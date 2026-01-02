Огієнко - Біблія - переклад Івана Огієнка 1962

Біблія - переклад Івана Огієнка - 1962

Переклад Куліша Священного Писання був першим, але не останнім. Історичні події (Перша світова війна, падіння монархії, революції) створили реальні передумови для нового піднесення національно-визвольного руху в Україні, що дало можливість не тільки відновити незалежність, а й вільно спілкуватися, мислити та творити рідною мовою.

Через неповних двадцять років після виходу першої української Біблії професор Іван Огієнко, міністр освіти та віровизнань молодої Української Народної Республіки, розпочав другий переклад. Безпосередня робота над перекладом тривала з 1917 до 1940 року. Виносячи на суд громадськості давно бажану ідею нового перекладу Священного Писання на українську мову, Іван Огієнко зазначав: «... Ми дуже потребуємо такого перекладу Біблії, який був би зроблений сучасною літературною всеукраїнською мовою. Перекласти всю Біблію — а в першу чергу Новий Завіт — треба такою літературною мовою, щоб вона стала зразковою хоча б на перші 50 років. Маємо мати переклад, який став би кращим підручником для вивчення української мови. Без цього нормальний розвиток нашої літературної мови не матиме того необхідного “каменя наріжного”, бо потрібно, щоб і селянські маси — головний читач святого Письма — звикали до гарної літературної мови. Такий переклад треба видавати з позначенням наголосів, щоб кожен міг читати його справді по-літературному».

Модуль BibleOuote — Біблія — пер. Огієнко — 1962

Ось чому, приступаючи до цієї складної роботи, Огієнко поставив перед собою дві головні завдання: по-перше, точно передати зміст оригіналу, піклуючись передусім про змістову точність цілої низки багатозначних слів, і, по-друге, забезпечити переклад милозвучною, сучасною літературною мовою. Робота активізувалася після того, як Британське та Іноземне Біблейське товариство уклало з перекладачем угоду (1936) про видання книги.

Перший, незначний тираж перекладених Огієнком чотирьох Євангелій (від Матвія, Марка, Луки, Іоанна) побачив світ у 1937 році у Львові, а в 1939 році був допечатаний у Варшаві. До цього видання було додано ще й «Псалтир». Переклад всієї Біблії був завершений 11 липня 1940 року, однак через обставини воєнного часу не вдалося запустити його в роботу в друкарні. Зате через два роки друга частина Біблії — «Новий Завіт. Псалтир» — була допечатана ще раз, цього разу у Фінляндії за ініціативою Стокгольмського товариства поширення Євангелія в Росії.

У 1955 році, нарешті, Біблейське товариство прийняло рішення готувати до друку переклад Огієнка. Але ця робота була завершена лише через сім років. І лише в 1962 році в Лондоні вийшов у світ солідний том — на 1529 сторінок — з витисненим позолотою українським заголовком — Біблія. З того часу саме цей Синодальний переклад став зразком для кількох пізніших перевидань, зокрема й у Москві в 1988 році, коли Московський патріархат ухвалив рішення видати Біблію українською мовою на честь 1000-річчя Хрещення Русі.

Цей переклад багато разів перевидавався в Канаді, США, країнах Західної Європи. В Україні Біблія в перекладі Івана Огієнка вперше була видана багатотиражним накладом Українським Біблейським Товариством у 1995 році. Біблія в перекладі Івана Огієнка є найпоширенішою серед усіх наявних перекладів Біблії на українську мову.