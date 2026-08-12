Степовик - Християнство Тараса Шевченка
Ця книга — не літературознавча розвідка і не звичайна біографія, а богословська апологія: спроба довести й показати з першоджерел, що Тарас Шевченко впродовж усього свого життя, від сирітського дитинства в Кирилівці до смертної години в Петербурзі, залишався глибоко віруючою християнською людиною, а не «атеїстом» чи «богоборцем», яким його по черзі малювали і московське православне духовенство, і радянське шевченкознавство. Автор, мистецтвознавець і богослов Дмитро Степовик, спирається на щоденник, листи, автобіографію, спогади близько сотні сучасників поета та на його поетичну й малярську спадщину, щоб реконструювати образ Шевченка як людини, що з дитинства знала напам'ять майже весь Псалтир, усе життя не розлучалася з Біблією і зазнала переслідувань не за злочин, а за вірність євангельській правді та рідному народові.
Книга написана до 200-річного ювілею від дня народження Кобзаря (2014) і вже самою своєю структурою — дев'ять тематичних розділів, кожен присвячений окремому аспекту релігійності Шевченка, — нагадує не суху монографію, а розгорнуту проповідь-дослідження, у якій науковий апарат (примітки, покликання на джерела) співіснує з відкрито пристрасною, часом публіцистично гострою інтонацією.
Степовик Дмитро – Християнство Тараса Шевченка
Жовква: Місіонер, 2014. – 392 с.: іл.
ISBN 978-966-658-307-2
Степовик Дмитро – Християнство Тараса Шевченка – Зміст
Передмова. Один переслідуваний християнин імперії
Віра Шевченка: деякі контроверсії
Свідчення Шевченкової віри в Бога
Шевченко і московське православ'я
Прослава Бога у Шевченковім «Кобзарі»
Блаженний чоловік
Молитви з неволі
Пресвітлий рай
Святі пророки
Милостивий батько і блудний син
Післямова: Бог і Україна
Summary: God and Ukraine
Додатки. Шевченкознавці про християнську віру Тараса Шевченка (свідчення М. Гнатишака, В. Завітневича, Д. Бучинського, В. Яніва, митрополита Іларіона Огієнка, Б. Лепкого, о. С. Ярмуся, Я. Скрипника, Б. Стебельського, о. І. Царя, о. М. Шевченківа)
Примітки. Література. Про автора. About Author
Книжкові публікації професора Дмитра Степовика
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