Книга Перри Андерсона об истоках постмодернизма и его влиянии на церковь и общество. В этой проницательной и многогранной книге известного британского марксистского теоретика Перри Андерсона предлагается рассмотрение генезиса, становления и последствий понятия "постмодерн".

Начиная с захватывающего интеллектуального путешествия в испаноговорящий мир 1930-х, в ней показываются изменения значения и способов употребления этого понятия вплоть до конца 1970-х, когда после обращения к нему Ж.-Ф.Лиотара и Ю.Хабермаса идея постмодернизма стала предметом самого широкого обсуждения. Большое внимание в книге уделено Фредрику Джеймисону, работы которого представляют сегодня наиболее выдающуюся общую теорию постмодерна. Реконструируя интеллектуальный и политический фон джеймисоновской интерпретации настоящего, "Истоки постмодерна" рассматривают ее "последействия" в дебатах 1990-х. Андерсон обогащает его известный анализ модернизма, помещая постмодернизм в силовое поле деклассированной буржуазии, распространения медиатизированной технологии и исторического поражения левых, которым ознаменовалось окончание холодной войны. Строго следуя своей интерпретации постмодернизма как культурной логики многонационального капитализма, в конце книги Андерсон размышляет об упадке модернизма, изменениях в системе искусства, распространении спектакля, спорах о "конце искусства" и о судьбе политики в мире постмодерна.

Перри Андерсон - Истоки постмодерна

Перевод с англ. Апполонова А. Под редакцией Маяцкого М.

М.: Издательский дом «Территория будущего», 2011. - 201 с.

ISBN: 978-5-91129-066-5

Перри Андерсон - Истоки постмодерна - Содержание Предисловие 1. ПРОВОЗВЕСТНИКИ Лима-Мадрид-Лондон

Шанхай-Ангкор - Юкатан

Нью-Йорк- Гарвард-Чикаго 2. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ Афины - Каир - Лас Вегас

Монреаль- Париж

Франкфурт - Мюнхен 3· СХВАТЫВАНИЕ Источники

Пять шагов

Итоги 4· ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ Хронометраж

Полярности

Модуляции

Масштаб

Политика ПРИЛОЖЕНИЕ Алехсандр Бихбов. Осваивая французскую исключительность, или Фигура интеллектуала в пейзаже Перри Андерсон - Истоки постмодерна - Масштаб

Классический авангард оставался западным, несмотря на то, что гетеродоксальные на п рав л ения модерна, одним из которых он был, постоянно искали в до хн овение на Востоке, в А ф ри к е , в индейской Америке . Работа Джеймисона выходит за эти западные рамки.. Однако можно з ад а ть ся вопросом: не на бл юдае т с я ли и в этом случае проекции неоправданно гомогенного культурно го ун и верс у ма , смоделированного, в с ущ ности , по североамери канской си стеме?

«На смену модернизму, - пишет П итер Уоллен, - пришел не сум миру ющ ий постмодернизм, но новая гибр ид н ая эстетика, в ко торо й новые формы комм у н и к ац ии и представления будут постоянно вступать в ко н фрон т а ц ию с новыми простонарод ны ми формами изобретательства и выражения» за пределами «душного евроцентричного дискурса» как позднего модерна, так и п остмодер н а. Этот тип возраже н и й принимает более доктринальную форму в корпусе «теории постколониализма». Данный критическ и й подход развивался с серед и н ы 80-х годов, будучи в основном непосредственной ре а к ц ие й на влияние идей постмодернизма в странах Центра и в час т ност и на ра б оты самого Джеймисона в этой области.



Перри Андерсон (Perry R. Anderson) - краткая биографическая справка

Перри Андерсон (род. в 1938 г.) - британский/американский историк и исследователь политики, философии и культуры; профессор истории и социологии в Калифорнийском университете, г. Лос-Анджелес, США (The University of California, Los Angeles (UCLA), USA) марксист; автор ряда книг и статей по социальной, интеллектуальной и политической истории Британии и Европы.

На русский язык переведены такие его труды как "Переходы от античности к феодализму", "Размышления о западном марксизме", "На путях исторического материализма", а также публикуемое сейчас на Эсхатосе историко-философское исследование "Истоки постмодерна".