Огієнко - Як Святе Письмо ставало українським

Книга Івана Огієнка (митрополита Іларіона) «Як Святе Письмо ставало українським» (2018) є фундаментальним дослідженням процесу перекладу Біблії на українську мову. Видання, упорядковане та забезпечене передмовою і коментарями М. С. Тимошика, висвітлює значення Біблії для українського народу та етапи її адаптації до мовного і культурного контексту України.

Автор досліджує вплив релігійних, історичних і соціальних факторів на переклад Святого Письма, а також роль цього процесу в розвитку української мови та духовності. Книга аналізує не лише лінгвістичні аспекти, але й культурно-національне значення перекладів Біблії, що сприяли формуванню української ідентичності та піднесенню духовного життя в Україні.

Особлива увага в роботі приділяється важливим етапам і постатям, які стояли за перекладами Святого Письма українською мовою. Митрополит Іларіон (Огієнко) підкреслює значення першодруків, історичних моментів, коли Біблія стала доступною українському читачеві, а також розглядає питання теологічного та мовного вибору, які ставилися перед перекладачами.

Книга є не тільки важливим науковим джерелом для дослідників історії релігії, мовознавства та культури України, але й цінним матеріалом для тих, хто прагне зрозуміти, як Святе Письмо ставало частиною духовного життя українського народу.

«Як Святе Письмо ставало українським» — це частина бібліотечної серії Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) і вважається важливим внеском у вивчення історії українського християнства та мовної спадщини.

Огієнко Іван (митрополит Іларіон) - Як Святе Письмо ставало українським

Упоряд., авт. передмови та коментарів М. С. Тимошик. — К.: Наша культура і наука, 2018. — 424 с. (Бібліотечна серія Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) «Запізніле вороття». Серія 2. «Зарубіжні першодруки». Том 15. Випуск 21.

ISBN 978-966-7821-42-5 (серія)

ISBN 978-966-7821-68-5

Зміст

ВІД ФУНДАЦІЇ ІМЕНІ МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА (ОГІЄНКА) (Микола Тимошик, Богдан Демчук)

ІВАН ОГІЄНКО (МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН) ЯК ПЕРЕКЛАДАЧ СВЯТОГО ПИСЬМА (Микола Тимошик)

Частина перша. БІБЛІЙНІ СТУДІЇ: ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДІВ

І. ПЕРЕКЛАДИ БІБЛІЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ ЗА НОВОГО ЧАСУ

Вступ - 1. Давні переклади в Росії - 2. Біблійне Товариство в Росії - 3. Біблії не вільно взагалі перекладати - 4. З якого оригіналу перекладати - 5. Цар і Синод нарешті дозволили перекладати Біблію - 6. Російська Біблія 1876 року

II. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

1. Український національний рух 1859-1863 років - 2. Недільні школи - 3. Поява релігійних підручників - 4. «Основа» - 5. Переклад Євангелії Пилипа Морачевського - 6. Культурно-національний рух у Галичині - 7. Кінець культурно-релігійного руху

