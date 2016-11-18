Первые пророки - Шофтим - Судьи - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Введение

Место книги судей

Книги первых пророков охватывают период протяженностью в 850 лет: от перехода через Ярдэн (состоявшегося в 1272 г. до н. э.) до разрушения Первого Храма (произошедшего в 422 г. до н. э.).

Описанием начального этапа завоевания земли занимается книга Йегошуа, в одном из последних стихов которой говорится: "И умер Йегошуа бин Нун, раб Бога..." (24:29). А книга Шофтим ("Книга судей"), которая начинается словами "И было после смерти Йегошуа..." (1:1), является ее естественным продолжением.

Уход из жизни Моше ознаменовал смену эпох. После смерти Йегошуа не произошло принципиальных изменений, так как на протяжении семнадцати лет народ возглавляли его ученики. Но после того, как и они ушли из жизни, сыновья Израиля начали удаляться от традиции, что ознаменовало начало нового, принципиально отличного периода.

Об исторической преемственности книг свидетельствуют и две первые главы Книги судей, которые рассказывают о событиях, до этого уже описанных в книге Йегошуа. Войны, начатые при его жизни, и борьба, которую вели сыновья Израиля после его смерти, рассматриваются как единый процесс. А повторное перечисление народов, которые Йегошуа не смог изгнать, призвано подчеркнуть, что он переложил задачи своего поколения на плечи нескольких последовавших за ним.

Если значительная часть книги Йегошуа посвящена переходу через Ярдэн и стремительной войне с народами Кнаана, то Книга судей повествует о длительном периоде формирования народа, сопровождавшемся войнами с остатками местных племен и внешними врагами. Книга Йегошуа посвящена делам одного поколения, во главе которого стоял ученик Моше, а Книга судей - многих поколений сыновей Израиля, каждому из которых Всевышний посылал человека, способного спасти народ, а иногда и решить его проблемы духовного плана.

Судьи

Как правило, "судья" - это тот, к кому приходят, чтобы выяснить закон, определяющий обязанности человека по отношению к Всевышнему или к своему ближнему. Но пророк Шмуэль использовал это слово в значении "руководитель народа". Он не мог воспользоваться словами "царь", "правитель", "князь", так как все они указывают на постоянство власти, которая поддерживается силой и передается по наследству. А в описываемую эпоху руководителей народа определяла сама жизнь, каждый раз выдвигая человека, способного на конкретном этапе вдохнуть в сыновей Израиля новые силы и возглавить борьбу с врагами. Ему подчинялись только благодаря его способностям и авторитету. И в этом он больше всего походил на судью, слово которого воспринимается как закон только потому, что он известен своей мудростью и честностью. Всякий раз после смерти судьи начиналось стремительное нравственное падение народа, пока не появлялся новый лидер, способный вдохновить людей на борьбу.

Когда судили судьи

Эпоха судей начинается смертью Йегошуа и заканчивается разрушением Мишкана, находившегося в Шило. Она охватывает период от 1244 до 890 гг. до н. э., т. е. триста пятьдесят четыре года, наполненные событиями, определившими ход всей последующей истории еврейского народа.

В Книге судей отражены события, происходившие на протяжении трехсот четырнадцати лет. А последние сорок лет, относящиеся ко времени первосвященника Эли, описаны в первых главах книги Шмуэля. Это объясняется тем, что конец эпохи судей был связующим звеном между правлением людей, выдвинутых на роль руководителей стечением обстоятельств, и правлением царей. Поэтому главы, повествующие о становлении пророка Шмуэля, последнего из руководителей народа эпохи судей, объединившего разрозненные колена и помазавшего первого царя, попали в следующую книгу.

Запись книги судей

Талмуд (Бава батра, 15а) утверждает: "Шмуэль записал свою книгу". При этом имеется в виду, что все события, описанные в Книге судей, были записаны его рукой. Однако он не автор литературного или исторического труда, а пророк, воспринимавший слова Бога. Но пророчество неотделимо от личности того, кому оно дается, ибо Божественное Провидение не подавляет, а лишь раскрывает силы души. И если человек не становится бездушным инструментом, а активно участвует в составлении текста, привнося свои эмоции, знания и понимание ситуации, пророчество не утрачивает своей силы. И поэтому, анализируя строки Книги судей, мы можем говорить о намерениях и переживаниях пророка, составившего ее.

Шмуэль писал для своего поколения, которое должно было преодолеть разобщенность колен, поставить царя и, завершив завоевание земли, приступить к строительству Храма. И он придал описанию исторических событий характер поучительного примера, который показал его современникам, что произошло с народом, оказавшимся неспособным исполнить свое предназначение: став "царством священников и народом святым", повлиять на весь мир.

