Біблія - В українському перекладі - переклад Філарета - 2004

8 вересня 2004 року в Українському національному інформаційному агентстві відбулося подання видання першого повного православного перекладу Біблії українською мовою. Представляючи новий переклад Біблії Святіший Патріарх Філарет підкреслив, що це, здійснене Київським Патріархатом, видання є першим повним виданням Біблії, яке включає як канонічні, так і неканонічні (другоканонічні) книги, а переклад став першим перекладом Святого Письма сучасною церковною літературною українською мовою.

БІБЛІЯ КНИГИ СВЯЩЕННОГО ПИСАННЯ СТАРОГО ТА НОВОГО ЗАВІТУ

В українському перекладі з паралельними місцями та додатками

Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату

Київ 2004

Переклад Нового Завіту, здійснений на початку 70-х років богословською комісією під керівництвом тоді ще митрополита Філарета, вперше був виданий у Тисячоліття Хрещення Русі-України 1988, а пізніше перевиданий Київським Патріархатом з незначними виправленнями тексту, увійшов до нового видання Біблії. фрагментарним, бо під час перекладу богослужбових книг Святішим Патріархом були перекладені лише ті його частини, які використовуються за богослужінням – Псалтир та окремі розділи з П'ятикнижжя, пророчих та інших книг.

Як і переклад Нового Завіту, переклад старозавітних книг було здійснено Патріархом Філаретом із Синодальної Біблії – перекладу Святого Письма російською мовою, здійсненого у другій половині ХІХ ст. чотирма духовною академією та визнаного Православною Церквою авторитетним. Загалом роботу з перекладу було завершено Патріархом у рекордно короткий термін - п'ять із половиною місяців, до того ж щодня він перекладав по 10 розділів Біблії.