Біблія або Вічне Євангеліє

Дорогі читачі! Ми дякуємо Богові, що ви тримаєте в руках цю Книгу. Особливість цієї Книги полягає в тому, що все, сказане в ній, є достовірним, оскільки ми маємо справу з джерелом Істини, незалежно від того, хто і як її сприймає. Вона розкриває нам сутність Бога, Автора цієї Книги: Отця, Сина і Святого Духа, а також вчить нас розуміти себе й світ, вказуючи нам дорогу до вічності.

Бог вічний і Слово Його вічне, воно незмінне, тому Він «все тримає словом могутності Своєї» (Євреям 1:3). Ось чому варто глибоко вивчати Писання, щоб придбати твердий фундамент для життя та впевненість у День Суду, бо сказано, що Слово буде судити кожного в останній День (Іоанна 12:48).

Можливо, у вас виникає питання: чи потрібні нові переклади Біблії? Однозначна відповідь — так! Тому що колишні переклади були на той період часу, коли вони створювалися, для попередніх поколінь. Оригінал Писання залишається незмінним, разом з там Бог продовжує відкривати Себе Церкві, новим поколінням відповідно до того історичного й духовного періоду, в якому вони живуть. Ось чому згідно до прогресуючого одкровення Бога про Себе, Церква одержує більш глибоке розуміння Писання, що так само повинно відбиватися й на автентичності нових перекладів Біблії.

Адекватність передачі змісту Святого Письма повинна здійснюватися також з урахуванням сьогоднішньої мовної культури, існуючої семантики слів, що у суспільстві змінюється кожні 15-20 років, включаючи норми правопису й орфографії. Від цього залежить, у якому вигляді та яким чином нам подається інформація через слово і який духовний Хліб ми споживаємо, читаючи Слово Боже.

Для сприйняття перекладу Біблії як оригіналу, твору Самого Автора, слід мати на увазі, що особливе значення при цьому набуває саме точність перекладу, майже буквальна. Бо читач не одержить одкровення від Бога через неточно або незрозуміло перекладений вірш чи навіть одне слово Писання.

Тому роль автентичного перекладу полягає і в тому, щоб об’єднувати народ України та інші нації навколо Господа, Який є Слово Боже, у єдиний народ Божий і велику Божу Родину! І перш за все, це стосується об’єднання Церкви, Тіла Христового, в останні часи під одною Главою — Христом! Нам, хто живе в ці останні часи, як ніколи раніше, Він «дав нам пізнати таємницю волі Його, по благоволінню Своєму, яке Він наперед визначив у Ньому, на упорядження повноти часів, щоб усе з’єднати у Христі, на чолі з Ним: те, що на небесах і що на землі...» (Ефесянам 1:9-10).

Саме тому неможливо переоцінити важливість правильного, точного й повністю автентичного перекладу Святого Письма, який є Сакральним Кодексом духовності, і Автором якого є Сам Бог.

Біблія або Вічне Євангеліє

Новий переклад з давньоєврейської та давньогрецької мов доктора теології В.О. Громова. - Друге видання, уточнене й доповнене. - Видається за погодженням з Українським Біблійним Товариством. - Boanerges Ministry LLC, 2022. – 1421 с.

ISBN 978-1-7364571-8-4

Зміст

СТАРИЙ ЗАПОВІТ

Буття. Перша книга Мойсеева

Вихід. Друга книга Мойсеева

Левіт. Третя книга Мойсеева

Числа. Четверта книга Мойсеева

Повторення Закону. П’ята книга

Книга Іісуса Навина

Книга Суддів Ізраїлевих

Книга Руфі

Перша книга Самуїла

Друга книга Самуїла

Перша книга Царств

Друга книга Царств

Перша книга Хронік

Друга книга Хронік

Книга Єздри

Книга Неємії

Книга Есфірі

Книга Іова

Книга Псалмів

Книга Притч Соломонових

Книга Екклезіаста

Книга Пісня Пісень Соломона

Книга пророка Ісаї

Книга пророка Єремії

Книга Плач Єремії

Книга пророка Єзекіїля

Книга пророка Даниїла

Книга пророка Осії

Книга пророка Іоїля

Книга пророка Амоса

Книга пророка Авдія

Книга пророка Іони

Книга пророка Михея

Книга пророка Наума

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Софонії

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарії

Книга пророка Малахії

ВІЧНЕ ЄВАНГЕЛІЄ НОВИЙ ЗАПОВІТ

Євангеліє від Матвія

Євангеліє від Марка

Євангеліє від Луки

Євангеліє від Іоанна

Діяння святих апостолів

Соборні послання

Послання Якова

Перше послання Петра

Друге послання Петра

Перше послання Іоанна

Друге послання Іоанна

Третє послання Іоанна

Послання Іуди

Послання апостола Павла

Послання до римлян

Перше послання до коринфян

Друге послання до коринфян

Послання до галатів

Послання до ефесян

Послання до филип’ян

Послання до колосян

Перше послання до солунян

Друге послання до солунян

Перше послання до Тимофія

Друге послання до Тимофія

Послання до Тита

Послання до Филимона

Послання до євреїв

Одкровення Іоанна Богослова

Біблійний Словник

Таблиця мір ваги, довжини та об’єму

ПРИКІНЦЕВІ ДАНІ

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧІВ, ЕМЕЙЛ-АДРЕСИ ТА ТЕЛЕФОНИ