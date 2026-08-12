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Кунов - Як повстала релігія і вірування в богів?

Кунов - Як повстала релігія і вірування в богів?
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, Philosophy, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Атеизм

Ця праця належить до нечисленних спроб початку ХХ століття подати цілісну, побудовану на етнографічному матеріалі картину повстання релігійних уявлень — від найпримітивнішої віри в духів померлих до розвинених культів природи великих цивілізацій старовини. Автор, німецький соціал-демократичний теоретик і етнолог Гайнріх Кунов, спирається на десятки джерел польових спостережень над австралійськими аборигенами, народами Океанії, Африки та Південної Америки, щоб довести один головний тезис: релігія не починається з обожнення сил природи, як стверджували провідні релігієзнавці його часу, а виростає з набагато простішого й ближчого людині досвіду — страху перед незрозумілою смертю та подальшого культу духів предків, який лише поступово, зі зростанням господарського й соціального розвитку, переростає в культ природних явищ і персоніфікованих богів.

Книжка вимагає від читача, який відкриває предмову, зусилля увійти у спосіб думання «дикої людини» — так, як сам автор неодноразово закликає це робити, — і побачити, що вся розмаїта міфологія людства є не грою вільної фантазії, а віддзеркаленням цілком конкретних, історично зумовлених суспільних відносин.

Кунов Гайнріх – Як повстала релігія і вірування в богів?

Пер. з нім. П. Морозиха. – Київ–Берлін: Соціялістично наукове видавництво «Знаття то сила»; Українська накладня, 1922. – 180 с.

Кунов Гайнріх – Як повстала релігія і вірування в богів? – Зміст

  1. Новіщі досліди релігії

  2. Як повстали ідеї про духів і про богів?

  3. Початки почитання духів

  4. Від почитання духів до почитання тотемів і прадідів

  5. Сотворення Світа

  6. Небо й пекло

  7. Почитання прадідів і жертва прадідам

  8. Від почитування прадідів до культу природи

  9. Останки культу духів і прадідів у старо-індійській релігії

  10. Як Індра з племінного прадідівського бога став богом природи?

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Added 12.08.2026
Author brat Vadim
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