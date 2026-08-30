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Тома Кемпійський - Наслідування Христа

Кемпійський - Наслідування Христа
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, Philosophy, History, Philology Literature

«Хто йде вслід за мною, той не ходить у темноті», - каже Господь (Йо. 8, 12). Це Христові слова. Вони заохочують нас до того, щоб ми наслідували Иого життя і святі звичаї, якщо справді бажаємо просвітитися і очиститися від усякого засліплення серця.

Тому нашим найбільшим обовʼязком хай буде міркування про життя Ісуса Христа.

Христова наука вища за всі науки святих; а хто матиме Його духа, той знайде хліб життя - манну, що в ньому ховається.

Але буває так, що люди, навіть часто слухаючи Євангеліє, замало ним переймаються; це свідчить про те, що вони не мають у собі Христового духа.

Хто ж хоче в усій повноті зрозуміти Христові слова, той хай старається у своєму житті вірно Його наслідувати.

Навіщо, здається, та велемудра розмова про Святу Тройцю, коли тобі бракує покори, і тому ти не будеш подобатися Святій Тройці?

По правді, велемудрі слова ще не роблять ані святим, ані праведним, але чесне життя робить милим Богові.

Тома Кемпійський - Наслідування Христа

Пер. на укр. д-р Й. Боцян. – Львів: Свічадо, 2017. – 312 с.

ISBN 978-966-938-090-6

Тома Кемпійський - Наслідування Христа - Зміст

Перша книга ПРАКТИЧНА ЗАОХОТА ДО ДУХОВНОГО ЖИТТЯ

  • Глава 1. Про наслідування Христа і погорду всіма світовими марнотами

  • Глава 2. Про маловажність власної особи

  • Глава 3. Про науку правди

  • Глава 4. Про второпність у творенні

  • Глава 5. Про читання Святого Письма

  • Глава 6. Про невладнані пристрасті

  • Глава 7. Треба остерігатися даремного вповання й гордости

  • Глава 8. Треба остерігатися надмірної довіри

  • Глава 9. Про послух і підлеглість

  • Глава 10. Треба уникати непотрібної балаканини

  • Глава 11. Про прагнення миру і про ревність у поступі

  • Глава 12. Про користь від прикростей

  • Глава 13. Про опір спокусам

  • Глава 14. Треба остерігатися нерозважного осуду.

  • Глава 15. Про вчинки, здійснені в любові

Друга книга СПОНУКИ ДО ДУХОВНОГО ЖИТТЯ

  • Глава 1. Про життя внутрі душі

  • Глава 2. Про покірну підлеглість

  • Глава 3. Про добру тихомирну людину..

  • Глава 4. Про чисте серце і про праве намірення

  • Глава 5. Роздумування над собою

  • Глава 6. Про радощі чистої совісти

  • Глава 7. Про любов Ісуса над усе

  • Глава 8. Про щиру дружбу з Ісусом

  • Глава 9. Про брак усякої втіхи

  • Глава 10. Про вдячність за благодать Божу

  • Глава 11. Про невеличке число приятелів хреста Ісусового

  • Глава 12. Про царську дорогу св. хреста

Третя книга ПРО ДУШЕВНУ ВТІХУ

  • Глава 1. Голос Христа внутрі вірної душі

  • Глава 2. Як правда промовляє в серці без гомону слів

  • Глава 3. Божі слова треба слухати в покорі - а багато людей не зважає на них.

  • Глава 4. Перед Богом треба поводитися по правді і покірно

  • Глава 5. Про чудове діяння Божої любови

  • Глава 6. Про досвідчування правдивого поклонителя

  • Глава 7. Ласку Божу треба ховати під охорону покори

  • Глава 8. Про нашу маловажність в очах Божих

  • Глава 9. Треба завжди звертатися до Бога, як до остаточної цілі

  • Глава 10. Як-то солодко покинути світ і служити Богові

  • Глава 11. Бажання серця треба перевіряти і здержувати

  • Глава 12. Про науку терпеливости та боротьбу з пристрастями

  • Глава 13. Про послух покірного, підвладного за взірцем Ісуса Христа

  • Глава 14. Треба роздумувати над таємними судами Божими, щоб не загордитися в добрі

  • Глава 15. Як треба поводитися і молитися в кожній речі, якої бажаємо

  • Глава 16. Правдивої втіхи треба шукати тільки в Бога

  • Глава 17. У всякій журбі треба покладатися на Бora

  • Глава 18. Дочасну недолю треба зносити за взірцем Христа

  • Глава 19. Кривди треба терпіти і хто справді досвідчений у терпеливості

  • Глава 20. Про визнання власної немочі і про недолю цього життя

  • Глава 21. Супокою треба шукати більше в Бога, ніж у всіляких благах і дарах

  • Глава 22. Роздумування над різними добродійствами Божими

  • Глава 23. Про чотири способи, як осягнути святий спокій

  • Глава 24. Про незацікавлення життям інших

  • Глава 25. На чому основується тривалий спокій серця і правдивий поступ уперед?

