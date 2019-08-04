Новый Завет - Англо-русский
Настоящее издание осуществляется в рамках совместной программы организаций «Уорлдхелп» и «Славик Госпел ассосиэйшн».
Англо-русский Новый Завет, параллельный текст на анлийском и русском языках
Издательство «Протестант», 1993 г. - 769 с.
Англо-русский Новый ЗаветНастоящее издание осуществляется в рамках совместной программы организаций «Уорлдхелп» и «Славик Госпел ассосиэйшн».
В качестве русского перевода взят перевод Нового Завета епискапа Кассиана (Безобразова), английский текст - это NEW AMERICAN STANDARD BIBLE.
The English language text is
taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE
I960. 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977
The Lockman Foundation
A Corporation Not for Profit
La Habra, California, U.S.A.
Читайте также Библию на английском языке здесь
Спасибо! Мне в начале 90-х присылали это издание (но не в такой яркой обложке), я оба экз-ра подарил желающим их иметь, а вот теперь он есть в компе!
На сайте так и указано, что перевод еп. Кассиана...