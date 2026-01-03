Новий Завіт

Послання апостола Павла до римлян - Перше послання апостола Павла до коринфян - Друге послання апостола Павла до коринфян - Послання апостола Павла до галатів - Послання апостола Павла до ефесян - Послання апостола Павла до филип’ян - Послання апостола Павла до колоссян - Перше послання апостола Павла до фессалонікійців - Друге послання апостола Павла до фессалонікійців - Перше послання апостола Павла до Тимофія - Друге послання апостола Павла до Тимофія - Послання апостола Павла до Тита - Послання апостола Павла до Филимона - Послання апостола Павла до євреїв