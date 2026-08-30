Яниарас - Варіації на тему Пісні Пісень

Яннарас - Варіації на тему Пісні Пісень
Брат мой мне, и аз ему. пасый в кринах.
ЗА НАЙМЕНШОЇ ознаки взаємності виникає безмірність радості. Виникає смак повноти життя, який п'янить як ніщо інше. Тоді погляд, посмішка Іншого тобі приносять цілий світ. Вибух одкровення, у якому розкривається преображення життя, і місцем цього одкровення стає Інший. Усе є дивним, усе є новим. Взаємність кохання була першим почуттям Адама і Єви в перший день творення.
У погляді коханого я вперше відчуваю, що є людське око. У ніжності читаю незнайому мову дотиків. Кожний найменший жест, найнепомітніший порух тіла, кожна ледь помітна посмішка є словом, з яким знайомишся вперше і яке має неймовірно захопливе значення. Все, до чого ми дотикаємося разом, кожна гарна річ, на яку ми дивимося разом, усе, що куштуємо, стає в той момент новим і нетлінним. Уже нема об' єктів, бо все стає присутністю, відданістю, все налаштоване на мене, існує лише для мене. Усе набуває обрисів і стає існуючим, оскільки існує Інший. Найнезначніше і найбанальніше стає неочікуваним дарунком.
Хрістос Яннарас - Варіації на тему Пісні Пісень
Пер. з грецької С. Говоруна. — К .: Дух і Літера , 1999. — 128 с.
ISBN 966-7267-86-5
Хрістос Яннарас - Варіації на тему Пісні Пісень - Зміст
«Взаємини набувають іншої якості, коли перетворюються на любов...» Передмова К. Сігова
OUVERTURE
MODULATIO
APPOGGIATURA
NOTES DE PASSAGE
INTERVALLUM
DIVERTIMENTIO
PROMENADE PARMI LES TONS VOISINS
SCHERZO
STRETTO
EXPOSITION AU RELATIF
COMMA
CANTUS FIRMUS
RICERCARE
REPRISE
IMITATION
INTERLUDE
DISSONANTIA
CONCLUSION SUR PEDALE DE DOMINANTE
TE DEUM
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