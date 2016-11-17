Первые пророки - Йегошуа - Ивритский текст с русским переводом и комментарием

Еврейская Библия - Переводы и уникальные комментарии - рав Зеев Мешков

На протяжении всего периода изгнания еврейского народа многие авторитеты Торы посвящали значительную часть своего времени составлению комментариев к книгам пророков. Однако изучению этих трудов не придавалось большого значения, и даже знакомство с текстом книг пророков было редким явлением в еврейской среде. Многие ученики йешив могли ответить на вопрос, на каком листе Талмуда приводится высказывание кого-то из известных мудрецов, но затруднялись сказать, кому из пророков принадлежат те или иные слова.

Такая отстраненность от текстов, в которых зафиксирован наш исторический опыт, должна иметь какое-то объяснение. И представляется вероятным, что невнимание к словам пророков можно объяснить утратой надежды на быстрое освобождение. А с началом национального возрождения и возвращения еврейского народа на землю праотцев проснулся интерес и к войнам, которые вел Йегошуа, и к эпохе судей, когда из отдельных колен формировался народ, и к деятельности пророка Шмуэля, и к эпохе царей, когда складывалось государство, и к Храму, который играл столь большую роль на протяжении всей истории.

Но этот новый живой интерес многих людей, восстановивших связь с древней землей, требовал не только раскрытия смысла отдельных слов, но и объяснения характера эпох и личностей, поведения людей и их взаимоотношений. Однако единого комментария, отвечающего на вопросы современности, создано не было, хотя на занятиях в израильских йешивах слова пророков подвергались тщательному анализу.

С выходом в свет уникального комментария на русском языке к первой из книг пророков, начинается исправление исторической несправедливости: перед многими открывается возможность познакомиться с нашим историческим наследием.

Рав Зеев Мешков проделал сложную работу. Основываясь на еврейской традиции, он не пошел по пути перевода и компиляции трудов известных авторитетов, а создал развернутое пояснение к тексту, которое превратилось в рассказ о завоевании Земли Израиля. В ходе повествования поднимаются и решаются проблемы, важные для любого еврея, который считает наше время непосредственным продолжением истории предыдущих поколений.

Будем надеяться, что эта книга найдет свой отклик у всех, кому дорог еврейский народ, его традиция и Земля Израиля. Она может стать прекрасным учебным пособием для многих школьных и университетских курсов по изучению истории и традиции еврейского народа. Остается только пожалеть, что пока еще ни на иврите, ни на английском языке не появилось подобных работ.

