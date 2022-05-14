Пророки - Книга двенадцати - Зхарья - Ивритский текст с русским переводом и комментарием

Еврейская Библия - Переводы и комментарии - рав Зеев Мешков

Наше время отмечено большими изменениями в жизни еврейского народа и ожиданием еще больших перемен. Подавляющее большинство евреев, проживавших на территории Советского Союза, было лишено возможности познакомиться со своей традицией. И то, что для них открылась такая возможность, — одно из величайших чудес современности. Но возвращение к своим корням — путь не легкий , особенно для тех, кто на протяжении долгих лет был лишен возможности получать знания в учебных заведениях, где преподают Тору, книги пророков и Талмуд. Помочь русскоговорящим евреям наверстать упущенное — наша первостепенная задача. Для этого необходимо не только организовывать еврейские школы и йешивы, но и пытаться создать комментарии на русском языке ко всей нашей богатой литературе. Разъяснение книг пророков представляет собой наибольшую трудность. Но, вне всякого сомнения, стоит приложить усилия для того, чтобы сделать их доступными для понимания. Ведь то будущее, о котором говорят пророки, — начинается в наше время. "Ибо Я — властелин ваш, и возьму вас даже одного из города, двоих из семьи и приведу вас в Цийон" (Йирмеягу, 3:14). Не о нас ли это сказано? "...пророчествуй о земле Израиля и скажешь горам и холмам, руслам и долинам... А вы, горы Израиля, ветви свои протяните и плоды свои поднимите народу моему, Израилю, ибо скоро придут они..." (Йехезкель, 36:6,8). Не стали ли мы свидетелями начала собирания рассеянных и цветения Земли? Наши сердца преисполняются надеждой на исполнение и других предсказаний не в далеком будущем, а в ближайшее время: "И пойдут многие народы, и скажут: "Давайте взойдем на гору Бога, в дом Всесильного Яакова, и укажет (Он) нам пути Свои, и мы пойдем по дорогам Его..." ...и перекуют они мечи свои на мотыги и копьтя свои — на ножницы (для обрезания ветвей), не поднимет народ на народ меча, и не будут больше учиться воевать" (Йешаягу, 2:3,4). Рае Моте Рувен Асман Главный раввин Всеукраинского Еврейского Конгресса

Пророки - Книга двенадцати - Зхарья - Ивритский текст с русским переводом и комментарием

Комментарий составлен на основе Талмуда, мидрашей, классических ранних и поздних раввинских трудов

Мидраша Ционит Еврейского агентства "Сохнут-Украина"

Перевод текста книги пророка Зхарьи — рав Зеев Мешков

Составитель комментария — рав Зеев Мешков

Компьютерный набор и графика — издательство "Гешарим"

Публикуется в авторской редакции

ГЕШАРИМ ИЕРУСАЛИМ 5764

МОСТЫ КУЛЬТУРЫ МОСКВА 2004

PROPHETS

THE TWELVE PROPHETS

ZECHARIAH

HEBREW TEXT RUSSIAN TRNSLATION AND COMMENTARY

The commentary is based on talmudic, and rabbinic sources

Пророки - Книга двенадцати - Зхарья - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Содержание

Пророки изгнания и возвращения

Глава первая - Глава четырнадцатая

Дополнения

Список авторов классических комментариев, упоминаемых в тексте

Пророки - Книга двенадцати - Зхарья - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Память об Иерусалимском Храме

Почти сто лет назад часть евреев решила попробовать обрести независимость в угандийской пустыне. Пустыне во всех смыслах. Но, к счастью, среди нас еще были те, кто держался за нить памяти, — и они вывели нас из той пустыни. И привели в страну, и привели в Иерусалим, и привели к Западной стене, и привели на Храмовую гору. И показалось, что цель достигнута, что можно проститься с прошлым и забыть о том, что Земля наша — особая и ее центр — Йерушалаим, а в центре города — гора, где когда- то возвышался Храм. И мы забыли... И ушел свет. И мы потеряли путь. И сошли с Храмовой горы, и спустились к Западной стене.

Наш выход — единственный выход — вспомнить о Храме. И сделать последний шаг. В будущее...

Храм... Центр еврейского духа. Центр еврейской веры. Центр еврейской истории. Центр служения Творцу. Но всё это в прошлом. Сейчас это центр еврейской памяти. Заходя в пещеру, привязываешь нитку у входа — дабы не потеряться и найти дорогу назад. Уходя в бесконечное изгнание, еврейский народ связал себя с памятью о Храме и тем самым обеспечил своё возвращение. Как бы далеко мы ни удалялись от своей Страны, каким бы запутанным ни казалось наше движение в никуда, как бы ни уменьшались наши шансы на возвращение — привязанная к каждому еврейскому сердцу нить памяти о Храме напоминала, что есть путь назад.

