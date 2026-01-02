Куліш - Біблія - переклад Куліша, Пулюя і Нечуй-Левицького 1903

Біблія - пер. Куліша та Пулюя - 1871-1903

«Біблія. Переклад Куліша і Пулюя» – це перший повний переклад Біблії на українську мову, здійснений Пантелеймоном Кулішем, Іваном Нечуєм-Левицьким та Іваном Пулюєм. Робота над перекладом розпочалася ще в 1860-х роках за ініціативою Куліша, а вже в 1869 році до проекту приєднався Нечуй-Левицький, а в 1871 – Пулюй, відомий вчений-фізик, який також мав глибокі знання з богослов'я.

У 1881 році наукове товариство імені Т. Шевченка опублікувало у Львові Новий Завіт, що був результатом їхнього перекладацького зусилля, а робота над Ветхим Завітом продовжувалася. Проте, у 1885 році трагедією стала загибель рукопису перекладу Ветхого Завіту у результаті листопадової пожежі на хуторі Куліша в Мотронівці. Після цього перекладачі були змушені почати роботу над Ветхим Завітом знову. Завершення перекладу відбулося вже після смерті Пантелеймона Куліша, а основну роботу завершив Іван Пулюй.

Перше повне видання Біблії в перекладі цієї групи було опубліковано лише в 1903 році Британським і закордонним біблейським товариством, у якому був вміщений як Ветхий, так і Новий Завіт. Біблія Куліша, Пулюя і Нечуя-Левицького була неодноразово перевидавана, зокрема у Відні (1912), Берліні (1921, 1930), Нью-Йорку та Лондоні (1947). Лише у 2000 році перше повне видання цього перекладу було опубліковано на території України в Києві.

Це видання є важливим етапом у розвитку українського біблійного перекладу, а також внеском у збереження і поширення української культурної та духовної спадщини. Переклад Куліша, Пулюя та Нечуя-Левицького став знаковим для української літератури, релігії та національної ідентичності, продовжуючи залишатися значущим джерелом для вивчення біблійного тексту українською мовою.