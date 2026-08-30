«Хто йде вслід за мною, той не ходить у темноті», - каже Господь (Йо. 8, 12). Це Христові слова. Вони заохочують нас до того, щоб ми наслідували Иого життя і святі звичаї, якщо справді бажаємо просвітитися і очиститися від усякого засліплення серця.

Тому нашим найбільшим обовʼязком хай буде міркування про життя Ісуса Христа.

Христова наука вища за всі науки святих; а хто матиме Його духа, той знайде хліб життя - манну, що в ньому ховається.

Але буває так, що люди, навіть часто слухаючи Євангеліє, замало ним переймаються; це свідчить про те, що вони не мають у собі Христового духа.

Хто ж хоче в усій повноті зрозуміти Христові слова, той хай старається у своєму житті вірно Його наслідувати.

Навіщо, здається, та велемудра розмова про Святу Тройцю, коли тобі бракує покори, і тому ти не будеш подобатися Святій Тройці?

По правді, велемудрі слова ще не роблять ані святим, ані праведним, але чесне життя робить милим Богові.

Тома Кемпійський - Наслідування Христа

Пер. на укр. д-р Й. Боцян. – Львів: Свічадо, 2017. – 312 с.

ISBN 978-966-938-090-6

Тома Кемпійський - Наслідування Христа - Зміст

Перша книга ПРАКТИЧНА ЗАОХОТА ДО ДУХОВНОГО ЖИТТЯ

Глава 1. Про наслідування Христа і погорду всіма світовими марнотами

Глава 2. Про маловажність власної особи

Глава 3. Про науку правди

Глава 4. Про второпність у творенні

Глава 5. Про читання Святого Письма

Глава 6. Про невладнані пристрасті

Глава 7. Треба остерігатися даремного вповання й гордости

Глава 8. Треба остерігатися надмірної довіри

Глава 9. Про послух і підлеглість

Глава 10. Треба уникати непотрібної балаканини

Глава 11. Про прагнення миру і про ревність у поступі

Глава 12. Про користь від прикростей

Глава 13. Про опір спокусам

Глава 14. Треба остерігатися нерозважного осуду.

Глава 15. Про вчинки, здійснені в любові

Друга книга СПОНУКИ ДО ДУХОВНОГО ЖИТТЯ

Глава 1. Про життя внутрі душі

Глава 2. Про покірну підлеглість

Глава 3. Про добру тихомирну людину..

Глава 4. Про чисте серце і про праве намірення

Глава 5. Роздумування над собою

Глава 6. Про радощі чистої совісти

Глава 7. Про любов Ісуса над усе

Глава 8. Про щиру дружбу з Ісусом

Глава 9. Про брак усякої втіхи

Глава 10. Про вдячність за благодать Божу

Глава 11. Про невеличке число приятелів хреста Ісусового

Глава 12. Про царську дорогу св. хреста

Третя книга ПРО ДУШЕВНУ ВТІХУ

Глава 1. Голос Христа внутрі вірної душі

Глава 2. Як правда промовляє в серці без гомону слів

Глава 3. Божі слова треба слухати в покорі - а багато людей не зважає на них.

Глава 4. Перед Богом треба поводитися по правді і покірно

Глава 5. Про чудове діяння Божої любови

Глава 6. Про досвідчування правдивого поклонителя

Глава 7. Ласку Божу треба ховати під охорону покори

Глава 8. Про нашу маловажність в очах Божих

Глава 9. Треба завжди звертатися до Бога, як до остаточної цілі

Глава 10. Як-то солодко покинути світ і служити Богові

Глава 11. Бажання серця треба перевіряти і здержувати

Глава 12. Про науку терпеливости та боротьбу з пристрастями

Глава 13. Про послух покірного, підвладного за взірцем Ісуса Христа

Глава 14. Треба роздумувати над таємними судами Божими, щоб не загордитися в добрі

Глава 15. Як треба поводитися і молитися в кожній речі, якої бажаємо

Глава 16. Правдивої втіхи треба шукати тільки в Бога

Глава 17. У всякій журбі треба покладатися на Бora

Глава 18. Дочасну недолю треба зносити за взірцем Христа

Глава 19. Кривди треба терпіти і хто справді досвідчений у терпеливості

Глава 20. Про визнання власної немочі і про недолю цього життя

Глава 21. Супокою треба шукати більше в Бога, ніж у всіляких благах і дарах

Глава 22. Роздумування над різними добродійствами Божими

Глава 23. Про чотири способи, як осягнути святий спокій

Глава 24. Про незацікавлення життям інших

Глава 25. На чому основується тривалий спокій серця і правдивий поступ уперед?

Глава 26. Про велику красу свободи ума, яка здобувається більше покірною молитвою, ніж начитуванням

Глава 27. Любов до себе найбільше відштовхує від найвищого добра

Глава 28. Проти обмовних язиків

Глава 29. Як треба Бога взивати і благословляти, коли журба-печаль находить

Глава 30. Про молитву за Божу поміч і про вповання на відзискання благодаті

Глава 31. Про байдужість до створінь, лиш тільки б знайти Творця

Глава 32. Про самозречення і опір усяким пожаданням

Глава 33. Про несталість серця і про конечність прямування його до Бога

Глава 34. Тому, хто Бога любить, Бог милий над усе і в усьому

Глава 35. У цьому житті немає безпеки від спокус

Глава 36. Проти немудрого людського осуду

Глава 37. Про щире і повне самозречення задля осягнення свободи серця

Глава 38. 1 Про добрий лад у дочасних справах і про те, як удаватися до Бога в небезпеках

Глава 39. Людина не повинна бути нагальною у своїх ділах

Глава 40. Людина сама від себе не має нічого доброго і не може нічим похвалитися

Глава 41. Про погорду всякої дочасної шаноби

Глава 42. Не треба спокою будувати на людях

Глава 43. Проти пустого світового знання

Глава 44. Не треба брати собі до серця того, що діється навколо.

Глава 45. Не треба всім довіряти, і як легко у словах помилитись

Глава 46. Треба покладати надію на Бога, коли хтось накидається на нас із лайкою

Глава 47. Задля вічного життя треба зносити всі труднощі

Глава 48. Про вічне життя та про недолю цього життя

Глава 49. Про бажання вічного життя і про ті великі блага, які обіцяно тим, що за них борються

Глава 50. У смутку людина має віддаватися в вожі руки

Глава 51. Треба зосередитись на малому, якщо не вистачає сил на велике

Глава 52. Хай людина вважає, що вона варта не втіхи, а тілесної кари

Глава 53. Ласка Божа не приходить до тих, що думають про земні речі

Глава 54. Одне діяння природи, а інакше - благодаті

Глава 55. Про зіпсуття природи й силу Божої благодаті

Глава 56. Треба себе зрікатися і наслідувати Ісуса Христа у хресті-терпінні

Глава 57. Нехай надто не падає духом людина, якщо часом де в чому схибить

Глава 58. Не годиться досліджувати те, що зависоке для нас, і невідомих присудів Божих

Глава 59. Всю надію і все вповання треба покладати тільки на єдиного Бога

Четверта книга ПРО ТАЇНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