Історія Десятинної церкви починається з легенди, яку зберіг літопис. В язичницькому Києві мешкали варяг-християнин із сином. Язичники-кияни обрали сина варяга для жертвоприношення богам. У суперечці варягів убили. Коли князь Володимир хрестився, на місці, де стояв їхній дім, вирішили заснувати Десятинну церкву.

У 1908 році археолог Мілєєв знайшов під південною апсидою церкви заглиблену деревʼяну споруду — сосновий зруб розмірами 4,8 х 4,2 м (Іл. 1).

Знахідка одразу привернула увагу, дехто навіть стверджував, що відкритий зруб і є залишками житла варягів-християн. Під час спорудження церкви зруб було частково пошкоджено. Але на його дні знайшли фрагмент людської кістки, срібну пряжку, накладку на сагайдак для лука та уламок дирхема з прокресленим хрестом. Отже, розкопана споруда, швидше за все, була похованням, а не житлом.

Федір Андрощук - Десятинна церква: відома і невідома

зб. ст., Київ : Laurus, 2021. 116 с.: іл.

ISBN 978–617–7313–65–5

Федір Андрощук - Десятинна церква: відома і невідома - Зміст