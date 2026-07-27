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Символизм цвета

Символизм цвета
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, ISLAM, Theology, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Каббала

Обворожённые радугой над Боденским озером в детстве, поражённые красным гиацинтом персидского теософа, растворённые в синих монохромах Ива Кляйна — participants конференции Эранос 1972 года в швейцарской Асконе собрались вокруг одной темы: цвет как не просто оптический эффект, но глубинный символ, пронизывающий мифы, религии и искусство человечества. Под редакцией Клауса Оттмана лекции Эрнста Бенца, Анри Корбена, Рене Юга, Тосихико Идзуцу, Адольфа Портмана, Гершома Шолема и Доминика Заана объединились в сборник, знакомящий читателя с уникальной мозаикой цветовых кодов, сложившейся в разных культурах и эпохах.

Книга совмещает несовместимое на первый взгляд: строгую теософскую герменевтику шиитского Ирана и нейрофизиологию сетчатки пчелы, видения Хильдегарды Бингенской и обряды окрашивания тканей у бамбара, каббалистическую символику сефирот и историю европейской живописи от Рафаэля до Ван Гога. Каждый автор ведёт свою тему к общему пункту: цвет — это язык, на котором незримое говорит с чувственным миром, и вопрос лишь в том, слышит ли данная культура этот язык через полноту красок или через их сознательное исключение.

Символизм цвета – Из архивов Эраноса, 1972

Сб. лекций конференции Эранос, 1972 г. Под ред. Клауса Оттмана; пер. с англ. А. Барыкиной. – «Касталия», 2026. – 282 с.
ISBN 978-5-908110-54-9

Символизм цвета – Содержание

  1. Клаус Оттман. Логика и мистицизм: наталкиваясь на границы цвета

  2. Эрнст Бенц. Цвет в видениях христианских визионеров

  3. Анри Корбен. Реализм и символизм цвета в шиитской космологии. По «Книге красного гиацинта» шейха Мухаммада Карим-Хана Кирмани

  4. Рене Юг. Цвет и выражение внутреннего времени в западной живописи

  5. Тосихико Идзуцу. Исключение цвета в искусстве и философии Дальнего Востока

  6. Адольф Портман. Восприятие и значение цвета с точки зрения биолога

  7. Гершом Шолем. Цвета и их символизм в иудейской традиции и мистицизме

  8. Доминик Заан. Белый, красный и черный: символизм цвета в Черной Африке

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Added 27.07.2026
Author brat Vadim
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