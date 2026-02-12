Європейський словник філософій - український контекст - Том 5

П’ятий том «Європейського словника філософій: Лексикон неперекладностей» є кульмінаційним етапом масштабного міжнародного інтелектуального проєкту під керівництвом Барбари Кассен. Головна ідея видання — дослідження «неперекладностей»: термінів, які не мають точних еквівалентів у різних мовах і тягнуть за собою цілі пласти національних філософських традицій. Українська версія Словника, ініційована Костянтином Сіговим, стала першою у світі спробою не просто перекласти французький оригінал Vocabulaire européen des philosophies, а адаптувати та розширити його через призму українського контексту.

Цей том зосереджений на фундаментальних концептах, що визначають етичне, політичне та онтологічне буття людини. Автори аналізують тонкі відмінності між «правдою» та «істиною», «свободою» та «волею», досліджують коріння української філософської мови від старослов’янської спадщини до епохи бароко. Особливу увагу приділено термінам, що набули нових сенсів у сучасній Україні, зокрема концепту «Майдан», який розглядається як філософська та політична категорія. Словник є не лише довідником, а живим інструментом розбудови національної гуманітарної термінології.

Видання від «ДУХ І ЛІТЕРА» об’єднує зусилля провідних філософів, мовознавців та перекладачів. За роки існування українська версія Словника отримала численні нагороди, ставши орієнтиром для європейських колег. П’ятий том також містить розлогі покажчики, що роблять його незамінним для дослідників, студентів та всіх, хто цікавиться глибинними зв’язками між мовою, мисленням та культурою в європейському просторі.

Європейський словник філософій: український контекст. Лексикон неперекладностей. — Том п’ятий

К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2024. — 496 с.

ISBN 978-966-378-563-0 (Том 5)

