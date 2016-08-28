Райт Николас Томас - Апостол Павел и верность Бога
Издательство "Коллоквиум" радует всех своих читателей и почитателей - для своего проекта "Богослов года" на 2013 - 2014 академический год выбрало Николаса Томаса Райта! Это очень важное событие в богословском мире, многие читатели любят этого яркого и грандиозного библеиста и богослова современности.
Николас Томас Райт - Апостол Павел и верность Бога - в 3-х томах - Истоки христианства и вопрос о Боге
"Коллоквиум" уже выпустил отличнейшую книгу Н. Т. Райта - первую часть эпопеи по библеистике «Истоки христианства и вопрос о Боге» - «Новый Завет и народ Божий», восполнив пробел - ведь вторая и третья книги этой серии были выпущены издательством ББИ: - «Иисус и победа Бога» и «Воскресение Сына Божьего».
И вот теперь очередной презент от издательства "Коллоквиум" - новинка Н. Т. Райта, которая выйдет в 2013 году на Западе - четвертая книга эпопеи - «Апостол Павел и верность Бога», которую издательство планирует выпустить в продажу в мае 2014 года!
Будем ждать с нетерпением выхода этой книги!
Николас Томас Райт - Апостол Павел и верность Бога - в 3-х томах - Истоки христианства и вопрос о Боге - анонс издательства
784 с., тв. пер., 143 х 215 мм.
ISBN: 978-966-8957-00-0
Издательская цена около 350 грн.
Данный труд представляет собой четвертый том серии «Истоки христианства и вопрос о Боге». В этой книге Н. Т. Райт предлагает подробное исследование культурного, политического, социального и философского контекстов греко-римского и иудейского миров Павла, чтобы показать их влияние на мировоззрение и богословие апостола. Автор также хорошо освещает основные современные дискуссии по многим академическим вопросам, относящимся к богословию Павла. Вероятно, для большинства новозаветных ученых и студентов эта книга станет основополагающей для исследования посланий Павла на многие годы. Книга адресована специалистам и всем, кто интересуется исследованиями в области Нового Завета.
Эта долгожданная полномасштабная работа Н. Т. Райта никого не разочарует. С самого начала и до конца книги автор удерживает внимание читателя, защищая свои тезисы основательно и последовательно, предлагая свежий взгляд на многие вопросы с учетом всех современных достижений в области исследований посланий Павла. Эта книга – достойный преемник предыдущих работ Райта в этой серии.
Роуэн Уильямс, Колледж Магдалины, Кембридж
Тот, кто возьмется прочесть эту книгу, погрузится в увлекательное и основательное исследование мира апостола Павла и его посланий.
Ричард Хейз, Университет Дьюка
Если сказать коротко об этой книге, то на ум приходят следующие эпитеты: захватывающая, новаторская, открывающая новые горизонты в исследованиях, посвященных Павлу и его посланиям. В этой работе Н. Т. Райт показал свои лучшие стороны как историка, экзегета, богослова и писателя.
Джоэль Грин, Фуллеровская богословская семинария
Многотомная эпопея по библеистике Нового Завета - Истоки христианства и вопрос о Боге
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«Апостол Павел и верность Бога» в 3-х томах - Том 1 - Коллоквиум, 2015
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«Апостол Павел и верность Бога» в 3-х томах - Том 2 - Коллоквиум, 2018
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«Paul and the faithfulness of God» - Fortress Press Edition 2013 - читайте на Эсхатосе
очікуємо [/quote]Книга отправлена в типонрафию, через три недели будет в продаже!
Книга отправлена в типонрафию, через три недели будет в продаже!
[/quote]
Отличная новость!!! Реально заждались.
[quote=eshatos]
Книга отправлена в типонрафию, через три недели будет в продаже!
[/quote]
Отличная новость!!! Реально заждались.
[/quote]Но, увы, это только первый том из трех!
Спасибо за ответ. Он радует. Да хотя бы и бумажную версию купить, книга не рядовая, мало, кто Павла понимает.
[/quote]Конечно, стоит и бумажную книгу иметь,по крайней мере, я себе домой куплю обязательно, попрошу друзей в Украине, чтобы прислали.
Вернемся таки к данной новинке. кто-нибудь имеет точную информацию о дате выхода ее в свет?
[/quote]Имеем, в сентябре выйдет в свет... Напрягают натянутые отношения с Коллоквиумом из-за их наезда - видимо придется резко ограничить книгу через целевую программу и личную высылку по почте индентифицированных файлов...
Я апологет Христа, а не России или Украины. То, что РФ захватила Крым - это факт. Но то, что происходит в Донбассе - мне не понятно. Уже 4000 украинских ребят погибло в Донбассе. Много погибло и жителей его... Так уж или П. Порошенко взял бы наконец контроль над Донбассом (ведь в Мариуполе, Славянске, Краматорске больше не гибнут люди), а не играл в эти "перемирия", или бы отдал его России, чем этот затяжной кризис, каждый день уносящий жизни.
И еще. Я анализирую то, что говорят беженцы с Донбасса (которые теперь чуть ли не в каждом крупном городе РФ), а они утверждают как один, что не сепаратисты бомбят жилые районы, но регулярные части ВСУ. Вот что я имел ввиду, говоря, что Украина воюет со своим народом (то есть жертвы среди военных и среди мирных жителей, из за невнятной политики Президента Украины).
Смотрю раз от разу основные украинские СМИ, потому что там говорится иногда правда о России, которую в самой России не услышать. Однако, в отношении АТО многое приходится ставить под сомнение, а не верить всему, что magister dixit, будь то в России или в Украине.
С уважением, Andre.
Уважаемый Андрон!
