Кунов - Як повстала релігія і вірування в богів?

Ця праця належить до нечисленних спроб початку ХХ століття подати цілісну, побудовану на етнографічному матеріалі картину повстання релігійних уявлень — від найпримітивнішої віри в духів померлих до розвинених культів природи великих цивілізацій старовини. Автор, німецький соціал-демократичний теоретик і етнолог Гайнріх Кунов, спирається на десятки джерел польових спостережень над австралійськими аборигенами, народами Океанії, Африки та Південної Америки, щоб довести один головний тезис: релігія не починається з обожнення сил природи, як стверджували провідні релігієзнавці його часу, а виростає з набагато простішого й ближчого людині досвіду — страху перед незрозумілою смертю та подальшого культу духів предків, який лише поступово, зі зростанням господарського й соціального розвитку, переростає в культ природних явищ і персоніфікованих богів.

Книжка вимагає від читача, який відкриває предмову, зусилля увійти у спосіб думання «дикої людини» — так, як сам автор неодноразово закликає це робити, — і побачити, що вся розмаїта міфологія людства є не грою вільної фантазії, а віддзеркаленням цілком конкретних, історично зумовлених суспільних відносин.

Кунов Гайнріх – Як повстала релігія і вірування в богів?

Пер. з нім. П. Морозиха. – Київ–Берлін: Соціялістично наукове видавництво «Знаття то сила»; Українська накладня, 1922. – 180 с.

Кунов Гайнріх – Як повстала релігія і вірування в богів? – Зміст