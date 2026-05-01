Починаючи читання...

Щоденна Біблія зручно поділена на частини для щоденного читання, тому ви зможете прочитати всю Біблію за один рік. Але це не просто чергова Біблія, яку можна прочитати за рік. Насправді вона не схожа на жодну іншу Біблію, яку ви читали раніше. У Щоденній Біблії ви читатимете Писання в хронологічному порядку - так, як насправді й відбувалися зображені в ній історичні події. Замість того щоб читати довільно обрані фрагменти Старого та Нового Заповітів, у Щоденній Біблії ви побачите, як події священної історії розгортаються перед вашими очима, немов у грандіозному епічному творі. У цій подорожі сторінками Біблії вас супроводжуватимуть інформативні та цікаві коментарі, які допоможуть налаштуватися на сприйняття чергової частини біблійного тексту.

Якщо ви ніколи не читали всієї Біблії від початку до кінця, то Щоденна Біблія допоможе вам це зробити. Вона поступово, крок за кроком, розкриє вам «усю божу волю». Побачивши цілісну картину біблійних подій та кожну її деталь у належному контексті, інколи ви не зможете втриматися від здивування, але завжди отримуватимете повчання й чимало поживи для роздумів. Читання Біблії щодня упродовж цілого року буде для вас не важким обовʼязком, а радісним щоденним оновленням віри. Якщо дослідження Біблії з роками набуло для вас певної одноманітності, Щоденна Біблія покаже вам, що Бог промовляє до вас чудовими словами життя!

Унікальний тематичний спосіб викладу

У ході читання ви помітите цікаві відмінності між своєю звичною Біблією та Щоденною Біблією. Уперше ви знайдете всі Закони Мойсея зібраними разом в одному тематичному описі. Ви наново відкриєте для себе історію Ізраїля, дізнавшись одночасно про його церемоніальні норми, закони щодо харчування й охорони здоровʼя, а також цивільні та кримінальні закони. Ви також, більше ніж будь-коли, насолодитеся Псалмами, прочитавши їх у тематичних добірках (Псалми стурбованої душі, Псалми радості та хвали, Псалми про Месію). Щоденна Біблія допоможе вам відкрити нове розуміння сенсу власного життя завдяки тематичним добіркам Приповістей та Екклезіаста.

Усім, хто колись замислювався, яких періодів історії народу Ізраїля стосуються книги пророків, Щоденна Біблія допоможе розібратися в цьому питанні. Дослідивши писання цих великих Божих людей, ви опинитеся на самому порозі Його присутності. Засуджуючи корисливість, несправедливість та релігійне лицемірство, їхні проповіді лунають над занепалим народом і закликають кожного з нас до більш самовідданого служіння Богові.

Узгоджені Євангелія

Було вже чимало спроб узгодити чотири Євангелія або надрукувати їх паралельними стовпчиками для легкого порівняння. Але Щоденна Біблія вперше надає вам повний і комплексний опис життя Христа в хронологічному порядку. Ви знатимете Ісуса так близько, як, напевно, не знали Його ніколи раніше! А різні послання апостола Павла відкриватимуть для вас своє нове значення, коли ви читатимете їх у контексті Книги Дій. Жодна інша Біблія не узгоджує книги Писання настільки повно, щоб зробити їхній зміст легким та наочним.

Змістовні коментарі плавно проведуть вас крізь усе Писання Щоденна Біблія - і не новий переклад, і не переказ. Основний текст повністю складається з Писання (в перекладі о. Рафаїла Турконяка - прим. ред.). Змістовний і вдумливий коментар відокремлений від основного тексту сірим тлом і поєднує фрагменти Писання так, що із них складається цілісна розповідь. Здебільшого коментар написаний у теперішньому часі, щоб підсилити ваше відчуття причетності до життя тих, хто намагався пізнати Бога.

Розділ і вірш кожного фрагменту Писання зручно вказані перед текстом. Посилання у квадратних дужках позначають фрагменти, наведені в тексті. Посилання у фігурних дужках позначають паралельні місця, в яких ідеться про те саме, що й у наведених фрагмен-тах. Коли повторювані тексти поєднуються, кожну думку Писання збережено принаймні в одному наведеному фрагменті. Якщо біблійні вірші перегруповано в хронологічному порядку, пунктуація і формат перекладу Біблії залишаються без змін.

Щоденна Біблія стане вашою другою Біблією та постійним супутником у вивченні Писання протягом багатьох років. Ви краще зрозумієте біблійний контекст і полюбите читати Божественне одкровення. Зі Щоденною Біблією читання Божого Слова стане для вас особистим живильним досвідом. Нехай бог рясно благословить ваше життя і читання Його Слова!

Уклад. Ф. Лагард Сміт; пер. з англ. Панич О.

«Східноєвропейська гуманітарна місія», 2025.

- 1408 с.

- Київ: ВБФ

ISBN 978-617-7400-86-7

Щоденна Біблія - Хронологічне розташування тексту - 365 розділів для щоденного читання - Біблія в перекладі проф. Рафаїла Турконяка

