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Філарет Патріарх - Листи – Том 11

Філарет Патріарх - Листи – Том 11
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, UKRAINIAN LANGUAGE, History

Патріарх Філарет, Українська Православна Церква, український народ — одне ім’я та два поняття, які важко відокремити. Здається, що за 85 років земного життя Святійшого Владики вони міцно поєдналися в одне. Людина стала символом цілої епохи, ключем до розуміння драматичного шляху всієї нації, болючого виборювання права на духовну самодостатність і незалежність.

Як неможливо уявити князівську історію України без Оранти у блакитному хітоні на золотому тлі нерушимої стіни в Софії Київській, середньовічну Київську Православну Церкву без титанічної постаті святителя Петра Могили, а сучасного українця без універсуму Тарасового слова, так із українського релігійного життя другої половини XX і початку XXI сторіччя не вдасться вилучити Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (Денисенка).

Філарет – Листи – Том 11

Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2014. 574 с., [1] арк. портр. Упорядник, набір і верстка: священик Андрій Головков; коректор: Юлія Нижник; передмова: протоієрей Олександр Трофимлюк, Юрій Дорошенко. Наклад 1500 прим. Титульний аркуш подає Патріарха Філарета перед назвою «Листи»; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського також каталогізує том під персональним авторством Філарета.
ISBN 978-966-2779-15-8 (т. 11); ISBN 966-7567-04-4 (багатотомне видання).

Філарет – Листи – Том 11 – Зміст

  • Передмова: «Духовний лідер українського суспільства»

  • Листи митрополита Філарета до державних керівників Радянського Союзу з 1972 р. по 1991 р.

  • Листи митрополита Філарета до Президента України Л. М. Кравчука, Уряду та державних органів влади з 1991 р. по 1994 р.

  • Листи Патріарха Філарета до Президента України Л. Д. Кучми, Уряду та державних органів влади з 1994 р. по 2004 р.

  • Листи Патріарха Філарета до Президента України В. А. Ющенка, Уряду та державних органів влади з 2004 р. по 2008 р.

  • Листи Патріарха Філарета до Президента України В. Ф. Януковича, Уряду, державних органів влади з 2009 р. по 2014 р.

  • Листи до глав іноземних держав та інших представників влади

  • Додатки

    • Історична довідка: Заява прес-служби Київської Патріархії з приводу подій у м. Маріуполь

    • Підсумковий документ спільного засідання комісій для ведення діалогу між УПЦ КП та УАПЦ щодо об’єднання

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Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2026
Author zealot
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