Тридцять дві сторінки Місяцеслову - унікальний залишок рукописного Евангелія, втраченого вже перед серединою XIV ст. й доповненого у Празі глаголичним текстом евангельських та апостольських читань. Історія рукопису не зафіксована і тому її доводиться реконструювати лише гіпотетично. У ньому вбачають частину Евангелія, переписаного в київському скрипторії князя Ярослава Мудрого, яке вивезла до Франції його донька Анна (†не раніше 1075), дружина французького короля Генріха І (†1060). Вціліла частина включає Місяцеслов на період від двадцять третьої неділі після Зіслання Святого Духа з наступним першим датованим святом 27 жовтня (9 пистопада) до 27 лютого і завершується початковою частиною тексту евангельської притчі про робітників на винограднику (Мт 20 1-8). За висновком мовознавців, це найстарша розшукана досі київська редакція перекладу евангельських книг, яка випереджує кодекс новгородського посадника Остромира, переписаний у Києві в 1056-1057 роках. Водночас Місяцеслов, знаний як Реймське Евангеліє, є найстаршою оригінальною памʼяткою української книжності.

Доступне у науковому світі з XVIII ст., Евангеліє київської княжни й французької королеви "загубилося" у Реймській міській бібліотеці, залишається маловідомим і зовсім не вивченим. Лише в листопаді 2009 р. у Франції зʼявився його передрук з коротким популярним коментарем. Нині вперше публікуємо його в Україні у повному обсязі. Видання здійснено завдяки ініціативі Фундації Енциклопедії України в Канаді, створеної 1987 року ентузіастами «Енциклопедії Українознавства". Фундаторами видання виступають Божена й Олег Іванусіви та їхні доня й зять - Олена та Роман Цоби. Меценатство Іванусівих подарувало нашій культурі цілу низку фундаментальних видань, серед яких варто згадати хоча б монументальні томи "Церква в руїні", "Церкви України - Перемиська єпархія" та "Церкви України - Закарпаття".

Володимир Александрович - Реймське Евангеліє Анни Ярославівни

Львів: Видавництво "МС", 2010 – 200 с. іл.

ISBN 078-966-8461-53-8

Володимир Александрович - Реймське Евангеліє Анни Ярославівни - Зміст