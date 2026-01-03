Новий Завіт і Книга Псалмів – Відкрита – Новий переклад українською

Biblica, 2022. – 446 с.

Передмова

Новий Переклад Українською був започаткований у 2018 році Міжнародним Біблійним Товариством Бібліка після вивчення наявних на той час українських перекладів і виявлення потреби в новому перекладі як для молодого, так і для старшого покоління.

Особливістю цього перекладу Святого Письма є бажання використати сучасну й зрозумілу для більшості нинішніх читачів мову, дотримуючись при цьому сенсу, який є в єврейських та грецьких рукописах Старого та Нового Завітів. Текст перекладу можна використовувати в богослужіннях, у навчальних закладах та в індивідуальному читанні.

У 2019 році був надрукований перший примірник однієї з книг Нового Завіту – Євангелія від Луки. Зараз ми пропонуємо вам переклад Нового Завіту і Книги Псалмів.

Ми відкриті до співпраці та уважно розглянемо всі ваші відгуки та пропозиції щодо цього перекладу. Вони будуть враховані в подальшій роботі.

Дякуємо Богові за цю важливу роботу й молимося про Його подальшу допомогу. Також просимо Його, щоб цей переклад став благословенням для багатьох людей.

Видавничий комітет Нового перекладу Святого Письма

Травень 2021