Настоящее издание осуществляется в рамках совместной программы организаций «Уорлдхелп» и «Славик Госпел ассосиэйшн».

Англо-русский Новый Завет, параллельный текст на анлийском и русском языках

Издательство «Протестант», 1993 г. - 769 с.

Англо-русский Новый Завет Настоящее издание осуществляется в рамках совместной программы организаций «Уорлдхелп» и «Славик Госпел ассосиэйшн». Настоящее издание осуществляется в рамках совместной программы организаций «Уорлдхелп» и «Славик Госпел ассосиэйшн».

В качестве русского перевода взят перевод Нового Завета епискапа Кассиана (Безобразова), английский текст - это NEW AMERICAN STANDARD BIBLE.

The English language text is

taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE

I960. 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977

The Lockman Foundation

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