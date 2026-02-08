Гурфинкель Фрима - Книга Йехезкэля

Издание серии «ТаНаХ - При Аарон» осуществляется благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии) решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.
Книга Йехэзкэля в переводе Фримы Гурфинкель с толкованием РаШИ - ТаНаХ - При Аарон
Перевод: Фрима Гурфинкель
JEWISH BOOK
ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА
ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ
440 с.
5772 - 2012
ISBN 978-965-7412-39-8
Книга Йехэзкэля в переводе Фримы Гурфинкель с толкованием РаШИ - Предисловие
Книга пророка Йехезкэля - третья в ряду Книг Последних пророков, в ТаНаХе она занимает место между Книгой Ирмеяу и Книгой двенадцати пророков. В ней содержатся пророчества Йехезкэля, сына Бузи, священнослужителя, от пятого до двадцать седьмого года после изгнания в Бавель царя Иеуды Иеойахина.
Вероятно, Йехезкэль ушел в Бавель при изгнании Иеойахина и спустя пять лет стал пророчествовать на реке Кевар. Его пророчество предназначено прежде всего для изгнанников в Бавеле, хотя обращено также и к сынам Йеуды и ко всему дому Исраэля. Подобно пророчеству Ирмеяу его пророчества о разрушении Йерушалаима имели цель всколыхнуть "мятежный дом" в изгнании и рассеять иллюзии близкого избавления, распространяемые среди изгнанников на протяжении нескольких лет. Как никто другой до него Йехезкэль пророчествовал о разрушении Йерушалаима, своими злодеяниями превзошедшего Седом и Шомгхш.
Веря в избавление, которое произрастет из изгнания, Йехезкэль был пророком изгнанников не только потому, что среди них находился, но и в силу своей пророческой миссии в "мятежном доме" в качестве пророка разрушения и утешения.
Книга Йехэзкэля в переводе Фримы Гурфинкель с толкованием РаШИ - Йехезкэль 23
43 и я сказал
об одряхлевшей (в) прелюбодеяниях:
Теперь отойдут ее блудодейства, и она...
44 но приходил к ней (всякий),
как приходят к жене-блуднице,
так приходили
к Оале и Каливe,
женам (зло)умышленным.
45 и мужи праведные,
они их будут судить
судом (над) прелюбодейками
и судом (над) проливающими кровь,
потому что прелюбодейки они и кровь на их руках.
46 Ибо так сказал мой Господин Б-г:
Возведут против них сообщество
и отдадут их на содрогание и на разграбление.
47 И побьют их камнями они, сообщество,
и порубят их своими мечами,
их сыновей и их дочерей убьют, и их дома огню предадут.
48 И Я прекращу (зло)умышленное на земле
Книга Йехэзкэля в переводе Фримы Гурфинкель с толкованием РаШИ - комментарий РаШИ
45. и мужи праведные - Это мужи-судьи, предводители царя Бавеля и царя Ашура. Таргум Ионатана гласит: правые по сравнению с ними, - по сравнению с поступками этих блудниц (другие) племена их праведнее.
судом (над) прелюбодейками и судом (над) проливающими кровь - Как разъясняется далее [46-49]. 46-47. букв.: возвести... и отдать... и порубить - Все эти (глаголы) в форме "асо" и "паол" (т.е. это неопределенная форма глагола). "Баре" означает рубку, и так же "уверето" (и вырубишь его) в Книге Иедшуа [17, 18].
и побьют их камнями * Убиение их сыновей и их дочерей и сожжение их домов относятся к "суду (над) прелюбодейками" [45].
и порубят их своими мечами - Это "суд (над) проливающими кровь" [там же].
49. и возложат ваше (зло)умышленное на вас - Ваши судьи возложат суд за ваше (зло)умышленное вам на голову.
