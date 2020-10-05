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Андерсон - Истоки постмодерна

Истоки постмодерна - Андерсон Перри
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
Книга Перри Андерсона об истоках постмодернизма и его влиянии на церковь и общество. В этой проницательной и многогранной книге известного британского марксистского теоретика Перри Андерсона предлагается рассмотрение генезиса, становления и последствий понятия "постмодерн".
Начиная с захватывающего интеллектуального путешествия в испаноговорящий мир 1930-х, в ней показываются изменения значения и способов употребления этого понятия вплоть до конца 1970-х, когда после обращения к нему Ж.-Ф.Лиотара и Ю.Хабермаса идея постмодернизма стала предметом самого широкого обсуждения. Большое внимание в книге уделено Фредрику Джеймисону, работы которого представляют сегодня наиболее выдающуюся общую теорию постмодерна.
Реконструируя интеллектуальный и политический фон джеймисоновской интерпретации настоящего, "Истоки постмодерна" рассматривают ее "последействия" в дебатах 1990-х. Андерсон обогащает его известный анализ модернизма, помещая постмодернизм в силовое поле деклассированной буржуазии, распространения медиатизированной технологии и исторического поражения левых, которым ознаменовалось окончание холодной войны.
Строго следуя своей интерпретации постмодернизма как культурной логики многонационального капитализма, в конце книги Андерсон размышляет об упадке модернизма, изменениях в системе искусства, распространении спектакля, спорах о "конце искусства" и о судьбе политики в мире постмодерна.

Перри Андерсон - Истоки постмодерна

Перевод с англ. Апполонова А. Под редакцией Маяцкого М.
М.: Издательский дом «Территория будущего», 2011. - 201 с.
ISBN: 978-5-91129-066-5

Перри Андерсон - Истоки постмодерна - Содержание

Предисловие
1. ПРОВОЗВЕСТНИКИ
  • Лима-Мадрид-Лондон
  • Шанхай-Ангкор - Юкатан
  • Нью-Йорк- Гарвард-Чикаго
2. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ
  • Афины - Каир - Лас Вегас
  • Монреаль- Париж
  • Франкфурт - Мюнхен
3· СХВАТЫВАНИЕ
  • Источники
  • Пять шагов
  • Итоги
4· ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ
  • Хронометраж
  • Полярности
  • Модуляции
  • Масштаб
  • Политика
ПРИЛОЖЕНИЕ
  • Алехсандр Бихбов. Осваивая французскую исключительность, или Фигура интеллектуала в пейзаже

Перри Андерсон - Истоки постмодерна - Масштаб

Классический авангард оставался западным, несмотря на то, что гетеродоксальные направления модерна, одним из которых он был, постоянно искали вдохновение на Востоке, в Африке, в индейской Америке. Работа Джеймисона выходит за эти западные рамки.. Однако можно задаться вопросом: не наблюдается ли и в этом случае проекции неоправданно гомогенного культурного универсума, смоделированного, в сущности, по североамериканской системе?
«На смену модернизму, - пишет Питер Уоллен, - пришел не суммирующий постмодернизм, но новая гибридная эстетика, в которой новые формы коммуникации и представления будут постоянно вступать в конфронтацию с новыми простонародными формами изобретательства и выражения» за пределами «душного евроцентричного дискурса» как позднего модерна, так и постмодерна. Этот тип возражений принимает более доктринальную форму в корпусе «теории постколониализма». Данный критический подход развивался с середины 80-х годов, будучи в основном непосредственной реакцией на влияние идей постмодернизма в странах Центра и в частности на работы самого Джеймисона в этой области.

Перри Андерсон (Perry R. Anderson) - краткая биографическая справка

Перри Андерсон (род. в 1938 г.) - британский/американский историк и исследователь политики, философии и культуры; профессор истории и социологии в Калифорнийском университете, г. Лос-Анджелес, США (The University of California, Los Angeles (UCLA), USA) марксист; автор ряда книг и статей по социальной, интеллектуальной и политической истории Британии и Европы.
На русский язык переведены такие его труды как "Переходы от античности к феодализму", "Размышления о западном марксизме", "На путях исторического материализма", а также публикуемое сейчас на Эсхатосе историко-философское исследование "Истоки постмодерна".
Views 1 775
Rating 5.0 / 5
Added 05.10.2020
Author esxatos
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