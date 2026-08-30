Александрович - Реймське Евангеліє Анни Ярославівни
Тридцять дві сторінки Місяцеслову - унікальний залишок рукописного Евангелія, втраченого вже перед серединою XIV ст. й доповненого у Празі глаголичним текстом евангельських та апостольських читань. Історія рукопису не зафіксована і тому її доводиться реконструювати лише гіпотетично. У ньому вбачають частину Евангелія, переписаного в київському скрипторії князя Ярослава Мудрого, яке вивезла до Франції його донька Анна (†не раніше 1075), дружина французького короля Генріха І (†1060). Вціліла частина включає Місяцеслов на період від двадцять третьої неділі після Зіслання Святого Духа з наступним першим датованим святом 27 жовтня (9 пистопада) до 27 лютого і завершується початковою частиною тексту евангельської притчі про робітників на винограднику (Мт 20 1-8). За висновком мовознавців, це найстарша розшукана досі київська редакція перекладу евангельських книг, яка випереджує кодекс новгородського посадника Остромира, переписаний у Києві в 1056-1057 роках. Водночас Місяцеслов, знаний як Реймське Евангеліє, є найстаршою оригінальною памʼяткою української книжності.
Доступне у науковому світі з XVIII ст., Евангеліє київської княжни й французької королеви "загубилося" у Реймській міській бібліотеці, залишається маловідомим і зовсім не вивченим. Лише в листопаді 2009 р. у Франції зʼявився його передрук з коротким популярним коментарем. Нині вперше публікуємо його в Україні у повному обсязі. Видання здійснено завдяки ініціативі Фундації Енциклопедії України в Канаді, створеної 1987 року ентузіастами «Енциклопедії Українознавства". Фундаторами видання виступають Божена й Олег Іванусіви та їхні доня й зять - Олена та Роман Цоби. Меценатство Іванусівих подарувало нашій культурі цілу низку фундаментальних видань, серед яких варто згадати хоча б монументальні томи "Церква в руїні", "Церкви України - Перемиська єпархія" та "Церкви України - Закарпаття".
Володимир Александрович - Реймське Евангеліє Анни Ярославівни
Львів: Видавництво "МС", 2010 – 200 с. іл.
ISBN 078-966-8461-53-8
Володимир Александрович - Реймське Евангеліє Анни Ярославівни - Зміст
МІСЯЦЕСЛОВ АННИ ЯРОСЛАВІВНИ
LE CALENDRIER LITURGIQUE D’ANNE, FILLE DU GRAND-PRINCE YAROSLAV LE SAGE
THE MENOLOGION OF ANNA YAROSLAVIVNA
КИЇВСЬКІ АРКУШІ РЕЙМСЬКОГО ЕВАНГЕЛІЯ
LES PAGES KIÉVIENNES DE L’ÉVANGÉLIAIRE SLAVON DE REIMS
THE KYIVAN PAGES OF THE REIMS GOSPEL
МІСЯЦЕСЛОВ
LE CALENDRIER LITURGIQUE
THE MENOLOGION
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