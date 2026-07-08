Рабби Шимон Бар Иохай - Зоар на Теилим
Книга «Зоар на Теилим» (Псалмы Давида с комментариями из книги Зоар) представляет собой уникальное духовное сокровище, объединяющее два столпа еврейской традиции: лирическую глубину Псалмов и мистическую мудрость каббалы. В данном издании канонический текст Теилим сопровожден антологией фрагментов из фундаментального труда рабби Шимона бар Йохая (РАШБИ). Основная концепция книги заключается в том, что Псалмы — это не просто молитвы, а сложный код, описывающий взаимодействие между Творцом и Его творением.
Согласно учению РАШБИ, каждая строка Псалмов соответствует определенным духовным мирам (Сфирот). Если Давид через свои песни поднимал земные мольбы к небесам, то комментарии Зоар позволяют читателю увидеть ответный свет, спускающийся сверху. Комментарии РАШБИ превращают чтение псалмов из эмоционального процесса в глубокую медитативную практику, раскрывающую тайны мироздания. Данное издание снабжено каббалистическим комментарием и адаптированным текстом перед каждой главой, раскрывающим каббалистический смысл Теилим подобно словарю.
Рабби Шимон Бар Иохай – Зоар на Теилим – Псалмы царя Давида с комментариями из книги Зоар
Сост. А. Бабий. – [Б. м.]: Автор, 2023. – 635 с. – (Серия “Библиотека Зоар”).
Рабби Шимон Бар Иохай – Зоар на Теилим – Содержание
1 Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых
2 Почему волнуются народы
3 Когда бежал он от Авшалома
4 Когда призываю я, ответь мне, Элохим
5 Словам моим внимай
6 Иегова, не в гневе Твоём наказывай меня
7 Иегова Элохим мой, на Тебя полагался я
8 Иегова! Адонай наш!
9 Славить буду Иегову всем сердцем своим
10 Почему, Иегова, стоишь далеко
11 Ибо вот нечестивые натягивают лук
12 Помоги, Иегова, ибо нет благочестивого
13 Доколе, Иегова? (Неужели) забудешь меня
14 Сказал негодяй в сердце своём
15 Иегова, кто жить будет в шатре Твоём
16 Храни меня, Элохим
17 Услышь, Иегова, правду, внемли крику моему
18 И сказал он: люблю Тебя, Иегова
19 Небеса рассказывают (о) славе Элохим
20 Ответит тебе Иегова в день бедствия
21 Из-за силы Твоей радуется царь
22 Элохим мой! Зачем Ты оставил меня
23 Йеһова – пастырь мой
24 Йеһовы земля и (все) наполняющее ее
25 К Тебе, Йеһова, душу свою возношу
26 Рассуди меня, Йеһова
27 Йеһова – свет мой и спасение мое
28 К Тебе, Йеһова, взываю! Скала моя
29 Воздайте Йеһове, сильные, воздайте
30 Превозношу Тебя, Иегова, ибо Ты поднял меня
31 Да не буду пристыжен никогда
32 Счастлив (тот), чье преступление прощено
33 Ликуйте, праведники, в Йеһове
34 Благословлять буду Йеһову во всякое время
35 Йеһова, с соперниками моими, воюй
36 Слово преступное (искусителя) к нечестивому
37 Не соревнуйся со злым
38 Йеһова, не в гневе Твоем наказывай меня и не в ярости
39 Сказал я: остерегаться буду на пути своём
40 Твердо надеялся я на Йеһову
41 Счастлив понимающий бедного
42 Как олень стремится к источникам вод
43 Суди меня, Элоһим
44 Элоһим! Ушами своими слышали мы
45 Маскил. Песнь любви
46 На аламот. Песнь
47 Все народы, рукоплещите
48 Велик Йеһова и прославлен весьма
49 Слушайте это, все народы, внимайте
50 Йеһова говорил и призывал землю
51 Когда пришел к нему Натан
52 Когда пришел Доэйг, эдомитянин
53 Сказал негодяй в сердце своём: "Нет Элоһим!"