III. КУЛІШ ЯК ПЕРЕКЛАДАЧ БІБЛІЇ

1. Пантелеймон Куліш - 2. В Україні під Росією не міг появитися переклад Біблії - 3. Тогочасні польсько-українські стосунки - 4. Куліш рано задумав перекласти Біблію - 5. Переклад біблійної поезії - 6. Переклад П’ятикнижжя - 7. Знайомство з Іваном Пулюєм - 8. Зв’язок із Біблійним Товариством - 9. Спільна праця з Іваном Пулюєм - 10. Великий удар: переклад не прийнятий! - 11. Повернення на Батьківщину. Друк Нового Заповіту - 12. Галичина гостро критикує Кулішів переклад - 13. Куліш перекладає Старий Заповіт - 14. Поет Володимир Александрів береться за переклад - 15. Праця Куліша та Пулюя - 16. Тяжка трагедія: переклад згорів - 17. Біблійне Товариство нарешті купило Новий Заповіт - 18. Дальша праця над Старим Заповітом - 19. Допомога Михайла Драгоманова - 20. Смерть перекладача - 21. Рукопис перекладу Біблії віддано Тарновському - 22. Іван Нечуй-Левицький переклав сім Книг - 23. Біблійне Товариство купило Старий Заповіт - 24. І. Пулюй виправив Кулішеву мову на галицьку - 25. Українська Біблія появилася в світ - 26. Уніятська Галичина байдуже прийняла новий переклад - 27. Ввіз української Біблії в Україну заборонений - 28. Куліш як перекладач - 29. Невідповідний правопис Біблії знизив її - 30. Іван Нечуй-Левицький і вдова Кулішева запротестували проти «виправлення» Пулюя - 31. Мова перекладу відстала від своєї літературної - 32. Мовні недостачі перекладу Біблії П. Куліша

IV. НОВИЙ ПЕРЕКЛАД БІБЛІЇ

1. Радісний день мого життя - 2. Причина мого зацікавлення перекладом Біблії - 3. Переклад Богослужбових Книг - 4. Церковна нагорода за переклади - 5. Перше предложення перекласти Біблію - 6. Моя праця у Варшаві - 7. Британське Біблійне Товариство доручило мені перекласти Біблію - 8. Початок нової праці - 9. Як перекладати Старий Заповіт - 10. Переклад Старого Заповіту - 11. Німці у Варшаві - 12. Закінчення перекладу - 13. Я став архиєпископом - 14. Блукання по Европі - 15. Охорона мого перекладу від знищення - 16. Перекладна праця в блуканні - 17. У Лозанні в Швейцарії - 18. У Канаді у Вінніпегу - 19. Урятування моїх матеріалів із совєтської зони - 20. Перекладна праця у Вінніпегу - 21. Ухвалення перекладу до друку - 22. Початок друку перекладу - 23. Обрання перекладача почесним членом Біблійного Товариства - 24. Ціложитгєва праця

V. ЯКОСТІ НОВОГО ПЕРЕКЛАДУ БІБЛІЇ

З методлогії перекладу - 1. Новий переклад — науковий - 2. Ревізійна Комісія - 3. Примітки в Біблії - 4. Паралелі чи відсилачі - 5. Заголовки до Біблійних оповідань - 6. Знаки розділові - 7. Зразкова літературна мова для перекладу - 8. Біблійна синоніміка - 9. Наголоси - 10. Поетичність Біблії - 11. Біблійний стиль - 12. Закінчення

VI. РИТМІЧНІСТЬ БІБЛІЙНОЇ МОВИ

1. Співне виголошення Біблії - 2. Кантиляція - 3. Співні значки в Біблії - 4. Кантиляція у християн - 5. Співання Євангелії в Україні - 6. Релігійна музика - 7. Мова мого перекладу Біблії - 8. Поділ Біблії на вірші — істотний, а не механічний - 9. Каданси - 10. Євангельська мова - 11. Приклади Євангельських кадансів - 12. Каданси як літературна форма - 13. Ритм — істота Біблійної мови

VII. БІБЛІЯ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР

1. Форма поетичних книг Біблії - 2. Значення віршованої форми - 3. Біблія — Книга Життя - 4. Біблія як літературний твір - 5. Велич Біблійної поезії - 6. Як перекладати гебрейські вірші - 7. Біблійні високопоетичні Книги - 8. Велична поезія Пророчих Книг - 9. Поетичні засоби Біблійної поезії - 10. Висновки

VIII. БІБЛІЙНА ПОЕЗІЯ

1. Поетичність Біблії - 2. Давні свідчення про віршованість Книг Біблії - 3. Шукання метричної системи в Біблійній поезії - 4. Євреї про будову Біблійної поезії - 5. Теорія паралелізму в Біблійних віршах - 6. Жалобна пісня (кіна) - 7. Поетичні вставки й поетичні Книги в Біблії - 8. Псалтир і віршова будова Псалмів - 9. Паралелізм у Псалмах - 10. Поетичні прикраси - 11. Мовні прикраси віршів - 12. Інші прикраси - 13. Строфіка Біблійних віршів - 14. Села - 15. Машал-притча - 16. Вивчення Біблійної поезії на Сході слов’янства - Література про Біблійну поезію

