Філарет Патріарх - Листи – Том 11

Патріарх Філарет, Українська Православна Церква, український народ — одне ім’я та два поняття, які важко відокремити. Здається, що за 85 років земного життя Святійшого Владики вони міцно поєдналися в одне. Людина стала символом цілої епохи, ключем до розуміння драматичного шляху всієї нації, болючого виборювання права на духовну самодостатність і незалежність.

Як неможливо уявити князівську історію України без Оранти у блакитному хітоні на золотому тлі нерушимої стіни в Софії Київській, середньовічну Київську Православну Церкву без титанічної постаті святителя Петра Могили, а сучасного українця без універсуму Тарасового слова, так із українського релігійного життя другої половини XX і початку XXI сторіччя не вдасться вилучити Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (Денисенка).

Філарет – Листи – Том 11

Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2014. 574 с., [1] арк. портр. Упорядник, набір і верстка: священик Андрій Головков; коректор: Юлія Нижник; передмова: протоієрей Олександр Трофимлюк, Юрій Дорошенко. Наклад 1500 прим. Титульний аркуш подає Патріарха Філарета перед назвою «Листи»; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського також каталогізує том під персональним авторством Філарета.

ISBN 978-966-2779-15-8 (т. 11); ISBN 966-7567-04-4 (багатотомне видання).

Філарет – Листи – Том 11 – Зміст