Синезий Киренский - Полное собрание творений - Том 2 - Письма

В настоящее издание вошли все письма Синезия Киренского (перевод сделан по изданию: Synesios Lettres, Paris, 2000), а также необходимый для понимания философских и богословских взглядов мыслителя текст Халдейских Оракулов (переведен с издания Oracles Chalda'iques, Paris, 1996).

Книга украшена превосходной речью П. Адо и содержит метрическую версию гимнов Синезия. Я выражаю глубокую признательность Т. И. Смолянской, позволившей мне понять французское прочтение текстов, без ее участия в работе книга не увидела бы свет.

За время моей работы над вторым томом образ свт. Синезия — усердием Ф. А. Пирвица — «оброс» клеймами, выполненными в технике иконописи доиконоборческого периода.

Публикуем их во вклейках.

Т. Г. Сидаш