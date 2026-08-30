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Яннарас - Варіації на тему Пісні Пісень

Яниарас - Варіації на тему Пісні Пісень
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Translations, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience

Брат мой мне, и аз ему. пасый в кринах.

ЗА НАЙМЕНШОЇ ознаки взаємності виникає безмірність радості. Виникає смак повноти життя, який п'янить як ніщо інше. Тоді погляд, посмішка Іншого тобі приносять цілий світ. Вибух одкровення, у якому розкривається преображення життя, і місцем цього одкровення стає Інший. Усе є дивним, усе є новим. Взаємність кохання була першим почуттям Адама і Єви в перший день творення.

У погляді коханого я вперше відчуваю, що є людське око. У ніжності читаю незнайому мову дотиків. Кожний найменший жест, найнепомітніший порух тіла, кожна ледь помітна посмішка є словом, з яким знайомишся вперше і яке має неймовірно захопливе значення. Все, до чого ми дотикаємося разом, кожна гарна річ, на яку ми дивимося разом, усе, що куштуємо, стає в той момент новим і нетлінним. Уже нема об' єктів, бо все стає присутністю, відданістю, все налаштоване на мене, існує лише для мене. Усе набуває обрисів і стає існуючим, оскільки існує Інший. Найнезначніше і найбанальніше стає неочікуваним дарунком.

Хрістос Яннарас - Варіації на тему Пісні Пісень

Пер. з грецької С. Говоруна. — К .: Дух і Літера , 1999. — 128 с.

ISBN 966-7267-86-5

Хрістос Яннарас - Варіації на тему Пісні Пісень - Зміст

  • «Взаємини набувають іншої якості, коли перетворюються на любов...» Передмова К. Сігова

  • OUVERTURE

  • MODULATIO

  • APPOGGIATURA

  • NOTES DE PASSAGE

  • INTERVALLUM

  • DIVERTIMENTIO

  • PROMENADE PARMI LES TONS VOISINS

  • SCHERZO

  • STRETTO

  • EXPOSITION AU RELATIF

  • COMMA

  • CANTUS FIRMUS

  • RICERCARE

  • REPRISE

  • IMITATION

  • INTERLUDE

  • DISSONANTIA

  • CONCLUSION SUR PEDALE DE DOMINANTE

  • TE DEUM

Views 35
Rating 5.0 / 5
Added 30.08.2026
Author AlexDigger
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5.0/5 (1)

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