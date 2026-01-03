Попченко - Новий Завіт
Новий Завіт
Новий переклад з давньогрецької мови. – Переклад Ю.Л. Попченка. – Skyland, NC: Global Bible Society, 2020. – 372 с.
ISBN 9781־204־56632־1־
Новий Завіт - Зміст
ЄВАНГЕЛІЯ
Євангеліє від Матвія - Євангеліє від Марка - Євангеліє від Луки - Євангеліє від Іоана
ІСТОРИЧНА КНИГА
Дії апостолів
ПОСЛАННЯ АПОСТОЛА ПАВЛА
Послання апостола Павла до римлян - Перше послання апостола Павла до коринфян - Друге послання апостола Павла до коринфян - Послання апостола Павла до галатів - Послання апостола Павла до ефесян - Послання апостола Павла до филип’ян - Послання апостола Павла до колоссян - Перше послання апостола Павла до фессалонікійців - Друге послання апостола Павла до фессалонікійців - Перше послання апостола Павла до Тимофія - Друге послання апостола Павла до Тимофія - Послання апостола Павла до Тита - Послання апостола Павла до Филимона - Послання апостола Павла до євреїв
СОБОРНІ ПОСЛАННЯ
Послання апостола Якова - Перше послання апостола Петра - Друге послання апостола Петра - Перше послання апостола Іоана - Друге послання апостола Іоана - Трете послання апостола Іоана - Послання апостола Іуди
ПРОРОЧА КНИГА
Одкровення Іоана Богослова
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