Рав Зеев Султанович

Первые пророки - Йегошуа - Ивритский текст с русским переводом и комментарием Комментарий составлен на основе Талмуда, мидрашей, классических ранних и поздних раввинских трудов Перевод текста книги Йегошуа - рав Зеев Мешков Составитель комментария - рав Зеев Мешков Издательство "Бней Давид/ Иерусалим - Киев The early prophets Joshua Hebrew text russian translation and commentary The commentary is based on talmudic and rabbinic sources BNEY DAVID PUBLICATIONS Jerusalem – Kiev 5766 - 2005 Первые пророки - Йегошуа - Ивритский текст с русским переводом и комментарием КНИГИ ПРОРОКОВ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ДРЕВНЕГО МИРА. . МЕСТО КНИГИ ЙЕГОШУА Глава 1 – Глава 24 Дополнения Карты и схемы Список авторов классических комментариев Первые пророки - Йегошуа - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Книги пророков - Сила духа На протяжении сотен лет страданий и преследований именно слова пророков, которые звучали во всех синагогах мира и обещали возвращение на родину, поддерживали дух народа, вдохновляли поэтов и отчаянных переселенцев, с риском для жизни добиравшихся до Святой земли. "Видение о костях" Йехезкеля стало манифестом лидеров сионизма: "Была на мне рука Бога, и увлек меня духом (Своим) Бог, и опустил меня среди долины, и она полна костей... И пророчествовал я, как повелел мне Он, и вошло в них дыхание жизни, и они ожили и встали на ноги свои - войско очень-очень большое. И Он сказал мне: "Кости эти - весь дом Израиля. Вот, говорят (они): "Иссохли кости наши, и исчезла надежда наша, покончено с нами". Поэтому пророчествуй и скажи им: "Так сказал Бог Всесильный: "Вот Я открываю погребения ваши, и подниму Я вас из погребений ваших, народ Мой, и приведу вас в Землю Израиля" (37:1,10-12). Христианство и слова еврейских пророков ТаНаХ всегда был предметом изучения во всем Западном мире. При этом книги пророков представляли для христианской теологии большую трудность, так как предсказание о возрождении сыновей Израиля на своей земле не согласовывалось с концепцией исчезновения еврейского народа, которой придерживалась церковь с момента своего возникновения. Это несоответствие позиции церкви и канонизированных ею же самой книг было трудно скрыть. На протяжении веков возникло немало движений, пытавшихся приблизить христианство к еврейской традиции. В конце XVIII в. в Соединенных Штатах была создана христианская секта "Читающие Библию". Немногочисленные, но влиятельные ее представители отказались от постулатов и атрибутики церкви и поставили перед собой задачу содействовать переселению евреев на Святую землю. Причина такого неожиданного разрыва с церковной доктриной - признание истинности слов пророков, предсказавших собирание народа Израиля с четырех концов света. Землю для моего народа Вера в истинность слов еврейских пророков, распространившаяся среди народов мира, сыграла решающую роль в образовании государства Израиль. Когда Дэвид Ллойд Джордж, министр военной промышленности Великобритании, спросил у Хаима Вайцмана (достигшего к тому моменту значительных результатов в разработке новых взрывчатых веществ), какую награду тот хотел бы получить, то услышал: "Землю для моего народа". "Идея возвращения в Цийон нашла моментальный отклик у Ллойд Джорджа, ибо он верил в предсказания пророков" (Игаль Лосин, "Амуд га-эш", стр. 47). Цветение земли Израиля Слова пророков не утратили своей актуальности и сегодня. Они вдохновляют национально-религиозный лагерь на борьбу за целостность Земли Израиля, восстановление Йерушалаима и Храма. Пророчество Йехезкеля о том, что Земля Израиля зацветет перед началом возвращения еврейского народа на родину, вселяет надежду на близкий приход Машиаха. Всякий раз, когда видишь плоды Святой земли, понимаешь, что еврейский народ движется к своей цели. Как сказано: "А вы, горы Израиля, ветви свои дадите и плоды свои понесете народу Моему, Израилю, ибо скоро придут они. Ибо вот Я к вам, к вам обращаюсь, и будете возделаны, и будете засеяны. И Я умножу на вас человека, весь дом Израиля, весь. И заселены будут города, и развалины будут отстроены. И Я умножу на вас человека и скот, и расплодятся ...и дам им благо большее, чем во времена (прежние) ваши. И узнаете, что Я - Бог" (Йехезкель, 36:8-11). Слова пророков следовало бы разбирать подробно, чтобы увидеть, насколько точно они исполняются. Это - несмотря на то, что обстоятельства не всегда благоприятствуют нам и разрушительные силы нередко отбрасывают нас назад, - укрепило бы нашу веру и придало бы нам уверенность. Хронология событий древнего мира Хронология событий древнего мира - вопрос, до сих пор остающийся открытым. Многие даты устанавливаются на основе предположений или приблизительных оценок. Научные источники приводят разную датировку одних и тех же событий, чаще всего ни на что не ссылаясь. Отсчет лет от сотворения мира был известен еще праотцам, получившим многие принципиальные сведения у Шема, сына Ноаха, и его правнука Эвера, которые, в свою очередь, были носителями знаний, полученных у людей, живших до потопа. Закон Торы, определяющий порядок отсчета времени, был дан свыше еще в Египте вместе с повелением считать месяц исхода первым месяцем года. Эти сведения о хронологической последовательности событий передавались в еврейском народе из поколения в поколение как обязательные знания. А у народов древнего мира понятия "история" не существовало, так как факт взаимосвязи и неслучайности событий не был им известен. Примером могут служить древние мифы: описываемые в них события не имеют никакой привязки ко времени. В нееврейском мире серьезные попытки представить последовательность исторических событий и соотнести каждое из них с определенным временем были предприняты только в V в. В 435 г., с кончиной последнего императора Западной Римской империи, возникла необходимость выработки новых правил датировки, поскольку до этого время составления документов всегда соотносили с годами правления императора. Для этого монах Дионисий Егзеус ретроактивно определил год рождения основателя христианской религии. И хотя впоследствии было признано, что расчет ошибочен (и расходится с реальной датой минимум на четыре и максимум на семь лет), на него опираются до сих пор. До настоящего времени историки не смогли выработать ни точных методов датировки, ни единой системы сравнительного анализа. В данном комментарии для удобства читателя приводимые даты соотносятся не с отсчетом лет от сотворения мира, а с годом, принятым в нееврейской литературе за начало новой эры. Но сама датировка событий основывается исключительно на еврейских источниках. Например, согласно еврейской традиции, исход из Египта произошел в 2448 г. от сотворения мира. В комментарии приводится 1312 г. до н. э., соответствующий 2448 г. от сотворения мира.

Еврейская Библия - Переводы и комментарии - рав Зеев Мешков

Первые пророки - Йегошуа Пророки - Книга двенадцати - Зхарья

Еврейская Библия - Переводы и комментарии - рав Зеев Мешков