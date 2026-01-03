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Попченко - Новий Завіт

Новий Завіт - Новий переклад Попченка 2020
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Translations, Biblical Studies

Новий Завіт

Новий переклад з давньогрецької мови. – Переклад Ю.Л. Попченка. – Skyland, NC: Global Bible Society, 2020. – 372 с.

ISBN 9781־204־56632־1־

Новий Завіт - Зміст

ЄВАНГЕЛІЯ

  • Євангеліє від Матвія - Євангеліє від Марка - Євангеліє від Луки - Євангеліє від Іоана

ІСТОРИЧНА КНИГА

  • Дії апостолів

ПОСЛАННЯ АПОСТОЛА ПАВЛА

  • Послання апостола Павла до римлян - Перше послання апостола Павла до коринфян - Друге послання апостола Павла до коринфян - Послання апостола Павла до галатів - Послання апостола Павла до ефесян - Послання апостола Павла до филип’ян - Послання апостола Павла до колоссян - Перше послання апостола Павла до фессалонікійців - Друге послання апостола Павла до фессалонікійців - Перше послання апостола Павла до Тимофія - Друге послання апостола Павла до Тимофія - Послання апостола Павла до Тита - Послання апостола Павла до Филимона - Послання апостола Павла до євреїв

СОБОРНІ ПОСЛАННЯ

  • Послання апостола Якова - Перше послання апостола Петра - Друге послання апостола Петра - Перше послання апостола Іоана - Друге послання апостола Іоана - Трете послання апостола Іоана - Послання апостола Іуди

ПРОРОЧА КНИГА

  • Одкровення Іоана Богослова

Views 265
Rating 5.0 / 5
Added 03.01.2026
Author SamuelAKim
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5.0/5 (1)

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