Мы живем в парадоксе: двигаемся вперёд, мечтая о возвращении, и возвращаемся к былому величию, неустанно двигаясь вперёд. Наше порой кажущееся бесконечным изгнание — не пещера, а туннель. Пройдя через него, мы, обновленные, окажемся в незнакомом месте, но все окружающее будет очень похоже на то, что мы видели, начиная свой путь. Нить памяти о Храме, вплетённая в наши сердца, позволяет, идя вперёд, обеспечить себе возвращение назад. Назад — к престолу Царя.

Осталось несколько десятков шагов — и ночь изгнания окажется позади. Уже виден свет избавления. Но мы совершаем страшную ошибку. Ошибку, способную скрыть от нас свет в конце тунеля. Мы выбрасываем нить памяти. Выдёргиваем её из своих сердец, возомнив, что выход найден, что нить, указывавшая дорогу и сохранявшая силы, превратилась в канат, мешающий движению. Освободившись от уз прошлого, мы сломя голову мчимся к выходу из туннеля...

Но в том-то и дело, что сломя голову! Будь это выход назад — через тот же вход, через который мы вошли, — мы были бы правы. Но движение наше — вперёд. И свет, что мы видели мгновение назад в конце туннеля, свет будущего, черпающий свою силу в прошлом. И связаны они нитью памяти о Храме. Мы бросили нить — и свет исчез. И мы вновь во тьме. На расстоянии вытянутой руки от выхода. Но где он? Мы погасили свет. Последний шаг нам придётся совершить в полном мраке. И мрак этот — наших рук дело.

Есть единственный способ выбраться — вспомнить, что был у нас центр еврейского духа, центр еврейской веры, центр еврейской истории, центр служения Творцу. Вернуться в прошлое так, чтобы наше возвращение стало шагом в будущее. Это возможно, если, закаленные долгим изгнанием, мы сумеем раскрыть в себе новые силы. С полным сознанием и с полным пониманием того, какова альтернатива и чего мы можем лишиться.

Мы заново воссоздаем в своей памяти забытые контуры. И вот уже снова замерцал свет в конце туннеля. Вперёд! К выходу! Главное — не потерять вновь обретённый образ. На этот раз держать прошлое крепко, пока оно само плавно не перейдёт в будущее. Вперёд — к престолу Царя!

Наша память должна превратиться в мечту. Но не в беспочвенные фантазии, а в мечту осмысленную, включающую в себя инженерные планы и изготовление сосудов для служения, изученные законы и заново сформулированные предписания. Оторванный от действительности, витающий в облаках Храм не уместен более. У нас новая задача — мечтать о реальной действительности. Представлять себе близкое будущее. Прошлое уже вливается в него...

Шломо Нееман

***

На протяжении столетий на территории России, Украины, Беларуссии и Литвы складывалась уникальная общность евреев. Несмотря на все преследования и запреты, наш народ всегда — даже в николаевские и сталинские времена — составлял отдельный слой общества. Его представители, известные своей приверженностью Торе и идеям сионизма, оказали большое положительное влияние на ход новейшей истории. Однако исторические условия, возникшие за последние сто лет, способствовали разрушению этой структуры, и в наше время большую часть выходцев из бывшего Советского Союза отличает неосведомленность в области еврейской традиции и одновременно большой интерес к ней. Возникшая ситуация обязывает направить усилия на создание подробного комментария на русском языке. Но если Пятикнижию за последние годы было уделено много внимания, то книги пророков остались для широкого круга читателей такими же закрытыми, как и раньше.

Комментарий к книге пророка Зхарьи является первой попыткой ввести русскоговорящее еврейство в новый для него мир. Поднимаемые в ней проблемы, связанные с эпохой возвращения из Вавилонского плена, созвучны нашему времени. Как в четвертом веке до н. э. собирание еврейского народа из стран рассеяния и напряженная борьба за создание государства были характерными чертами эпохи, так и сегодня репатриация евреев диаспоры, сохранение целостности Земли Израиля и воспитание молодого поколения остаются главной задачей для всех тех, кого беспокоит судьба страны. Как 2400 лет назад было трудно повлиять на евреев Персии и убедить их оставить насиженные места, переселиться за Иордан и принять участие в возрождении Иудеи, так и сегодня возможность жить в еврейском государстве привлекает далеко не всех. Как в то далекое время нежелание основной массы сыновей Израиля вернуться на родину повернуло ход истории в не самое благоприятное русло, так и сегодня проживание большей части евреев за пределами своего государства приводит к катастрофическим последствиям и ставит под вопрос будущее всего народа.

