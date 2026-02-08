Гурфинкель Фрима - Книга Йехезкэля

ТаНаХ - При Аарон - Перевод Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями РИШОНИМ

Издание серии «ТаНаХ - При Аарон» осуществляется благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии) решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.

Книга Йехэзкэля в переводе Фримы Гурфинкель с толкованием РаШИ - ТаНаХ - При Аарон

Перевод: Фрима Гурфинкель

440 с.

5772 - 2012

ISBN 978-965-7412-39-8

Книга Йехэзкэля в переводе Фримы Гурфинкель с толкованием РаШИ - Предисловие

Книга пророка Йехезкэля - третья в ряду Книг Последних пророков, в ТаНаХе она занимает место между Книгой Ирмеяу и Книгой двенадцати пророков. В ней содержатся пророчества Йехезкэля, сына Бузи, священнослужителя, от пятого до двадцать седьмого года после изгнания в Бавель царя Иеуды Иеойахина.



Вероятно, Йехезкэль ушел в Бавель при изгнании Иеойахина и спустя пять лет стал пророчествовать на реке Кевар. Его пророчество предназначено прежде всего для изгнанников в Бавеле, хотя обращено также и к сынам Йеуды и ко всему дому Исраэля. Подобно пророчеству Ирмеяу его пророчества о разрушении Йерушалаима имели цель всколыхнуть "мятежный дом" в изгнании и рассеять иллюзии близкого избавления, распространяемые среди изгнанников на протяжении нескольких лет. Как никто другой до него Йехезкэль пророчествовал о разрушении Йерушалаима, своими злодеяниями превзошедшего Седом и Шомгхш.

Веря в избавление, которое произрастет из изгнания, Йехезкэль был пророком изгнанников не только потому, что среди них находился, но и в силу своей пророческой миссии в "мятежном доме" в качестве пророка разрушения и утешения.

Книга Йехэзкэля в переводе Фримы Гурфинкель с толкованием РаШИ - Йехезкэль 23

43 и я сказал

об одряхлевшей (в) прелюбодеяниях:

Теперь отойдут ее блудодейства, и она...

44 но приходил к ней (всякий),

как приходят к жене-блуднице,

так приходили

к Оале и Каливe,

женам (зло)умышленным.

45 и мужи праведные,

они их будут судить

судом (над) прелюбодейками

и судом (над) проливающими кровь,

потому что прелюбодейки они и кровь на их руках.

46 Ибо так сказал мой Господин Б-г:

Возведут против них сообщество

и отдадут их на содрогание и на разграбление.

47 И побьют их камнями они, сообщество,

и порубят их своими мечами,

их сыновей и их дочерей убьют, и их дома огню предадут.

48 И Я прекращу (зло)умышленное на земле

Книга Йехэзкэля в переводе Фримы Гурфинкель с толкованием РаШИ - комментарий РаШИ

45. и мужи праведные - Это мужи-судьи, предводители царя Бавеля и царя Ашура. Таргум Ионатана гласит: правые по срав­нению с ними, - по сравнению с поступками этих блудниц (дру­гие) племена их праведнее.

судом (над) прелюбодейками и судом (над) проливаю­щими кровь - Как разъясняется далее [46-49]. 46-47. букв.: возвести... и отдать... и порубить - Все эти (глаголы) в форме "асо" и "паол" (т.е. это неопределенная фор­ма глагола). "Баре" означает рубку, и так же "уверето" (и вырубишь его) в Книге Иедшуа [17, 18].

и побьют их камнями * Убиение их сыновей и их доче­рей и сожжение их домов относятся к "суду (над) прелюбодей­ками" [45].

и порубят их своими мечами - Это "суд (над) проливаю­щими кровь" [там же].

49. и возложат ваше (зло)умышленное на вас - Ваши су­дьи возложат суд за ваше (зло)умышленное вам на голову.

Другие переводы Фримы Гурфинкель книг Танаха читайте на Эсхатосе