

  • Перший скарб

  • Останні свідки Десятинної церкви

  • Між князями та конфесіями: Десятинна церква та ідеологічна пропаганда

  • Замість підсумків

  • Бібліографія

Views 39
Rating 5.0 / 5
Added 30.08.2026
Author AlexDigger
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