В начале эпохи Второго Храма еще продолжало звучать пророчество, сегодня уже никто не слышит слов Всевышнего: Однако наше поколение не освобождено от обязанности изучать книги пророков и черпать из них новые силы для борьбы и созидательной деятельности. Слова Зхарьи "Вернитесь ко Мне: и Я вернусь к вам" должны найти отклик в наших сердцах.

Рав Зеев Мешков

Пророки - Книга двенадцати - Зхарья - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Пророки изгнания и возвращения

Начиная с 439 г. до н. э., за 18 лет до изгнания еврейского народа из Земли Израиля, пророк Йирмеягу постоянно обращался с упреками к жителям Иудеи за их многочисленные преступления и с поучениями — к главам народа, избравшим неверные пути, и предупреждал их о надвигающемся наказании. Пророк Йехезкель, находясь в Вавилоне, среди пленников, уведенных вместе с царем Йехонией в 433 г. до н. э., призывал сыновей Израиля к раскаянию и предупреждал о приближающемся падении Йерушалаима и разрушении Храма. Однако пророки подчеркивали, что, каким бы сильным ни был Божественный гнев, союз с еврейским народом вечен и, сколь бы длительным ни был период наказаний, за ним последует национальное возрождение. Йирмеягу, предсказав изгнание, поведал о будущем возвращении народа в Цийон, а Йехезкель, предупредив о надвигающейся трагедии падения Йерушалаима, привел описание Храма, который будет вновь возведен на горе Мория, и, рассказав о будущем возвращении изгнанников, сравнил собирание рассеянных с воскрешением из мертвых.

После разрушения Йерушалаима пророчество прекратилось, ибо все годы, пока стоял Храм, еврейский народ оставался равнодушен к увещеваниям, с которыми каждый день обращались к нему посланники Небес. Видения, которые открывались Даниэлю на протяжении долгих лет Вавилонского изгнания (включая персидский период), не относят к пророчествам, хотя и считают их высокой формой Божественного откровения. Даниэль не обращался к сыновьям Израиля со словами поучения или с призывом. Образы, представавшие перед ним, должны были в далеком будущем объяснить духовный смысл исторических событий и стать подтверждением того, что в мире нет случайностей.

Во втором году правления Дария Второго (Мегила, 15а), когда исполнилось семьдесят лет с момента разрушения Храма и, в соответствии с пророчеством Йирмеягу, пришло время восстановить Святыню, Всевышний вновь заговорил с сыновьями Израиля. В 352 г. до н. э. Он обратился к еврейскому народу через пророков Зхарья, Хагая и Малахи.

В словах первого обращения, переданного через Зхарью, звучал еще не угасший гнев на почти уже ушедшее поколение, из-за грехов которого был разрушен Храм. Но, вместе с тем, в призыве вернуться легко угадать желание примириться с новым поколением и возродить былое величие народа. Всевышний потребовал приступить к возведению Храма, который вновь станет местом раскрытия Божественного Присутствия. Самоотверженность людей и их готовность, пренебрегая запретом властей, идти на риск сами по себе станут выражением любви.

Когда же народ не откликнулся на призыв, Всевышний послал голод, (поразивший Иудею, несмотря на богатый урожай предыдущего года) и холод (не позволявший согреться даже тем, кто был тепло одет), которые должны были стать знаками, указывающими на неверное поведение. Но этот намек остался непонятым, и тогда Он обратился к жителям Иудеи через пророка Хагая с грозным приказом: "Так сказал Бог воинств, gb.!k сказать: "Народ этот говорит: "Не пришло время — время быть построенным Дому Бога". Время ли вам самим сидеть в домах ваших крытых — а Дом этот разрушен?" (1:2,4). И предупредил людей о новых наказаниях: "Ожидали вы много (большого урожая) — а вот мало, принесете домой — а Я развею это". (Спросите:) "За что?" — "Слово (ответ) Бога воинств: "За Дом Мой, который разрушен, а вы бежите каждый в дом свой:" И устрашился народ: И пришли они, и производили работу в Доме Бога воинств, Бога своего:" (Хагай, 1:9,12,14).

Всевышний ищет отношений по любви. Встать и вернуться в землю, отстроить Храм — вот чего Он ожидает от народа. Однако, пока не улегся Его гнев и не закончился период наказания, это не выполнимо. Но когда открывается, пусть, даже небольшая возможность и появляются признаки нового времени, народ должен проявить самоотверженность.

При возведении Храма намерения человека играют первостепенную роль: важно, чтобы он был построен по желанию сердца, а не в поисках выгоды или из боязни. Поскольку причиной начала строительных работ стал страх, Божественное Присутствие не вернулось в полной мере.

Любовь Творца и народа — одна из основных тем пророчеств Зхарьи, Хагая и Малахи.

Еврейская Библия - Переводы и комментарии - рав Зеев Мешков

Пророки - Книга двенадцати - Зхарья