Степовик - Християнство Тараса Шевченка

Ця книга — не літературознавча розвідка і не звичайна біографія, а богословська апологія: спроба довести й показати з першоджерел, що Тарас Шевченко впродовж усього свого життя, від сирітського дитинства в Кирилівці до смертної години в Петербурзі, залишався глибоко віруючою християнською людиною, а не «атеїстом» чи «богоборцем», яким його по черзі малювали і московське православне духовенство, і радянське шевченкознавство. Автор, мистецтвознавець і богослов Дмитро Степовик, спирається на щоденник, листи, автобіографію, спогади близько сотні сучасників поета та на його поетичну й малярську спадщину, щоб реконструювати образ Шевченка як людини, що з дитинства знала напам'ять майже весь Псалтир, усе життя не розлучалася з Біблією і зазнала переслідувань не за злочин, а за вірність євангельській правді та рідному народові.

Книга написана до 200-річного ювілею від дня народження Кобзаря (2014) і вже самою своєю структурою — дев'ять тематичних розділів, кожен присвячений окремому аспекту релігійності Шевченка, — нагадує не суху монографію, а розгорнуту проповідь-дослідження, у якій науковий апарат (примітки, покликання на джерела) співіснує з відкрито пристрасною, часом публіцистично гострою інтонацією.

Степовик Дмитро – Християнство Тараса Шевченка

Жовква: Місіонер, 2014. – 392 с.: іл.

ISBN 978-966-658-307-2

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