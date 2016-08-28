Издательство "Коллоквиум" радует всех своих читателей и почитателей - для своего проекта "Богослов года" на 2013 - 2014 академический год выбрало Николаса Томаса Райта! Это очень важное событие в богословском мире, многие читатели любят этого яркого и грандиозного библеиста и богослова современности.

Николас Томас Райт - Апостол Павел и верность Бога - в 3-х томах - Истоки христианства и вопрос о Боге

"Коллоквиум" уже выпустил отличнейшую книгу Н. Т. Райта - первую часть эпопеи по библеистике «Истоки христианства и вопрос о Боге» - «Новый Завет и народ Божий», восполнив пробел - ведь вторая и третья книги этой серии были выпущены издательством ББИ: - «Иисус и победа Бога» и «Воскресение Сына Божьего».

И вот теперь очередной презент от издательства "Коллоквиум" - новинка Н. Т. Райта, которая выйдет в 2013 году на Западе - четвертая книга эпопеи - «Апостол Павел и верность Бога», которую издательство планирует выпустить в продажу в мае 2014 года!

Будем ждать с нетерпением выхода этой книги!