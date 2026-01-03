Гижа - Біблія

Біблія - Канонічний переклад Біблії сучасною українською мовою з паралельними місцями

Старий і Новий Заповіти. - Видання друге. - Переклав Олександр ГИЖА. – Printed by Createspace USA, 2018. – 823 с.

Переклад схвалений Українським Біблійним Товариством та Комітетом у справах релігії при Кабінеті Міністрів України.

ISBN-1З: 978-1975898977

ISBN-10:1975898974

Буття 1

1 На початку утворив Бог небо і землю.

2 А земля була невидна і пустельна, і морок на поверхні безодні; і Дух Божий ширяв над водою.

3 І сказав Бог: Нехай буде світло. І вчинилося світло.

4 І побачив Бог світло, що воно гарне; і відділив Бог світло від пітьми.

5 і назвав Бог світло днем, а пітьму ніччю. І був вечір, і був ранок: день перший.

6 І сказав Бог: Хай буде твердь посеред води, і нехай відділяє вона воду од води.

7 І утворив Бог твердь; і відділив воду, котра під твердю, од води, котра над твердю. І сталося Так.

8 І назвав Богтвердь небом. І був вечір, і був ранок: день другий.

9 І сказав Бог: Нехай збереться вода, котра під небом, в одне місце, і нехай з’явиться суходіл. І сталося так.

10 І назвав Бог суходіл землею, а зібрані води назвав морями. І побачив Бог. що це добре.

11 І сказав Бог: Нехай вродить земля траву, ярину, що сіє насіння, дерево плідне, що приносить за родом своїм плід, в котрому насіння його на землі. І сталося так.

12 1 вродила земля траву, ярину, що сіє насіння за родом її. і дерево, що приносить плід, в котрому насіння його за родом його. І побачив Бог, що це добре.

13 І був вечір, і був ранок: день третій.

14 І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесній, для відокремлення дня від ночі, і дня ознак, сезонів, днів і років.

15 І нехай будуть вони світильниками на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І сталося так.

16 І утворив Бог два світила великі: світило більше, для проводу дня, і світило менше - для проводу ночі, і зорі;

17 І розмістив їх Бог на тверді небесній, щоб світили на землю,

18 І правували днем і ніччю, і відділяли світло від пітьми. І побачив Бог, що це добре.

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