54 Когда пришли зифеи и сказали Шаулу
55 Внемли, Элоһим, молитве моей
56 Михтам Давида, когда пелиштимляне захватили
57 Михтам Давида, — когда бежал он от Шаула в пещеру
58 Разве справедливо говорите вы, сборище
59 когда послал Шаул (людей)
60 На шушан-эйдут. Михтам Давида
61 Услышь, Элоһим, крик мой
63 когда был он в пустыне Йеһудейской
64 Услышь, Элохим, голос мой, когда говорю я; от ужаса
65 Молчание – хвала Тебе, Элохим
66 Радостно восклицай Элоһим, вся земля
67 Пусть помилует нас Элоһим
68 Встанет Элоһим, рассеются враги его
69 Спаси меня, Элоһим, ибо дошли воды до души
70 Элоһим, спаси меня, Йеһова, на помощь мне поспеши
71 Да не буду пристыжен никогда
72 Законы Твои царю дай и справедливость Твою
73 Истинно, добр Элоһим к Йисраэйлю
74 Зачем, Элоһим, Ты оставил навсегда
75 Псалом Асафа. Песнь
76 на негинот. Псалом Асафа. Песнь
77 Руководителю, Йедутуну. Псалом Асафа
78 Маскил Асафа. Внимай, народ мой, учению моему
79 Элоһим, пришли народы в удел Твой
80 Пастырь Ййсраэйля! Внемли, ведущий Йосэйфа, как овец
81 Воспойте Элоһим, силе нашей, восклицайте Элоһим Йаакова
82 Элоһим стоит (присутствует) в общине Элоһим
83 Элоһим, да не будет у Тебя покоя
84 Псалом сыновей Кораха
85 Благоволил Ты, Йеһова, к стране Твоей
86 Приклони, Йеһова, ухо Твое, ответь мне
87 Песнь. Основания Его на горах святых
88 Маскил Эймана Эзрахи. Йеһова
89 Милости Йеһовы вечно воспевать буду
90 Молитва Мошэ, человека Элоһим
91 Живущий под покровом Всевышнего в тени Эльшадая обитает
92 Песнь на день субботний
93 Йеһова – Царь, величием облекся Он
94 Элоһим мести, Йеһова, Элоһим мести, явись
95 Идите, петь будем Йеһове
96 Пойте Йеһове песню новую
97 Йеһова – Царь! Радоваться будет земля
98 Пойте Йеһове Песнь новую, ибо чудеса сотворил Он
99 Йеһова царствует! Трепещут народы
100 Псалом благодарственный. Радостно восклицайте Йеһове
101 Милость и правосудие петь буду, Тебе
102 Молитвы страдальца, когда ослабевает он
103 Благослови, душа моя, Господа
104 Йеһова Элоһим мой, велик Ты необычайно
105 возвестите среди народов деяния Его
107 Благодарите Йеһову, потому что Он добр
108 Песнь. Псалом Давида
109 Давидов псалом. Элоһим хвалы моей, не молчи
110 Слово Йеһовы к господину моему
111 Алелуйа. Славить буду Йеһову всем сердцем
112 Счастлив человек, боящийся Йеһову
113 Хвалите, рабы Йеһовы, хвалите имя Йеһовы
114 Когда вышел Йисраэйль из Египта
115 не нам, но имени Твоему дай славу
116 Люблю я, когда слышит Йеһова голос мой
117 Хвалите Йеһову, все народы, славьте Его
118 Славьте Йеһову, потому что добр
119 Счастливы те, чей путь непорочен
120 Песнь ступеней. К Йеһове в несчастьи воззвал я
121 Песнь ступеней. Поднимаю глаза мои к горам
122 Песнь ступеней Давидова. Радовался я, когда сказали мне
123 К Тебе поднимаю я глаза мои
124 Если бы не Господь, который был с нами
125 Полагающиеся на Йеһову подобны горе Цийон
126 Когда возвратил Господь пленников Циона
127 Если Йеһова не созидает дома
128 Счастлив всякий боящийся Господа
129 Много страданий причиняли мне от юности моей
130 Из глубин я воззвал к Тебе
131 Господи, не было надменно сердце мое
132 Вспомни, Господи, во благо Давиду
133 Смотри, как хорошо и как приятно сидеть братьям вместе
134 Так благословите же Господа, все рабы Господни
135 Хвалите имя Господне, хвалите
136 Благословите Господа, ибо добр Он
137 При реках Вавилонских там сидели мы
138 Благодарить буду Тебя всем сердцем
139 Господи, Ты изучил меня и узнал
140 Спаси меня, Господи, от человека злого
141 Господи, поспеши ко мне, внемли голосу моему
142 молитва во время пребывания его в пещере
143 Господи, услышь молитву мою, внемли мольбе моей
144 Благословен Господь, скала моя
145 Превозносить буду Тебя
146 Хвали, душа моя, Господа
147 Алелуя, хвалите Господа, ибо хорошо петь Богу нашему
148 Хвалите Йеһову с небес, хвалите Его в высотах
149 Пойте Господу песнь новую
150 Хвалите Элохим в святилище Его
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