Я апологет Христа, а не России или Украины. То, что РФ захватила Крым - это факт. Но то, что происходит в Донбассе - мне не понятно. Уже 4000 украинских ребят погибло в Донбассе. Много погибло и жителей его... Так уж или П. Порошенко взял бы наконец контроль над Донбассом (ведь в Мариуполе, Славянске, Краматорске больше не гибнут люди), а не играл в эти "перемирия", или бы отдал его России, чем этот затяжной кризис, каждый день уносящий жизни.
И еще. Я анализирую то, что говорят беженцы с Донбасса (которые теперь чуть ли не в каждом крупном городе РФ), а они утверждают как один, что не сепаратисты бомбят жилые районы, но регулярные части ВСУ. Вот что я имел ввиду, говоря, что Украина воюет со своим народом (то есть жертвы среди военных и среди мирных жителей, из за невнятной политики Президента Украины).
Смотрю раз от разу основные украинские СМИ, потому что там говорится иногда правда о России, которую в самой России не услышать. Однако, в отношении АТО многое приходится ставить под сомнение, а не верить всему, что magister dixit, будь то в России или в Украине.
С уважением, Andre.
[/quote]
Извините за явный офф-топп, но я просто не знаю существует ли предел циниизму большей части христиан в России... Как я вижу нет...
Захваченный Ордой Луганск. Двор спального района. Женщина вывешивает на балконе белье (сорри). Во двор заезжает монометная установка (доблестных воинов ЛНР по российски) и начинают шмалять на все 4 стороны в буквально смысле этого слова... Стреляют явно не по укропам, а, как говорят "на кого бог пошлет".
Все это наблюдает и наша сестра в Господе оставшаяся в оккупированной зоне. После увиденного прибегает к той своей соседке и говорит ей в надежде: "ну теперь то ты поняла, кто нас все время обстреливает...?!" На что ей соседка отвечает с деловым видом: "я мол ничего не смыслю в военном деле, но раз ЛНР-овцы так делают, значит так нужно".
И вот после этого я читаю как Andre поучает меня, русского, живущего в Украине, что это де Порошенко обстреливает жилые кварталы...?!
А город Грозный лично Вам Andre ничего не напоминает...?! Его руины лично Вам никогда не снились...?! Или чеченцев можно ложить сотнями тысяч под российскими градами, как и проклятых украинских карателей ведь это сам великй Пу освятил....?!
Многочисленные видео российских градов стреляющих прямо из жилых кварталов Донецка Вы, безусловно, не видели, т.к. не хотели видеть...
Многочисленный перехваты звоноков оккупантов, которые разыскивали эти самые передвижные минометные установки в том же Донецке обстреливявшие в частности автовокзал с человеческими жетвами, а стрелками оказывались сами ДНР-овцы, Вы также не слышали.
И в конце концов идитоское "отойти за поребрик" в Славянске кричали конечно же местные донецкие, в ком совершенно никто не сомневается.
Я надеюсь на Господа, который остановит таки безумие россиян и посрамит всю вашу гордыню, особенно по причине церкви-Саломии танцующей перед Иродом.... + Я надеюсь санкции дадут знать, что не гоже передвигать давней межи, что для гордых россиян никогда не было писано.
Здравия вам, Сергей! С большим запозданием прочитал ваш комментарий. Хотелось бы заметить следующее.
1. Вы пишите: "Многочисленные видео российских градов стреляющих прямо из жилых кварталов Донецка Вы, безусловно, не видели". Лично я - не видел, живя в РФ Но разве врут те многие беженцы, - женщины, пенсионеры, дети, - которые теперь живут у нас в городе, которымпомогают обустроиться христиане и КПРФ, что безчисленные обстрелы они лично наблюдали именно с позиций украинской армии?
2.Вы пишите: "А город Грозный лично Вам Andre ничего не напоминает...?!" Еще как напоминает! Это почерк Ельцина, точнее, его достойного преемника, выродка земли Русской.
3.Вы пишите: "Я надеюсь на Господа, который остановит таки безумие россиян и посрамит всю вашу гордыню, особенно по причине церкви-Саломии танцующей перед Иродом". Я тоже надеюь на это вместе с чадами Русской Православной Старообрядческой Церкви и митр. Корнилием, который до последнего отказывался брать крымских старообрядцев под свою юрисдикцию, считая, что Крым - часть Украины, а в ней есть владыка Савватий. Лишь недавняя смерть последнего решила все в пользу того крыла в РПСЦ, кто был за окормление крымских христиан. Кстати, Райта в сарообрядчестве читают и даже издают для внутреннего пользования: https://yadi.sk/i/BhBjxSLruECLn
3.Вы пишите: " Я надеюсь санкции дадут знать, что не гоже передвигать давней межи, что для гордых россиян никогда не было писано". Я тоже надеюсь, только у гордости нет национальности.
Капиталистическими нелюдьми России и Украины ведется раздел влияния над ресурсами, промышленностью и землями, а мы для них - никто и ничто.
Вспоминаются строчки их "Жития" священномученика Аввакума: "А все то у Христа-Света наделано для человеков, чтоб, успокояся, хвалу Богу воздавал. А человек, суете которой уподобится, дние его, яко сень, преходят; скачет, яко козел; раздувается, яко пузырь; гневается, яко рысь; съесть хощет, яко змия; ржет зря на чюжую красоту, яко жребя; лукавует, яко бес; насыщаяся довольно; без Правила спит; Бога не молит; отлагает покаяние на старость и потом исчезает и не вем, камо отходит: или во свет ли, или во тьму, — День судный коего ждо явит. Простите мя, аз согрешил паче всех человек".
Да благословит вас Господь Исус.