Частина друга. МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДУ. МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДУ СВЯТОГО ПИСЬМА ТА БОГОСЛУЖБОВИХ КНИГ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

1. Переклади не з грецьких оригіналів — не корисні - 2. Яких слов’янських текстів маємо триматися? - 3. Обережний перехід від тексту слов’янського до українського - 4. Старозавітні оригінали в мові єврейській - 5. Про гебраїзми - 6. Про геленізми - 7. Підрядно-зложені речення грецької - 8. Про пояснення тексту в самім перекладі - 9. Дбати про поетичність перекладів - 10. Переклади співаного тексту - 11. Дбати про небуденність мови - 12. Буквальні переклади недопустимі для церковного вжитку - 13. На яку українську мову маємо перекладати? - 14. Наш власний наголос богослужбових текстів - 15. Українська богословська термінологія - 16. Додержуватися синонімічного значення слів - 17. Загальновідомі церковні терміни не перекладаємо - 18. Частіше заглядати до книг новозавітних - 19. Як націоналізувати Службу Божу - 20. Переклад має робити одна особа - 21. Про правопис грецьких слів та ймень - 22. Інші народи давно вже націоналізували власні імена - 23. Потрібна головніша література

БІБЛІЯ - НАЙПЕРШЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СВОЄЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

1. Конечність знання своєї літературної мови - 2. Біблія як джерело вивчення своєї літературної мови - 3. Европейські переклади Біблії як зразки для вивчення своєї літературної мови - 4. Переклади Біблії у слов’янських народів - 5. Мова Біблії — основа для розвою мови літературної - 6. Українці не мають відповідного нового перекладу Біблії - 7. Українці не витворили традиції домового читання Біблії - 8. Україна сильно потребує Біблії в перекладі на зразкову сучасну літературну мову

ОНОМАСТИКА Й ТОПОНОМАСГИКА В МОЙСЕЄВІЙ КНИЗІ БУТТЯ

МАЛОЗРОЗУМІЛІ МІСЦЯ СВЯТОГО ПИСЬМА

Непорозуміння в перекладах Святого Письма - Адам - Назви Бога - «Люби Господа Бога свойого всім серцем своїм!» - Верблюд і ушко голки - «Блаженний той муж, що за радою несправедливих не ходить» - «Смертію смерть поправ» - «І не введи нас во іскушеніє» - Ритмічність мови Святого Письма

ЯК ЖИТИ НА СВІТІ

І. ПРО СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ЯКОВА

1. Апостол Яків, брат Господній - 2. Соборне послання Св. апостола Якова - 3. Зміст соборного послання апостола Якова - 4. Смерть апостола Якова

II. СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ЯКОВА

До благочестивого читача - 1. Просіть у Господа з вірою - 2. Багатство непевне - 3. Блаженна людина, яка пробу перетерпить! - 4. Гнів не родить правди - 5. Будьмо виконавцями Божого слова - 6. Хто побожний - 7. Не зважайте на особи. Не зневажайте бідного - 8. Віра без добрих діл — мертва - 9. Гамуйте свого язика - 10. Де заздрість та сварка, там безлад - 11. Бог противиться гордим - 12. Покоряймося Богові - 13. Не судіть один одного - 14. На все Божа воля - 15. Багатство гниле - 16. Робітникові платіть належно й своєчасно - 17. Блаженний, хто витерпить - 18. Молитва праведного могутня - 19. Навертаймо грішників з блудної дороги

СВЯТАЯ БІБЛІЯ ВІДВІЧНА. ПОЕМА

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