Гижа - Біблія
Біблія - Канонічний переклад Біблії сучасною українською мовою з паралельними місцями
Старий і Новий Заповіти. - Видання друге. - Переклав Олександр ГИЖА. – Printed by Createspace USA, 2018. – 823 с.
Переклад схвалений Українським Біблійним Товариством та Комітетом у справах релігії при Кабінеті Міністрів України.
ISBN-1З: 978-1975898977
ISBN-10:1975898974
Буття 1
1 На початку утворив Бог небо і землю.
2 А земля була невидна і пустельна, і морок на поверхні безодні; і Дух Божий ширяв над водою.
3 І сказав Бог: Нехай буде світло. І вчинилося світло.
4 І побачив Бог світло, що воно гарне; і відділив Бог світло від пітьми.
5 і назвав Бог світло днем, а пітьму ніччю. І був вечір, і був ранок: день перший.
6 І сказав Бог: Хай буде твердь посеред води, і нехай відділяє вона воду од води.
7 І утворив Бог твердь; і відділив воду, котра під твердю, од води, котра над твердю. І сталося Так.
8 І назвав Богтвердь небом. І був вечір, і був ранок: день другий.
9 І сказав Бог: Нехай збереться вода, котра під небом, в одне місце, і нехай з’явиться суходіл. І сталося так.
10 І назвав Бог суходіл землею, а зібрані води назвав морями. І побачив Бог. що це добре.
11 І сказав Бог: Нехай вродить земля траву, ярину, що сіє насіння, дерево плідне, що приносить за родом своїм плід, в котрому насіння його на землі. І сталося так.
12 1 вродила земля траву, ярину, що сіє насіння за родом її. і дерево, що приносить плід, в котрому насіння його за родом його. І побачив Бог, що це добре.
13 І був вечір, і був ранок: день третій.
14 І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесній, для відокремлення дня від ночі, і дня ознак, сезонів, днів і років.
15 І нехай будуть вони світильниками на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І сталося так.
16 І утворив Бог два світила великі: світило більше, для проводу дня, і світило менше - для проводу ночі, і зорі;
17 І розмістив їх Бог на тверді небесній, щоб світили на землю,
18 І правували днем і ніччю, і відділяли світло від пітьми. І побачив Бог, що це добре.
Біблія – Зміст
Старий Заповіт
Книга Буття - Книга пророка Малахії
Новий Заповіт
Євангелія від Матвія - Одкровення Ісуса Христа
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