Для того чтобы достичь этой цели, нужно было продолжить стремительные завоевания Йегошуа. Но ни одно колено не справилось с задачей освоения земли. Сыновья Израиля оказались под влиянием местных народов: обычаи идолопоклонников и представления о мире, управляемом божествами и духами, начали проникать в еврейскую среду. Разрозненность колен, недостаточная грамотность людей, неожиданно проявившаяся жестокость по отношению к своим братьям - все это нашло отражение в Книге судей. Упреки и наставления еврейскому народу (см. 2:1-3; 6:8-10) и постоянное напоминание о том, что "продолжали сыновья Израиля делать дурное в глазах Бога", должны были заставить современников Шмуэля задуматься о том, как исправить тяжелые ошибки, допущенные предыдущими поколениями.

Но в Книге судей описаны не только неудачи сыновей Израиля. В ней дается высокая оценка самоотверженности руководителей, способных вдохновить и поднять народ на борьбу с врагом. Шмуэль видел в них посланцев Небес, спасавших сыновей Израиля в самые трудные моменты.

Тора

Еще при жизни Йегошуа, кроме Сангедрина, начавшего свою деятельность в пустыне и всегда собиравшегося для решения важных вопросов рядом с Мишканом, были созданы суды во всех городах, как и обязывает повеление Торы: "Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех воротах (городов) твоих" (Дварим, 16:18).

Однако не судебная система, а изучение Торы должно было стать главным стержнем жизни. Тогда трепет перед Всевышним, любовь к Нему и желание исполнять Его закон были бы главным мотивом поведения сыновей Израиля, придавали бы им твердость духа, решительность, уверенность в успехе всех начинаний и, главное, оберегали бы от пагубного влияния жителей Кнаана.

Но сыновья Израиля не поняли всей важности и сложности проблемы воспитания молодого поколения и, не придав значения тому, что освоение земли забирало у людей все силы, положились на отцов, которые, согласно закону Торы, отвечают за обучение детей. Городские суды старались поддерживать порядок жизни, соответствующий закону Торы, и решать имущественные споры, но не считали своей обязанностью вмешиваться в процесс воспитания.

Трудно представить себе, как в то время дети и взрослые постигали закон и обретали общие представления о Боге. Люди исходили из того, что Бог - царь Израиля и из трепета перед Ним следует исполнять Его законы. Многим казалось, что постановления Торы просты и понятны и не требуют глубокого проникновения в них. Изучение традиции было частным делом каждого. Мудрецы Торы, как правило, селились рядом с духовным лидером поколения, и далеко не всеща простой человек мог найти того, кто исправит его ошибки в понимании текста Торы. Колено Леви не поняло своей основной задачи - обучать народ. Они не сделали Мишкан местом своего постоянного пребывания и изучения Торы. Получая десятую часть от урожая, они не использовали освободившееся время для того, чтобы создать центры изучения Торы.

Книгу судей называют также "Сэфер га-яшар" - "Книга правильных людей" (Авода зара, 25а), так как каждый в большой степени был предоставлен сам себе, сам формировал свое мировоззрение и поступал в соответствии с тем, что считал правильным.

Надежды и действительность

В начале эпохи судей сыновья Израиля осознавали свое превосходство над окружающими. У них было Божественное учение, дававшее мудрость, обязывавшее жить в чистоте, подводившее к пророческому восприятию мира. Помощь Небес, позволившая, практически, без потерь завоевать страну могучих и многочисленных царей, была очевидной для всех. И они полагали, что дальнейшая история будет разворачиваться подобным образом и еврейский народ станет наставником всего человечества, как сказано: "И храните, и исполняйте, ибо это мудрость ваша и понимание ваше в глазах народов, которые услышат все законы эти и скажут: "Как мудр и разумен этот народ великий..." (Дварим, 4:6). Однако характерными чертами эпохи судей стали растерянность, непонимание дальнейшего пути, утрата духовного уровня, раздробленность и неумение объединиться (Бава батра, 15а).

Тот факт, что даже небольшие народы (такие, как арами, моави, мидьян, амалек, амони и плиштим) могли, вторгшись в страну, установить свою власть, притеснять, взимать дань, смеяться над традицией и образом жизни сыновей Израиля, не мог не породить множество сомнений в том, насколько путь, который предлагает традиция отцов, является правильным. Брожение умов усилилось, когда сыновья Израиля познакомились с культами местных народов и с их рассказами о властителях мест.

Постепенно в народе начали складываться два представления о мире: одни из сыновей Израиля пришли к четкому пониманию того, что любой грех влечет за собой наказание и все войны и периоды порабощения связаны с недостатками народа. Другие, формируя свое мировоззрение на основе языческих представлений, привносили в еврейскую среду чуждые ей обычаи и культы. Они полагали, что неуспех можно объяснить только тем, что сыновья Израиля пренебрегают служением силам природы. И хотя эта группа была малочисленна, Небеса возлагали ответственность на весь народ, позволивший проявиться столь отрицательным тенденциям в своей среде.