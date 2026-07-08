Книга «Зоар на Теилим» (Псалмы Давида с комментариями из книги Зоар) представляет собой уникальное духовное сокровище, объединяющее два столпа еврейской традиции: лирическую глубину Псалмов и мистическую мудрость каббалы. В данном издании канонический текст Теилим сопровожден антологией фрагментов из фундаментального труда рабби Шимона бар Йохая (РАШБИ). Основная концепция книги заключается в том, что Псалмы — это не просто молитвы, а сложный код, описывающий взаимодействие между Творцом и Его творением.

Согласно учению РАШБИ, каждая строка Псалмов соответствует определенным духовным мирам (Сфирот). Если Давид через свои песни поднимал земные мольбы к небесам, то комментарии Зоар позволяют читателю увидеть ответный свет, спускающийся сверху. Комментарии РАШБИ превращают чтение псалмов из эмоционального процесса в глубокую медитативную практику, раскрывающую тайны мироздания. Данное издание снабжено каббалистическим комментарием и адаптированным текстом перед каждой главой, раскрывающим каббалистический смысл Теилим подобно словарю.

Рабби Шимон Бар Иохай – Зоар на Теилим – Псалмы царя Давида с комментариями из книги Зоар

Сост. А. Бабий. – [Б. м.]: Автор, 2023. – 635 с. – (Серия “Библиотека Зоар”).

Рабби Шимон Бар Иохай – Зоар на Теилим – Содержание