  • Глава 26. Про велику красу свободи ума, яка здобувається більше покірною молитвою, ніж начитуванням

  • Глава 27. Любов до себе найбільше відштовхує від найвищого добра

  • Глава 28. Проти обмовних язиків

  • Глава 29. Як треба Бога взивати і благословляти, коли журба-печаль находить

  • Глава 30. Про молитву за Божу поміч і про вповання на відзискання благодаті

  • Глава 31. Про байдужість до створінь, лиш тільки б знайти Творця

  • Глава 32. Про самозречення і опір усяким пожаданням

  • Глава 33. Про несталість серця і про конечність прямування його до Бога

  • Глава 34. Тому, хто Бога любить, Бог милий над усе і в усьому

  • Глава 35. У цьому житті немає безпеки від спокус

  • Глава 36. Проти немудрого людського осуду

  • Глава 37. Про щире і повне самозречення задля осягнення свободи серця

  • Глава 38. 1 Про добрий лад у дочасних справах і про те, як удаватися до Бога в небезпеках

  • Глава 39. Людина не повинна бути нагальною у своїх ділах

  • Глава 40. Людина сама від себе не має нічого доброго і не може нічим похвалитися

  • Глава 41. Про погорду всякої дочасної шаноби

  • Глава 42. Не треба спокою будувати на людях

  • Глава 43. Проти пустого світового знання

  • Глава 44. Не треба брати собі до серця того, що діється навколо.

  • Глава 45. Не треба всім довіряти, і як легко у словах помилитись

  • Глава 46. Треба покладати надію на Бога, коли хтось накидається на нас із лайкою

  • Глава 47. Задля вічного життя треба зносити всі труднощі

  • Глава 48. Про вічне життя та про недолю цього життя

  • Глава 49. Про бажання вічного життя і про ті великі блага, які обіцяно тим, що за них борються

  • Глава 50. У смутку людина має віддаватися в вожі руки

  • Глава 51. Треба зосередитись на малому, якщо не вистачає сил на велике

  • Глава 52. Хай людина вважає, що вона варта не втіхи, а тілесної кари

  • Глава 53. Ласка Божа не приходить до тих, що думають про земні речі

  • Глава 54. Одне діяння природи, а інакше - благодаті

  • Глава 55. Про зіпсуття природи й силу Божої благодаті

  • Глава 56. Треба себе зрікатися і наслідувати Ісуса Христа у хресті-терпінні

  • Глава 57. Нехай надто не падає духом людина, якщо часом де в чому схибить

  • Глава 58. Не годиться досліджувати те, що зависоке для нас, і невідомих присудів Божих

  • Глава 59. Всю надію і все вповання треба покладати тільки на єдиного Бога

Четверта книга ПРО ТАЇНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ

  • Передмова. Побожне заохочення до Святого Причастя

  • Глава 1. З якою ж великою шаною треба приймати Христа

  • Глава 2. У святому таїнстві обʼявляються людині велика доброта і любов Божа

  • Глава 3. Дуже корисно часто причащатися

  • Глава 4. Багато ласк набувають ті, що достойно причащаються

  • Глава 5. Про високу достойність таїнства 1 про священичий стан

  • Глава 6. Про приготування до Святого Причастя

  • Глава 7. Про перевірку совісти й постанову виправитися

  • Глава 8. Про жертву Христову на хресті і про самозречення

  • Глава 9 Ми повинні жертвувати Богові себе, всі наші справи й за всіх молитися

  • Глава 10. Не треба через будь-що маловажити Святим Причастям

  • Глава 11. Тіла Христового і Святого Письма побожна душа якнайбільше потребує

  • Глава 12. З великим старанням треба готуватися до причастя з Христом

  • Глава 13. Побожна душа повинна всім серцем бажати злуки з Христом

  • Глава 14. Про гаряче бажання тіла Христового деякими побожними душами

  • Глава 15. Ласка побожности набувається покорою і самозреченням

  • Глава 16. Ми повинні звірятися Христові в усіх наших потребах і благати Лого ласки

  • Глава 17. Про гарячу любов і велике бажання прийняти Христа

  • Глава 18. Людина повинна досліджувати це таїнство не з цікавости, а покірно наслідувати Христа, покладаючись на святу віру

Views 39
Rating 5.0 / 5
Added 30.08.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

B
brat Andron 18 hours ago
Шедевр (и классика) религиозной литературы...

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