Перевод и обширные примечания были предприняты более двадцати учеными-библеистами , которые работали непосредственно с лучшими в настоящее время текстами на иврите, арамейском и древнегреческом языках. NET Библия была первоначально задумана на ежегодной встрече Общества библейской литературы в ноябре 1995 года в Филадельфии , штат Пенсильвания.

New English Translation - NET Bible

NET Bible - Новый английский перевод,

как и NIV , Новая Иерусалимская Библия и Новая американская Библия - это совершенно новый перевод Библии, а не обновление или пересмотр более ранних переводов (таких, как Новый пересмотренный стандартный 1989 года, пересмотром которая является Revised Standard Version 1946/71, который сам является пересмотром American Standard Version 1901 года, или English Revised Version 1881, который был пересмотром Библии короля Якова 1611 года).



New English Translation - NET Bible - О проекте

Проект перевода был начат в попытке обеспечить цифровую версию в современном английском переводе в Интернете и на компакт-диски без лицензий: "проекту NET Библии было поручено создать точный перевод Библии, которые можно было бы размещать в Интернете, загружать бесплатно, и использоватьво всем мире для служения». Многие из тех, кто участвовал в предварительных обсуждений проекта в конечном итоге стали частью команды переводчиков. Сам перевод утверждает, что он нерелигиозный, "межконфессиональный" и евангельский.

Чудесный вариант NETBible с комментариями, идеальная редакция в формате epub. Надеюсь, вы оцените этот файл.

28/05/2013 размещен также файл отличного качества в формате CHM от Стоик.

Перевод с комментариями NET должен стать образцом для подражания при возможном издании русскоязычного аналога. К сожалению, пока это только мечты, поскольку текстологов мирового уровня (как, например, Ден Уоллес) на настоящий момент на русскоязычном пространстве нет.