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Новый Завет - Англо-русский

Англо-русский Новый Завет
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations
Настоящее издание осуществляется в рамках совместной программы организаций «Уорлдхелп» и «Славик Госпел ассосиэйшн».

Англо-русский Новый Завет, параллельный текст на анлийском и русском языках

Издательство «Протестант», 1993 г. - 769 с.

Эсхатос

Англо-русский Новый Завет

Настоящее издание осуществляется в рамках совместной программы организаций «Уорлдхелп» и «Славик Госпел ассосиэйшн».

В качестве русского перевода взят перевод Нового Завета епискапа Кассиана (Безобразова), английский текст - это NEW AMERICAN STANDARD BIBLE.

The English language text is
taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE
I960. 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977
The Lockman Foundation
A Corporation Not for Profit
La Habra, California, U.S.A.

Читайте также Библию на английском языке здесь

Views 5 610
Rating 5.0 / 5
Added 04.08.2019
Author Tov
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (4 comments)

T
tarasenko 7 years ago

Спасибо! Мне в начале 90-х присылали это издание (но не в такой яркой обложке), я оба экз-ра подарил желающим их иметь, а вот теперь он есть в компе!
A
aleksandroid 13 years ago
Автору спасибо, только здесь используется перевод еп. Кассиана, а не Синодальный.
E
esxatos 13 years ago
О, это еще лучше!
T
tarasenko 7 years ago

На сайте так и указано, что перевод еп. Кассиана...

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