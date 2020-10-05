Андерсон - Истоки постмодерна
Книга Перри Андерсона об истоках постмодернизма и его влиянии на церковь и общество. В этой проницательной и многогранной книге известного британского марксистского теоретика Перри Андерсона предлагается рассмотрение генезиса, становления и последствий понятия "постмодерн".
Начиная с захватывающего интеллектуального путешествия в испаноговорящий мир 1930-х, в ней показываются изменения значения и способов употребления этого понятия вплоть до конца 1970-х, когда после обращения к нему Ж.-Ф.Лиотара и Ю.Хабермаса идея постмодернизма стала предметом самого широкого обсуждения. Большое внимание в книге уделено Фредрику Джеймисону, работы которого представляют сегодня наиболее выдающуюся общую теорию постмодерна.
Реконструируя интеллектуальный и политический фон джеймисоновской интерпретации настоящего, "Истоки постмодерна" рассматривают ее "последействия" в дебатах 1990-х. Андерсон обогащает его известный анализ модернизма, помещая постмодернизм в силовое поле деклассированной буржуазии, распространения медиатизированной технологии и исторического поражения левых, которым ознаменовалось окончание холодной войны.
Строго следуя своей интерпретации постмодернизма как культурной логики многонационального капитализма, в конце книги Андерсон размышляет об упадке модернизма, изменениях в системе искусства, распространении спектакля, спорах о "конце искусства" и о судьбе политики в мире постмодерна.
Перри Андерсон - Истоки постмодерна
Перевод с англ. Апполонова А. Под редакцией Маяцкого М.
М.: Издательский дом «Территория будущего», 2011. - 201 с.
ISBN: 978-5-91129-066-5
Перри Андерсон - Истоки постмодерна - Содержание
Предисловие
1. ПРОВОЗВЕСТНИКИ
- Лима-Мадрид-Лондон
- Шанхай-Ангкор - Юкатан
- Нью-Йорк- Гарвард-Чикаго
2. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ
- Афины - Каир - Лас Вегас
- Монреаль- Париж
- Франкфурт - Мюнхен
3· СХВАТЫВАНИЕ
- Источники
- Пять шагов
- Итоги
4· ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ
- Хронометраж
- Полярности
- Модуляции
- Масштаб
- Политика
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Алехсандр Бихбов. Осваивая французскую исключительность, или Фигура интеллектуала в пейзаже
Перри Андерсон - Истоки постмодерна - Масштаб
Классический авангард оставался западным, несмотря на то, что гетеродоксальные направления модерна, одним из которых он был, постоянно искали вдохновение на Востоке, в Африке, в индейской Америке. Работа Джеймисона выходит за эти западные рамки.. Однако можно задаться вопросом: не наблюдается ли и в этом случае проекции неоправданно гомогенного культурного универсума, смоделированного, в сущности, по североамериканской системе?
«На смену модернизму, - пишет Питер Уоллен, - пришел не суммирующий постмодернизм, но новая гибридная эстетика, в которой новые формы коммуникации и представления будут постоянно вступать в конфронтацию с новыми простонародными формами изобретательства и выражения» за пределами «душного евроцентричного дискурса» как позднего модерна, так и постмодерна. Этот тип возражений принимает более доктринальную форму в корпусе «теории постколониализма». Данный критический подход развивался с середины 80-х годов, будучи в основном непосредственной реакцией на влияние идей постмодернизма в странах Центра и в частности на работы самого Джеймисона в этой области.
Перри Андерсон (Perry R. Anderson) - краткая биографическая справка
Перри Андерсон (род. в 1938 г.) - британский/американский историк и исследователь политики, философии и культуры; профессор истории и социологии в Калифорнийском университете, г. Лос-Анджелес, США (The University of California, Los Angeles (UCLA), USA) марксист; автор ряда книг и статей по социальной, интеллектуальной и политической истории Британии и Европы.
На русский язык переведены такие его труды как "Переходы от античности к феодализму", "Размышления о западном марксизме", "На путях исторического материализма", а также публикуемое сейчас на Эсхатосе историко-философское исследование "Истоки постмодерна".
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