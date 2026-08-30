Яниарас - Варіації на тему Пісні Пісень

Брат мой мне, и аз ему. пасый в кринах.

ЗА НАЙМЕНШОЇ ознаки взаємності виникає безмірність радості. Виникає смак повноти життя, який п'янить як ніщо інше. Тоді погляд, посмішка Іншого тобі приносять цілий світ. Вибух одкровення, у якому розкривається преображення життя, і місцем цього одкровення стає Інший. Усе є дивним, усе є новим. Взаємність кохання була першим почуттям Адама і Єви в перший день творення.

У погляді коханого я вперше відчуваю, що є людське око. У ніжності читаю незнайому мову дотиків. Кожний найменший жест, найнепомітніший порух тіла, кожна ледь помітна посмішка є словом, з яким знайомишся вперше і яке має неймовірно захопливе значення. Все, до чого ми дотикаємося разом, кожна гарна річ, на яку ми дивимося разом, усе, що куштуємо, стає в той момент новим і нетлінним. Уже нема об' єктів, бо все стає присутністю, відданістю, все налаштоване на мене, існує лише для мене. Усе набуває обрисів і стає існуючим, оскільки існує Інший. Найнезначніше і найбанальніше стає неочікуваним дарунком.

Хрістос Яннарас - Варіації на тему Пісні Пісень

Пер. з грецької С. Говоруна. — К .: Дух і Літера , 1999. — 128 с.

ISBN 966-7267-86-5

Хрістос Яннарас - Варіації на тему Пісні Пісень - Зміст