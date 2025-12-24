Библия проповедника с толкованием и конспектами — Preacher's Outline & Sermon Bible
Preacher’s Outline & Sermon Bible — это обширный библейский справочник-комментарий, созданный для помощи пасторам, учителям и всем, кто готовит проповеди или серьёзно занимается изучением Библии. Он охватывает весь Ветхий и Новый Завет. Каждый отрывок Священного Писания здесь представлен стих-за-стихом, с подробными структурированными конспектами и комментариями, что облегчает понимание текста и выделение ключевых идей.
Этот ресурс сочетает в себе элементы богословского и практического комментария: помимо анализа текста, он предлагает вдохновляющие пункты для проповедей, практические применения к жизни и многочисленные перекрёстные ссылки на другие места Писания. Материалы серии часто синтезируют выводы из более чем двухсот библейских комментариев и источников, что делает её глубокой и всесторонней поддержкой для подготовки наставлений и уроков. Серия полезна как для занятых служителей церкви, так и для преподавателей, студентов богословских школ или лично изучающих Библию.
Изданные ранее тома на русском языке:
Библия Проповедника - Том 9А - Филиппийцам, Колоссянам
Библия Проповедника - Том 9 - Галатам, Ефесянам
Библия Проповедника - Том 7 - Римлянам
Библия проповедника с толкованием и конспектами — Preacher's Outline & Sermon Bible
Электронное издание. — 16479 с. (рус.), 19601 с. (англ.).
Русский перевод выполнен Google и сведен в единый файл с оглавлением.
Библия проповедника — Содержание
- Введение в Библию
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Ветхий Завет (39 книг):
- Бытие
- Исход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Книга Иисуса Навина
- Книга Судей израилевых
- Книга Руфь
- 1-я Книга Царств
- 2-я Книга Царств
- 3-я Книга Царств
- 4-я Книга Царств
- 1-я Книга Паралипоменон
- 2-я Книга Паралипоменон
- Книга Ездры
- Книга Неемии
- Книга Есфирь
- Книга Иова
- Псалтирь
- Книга Притчей Соломоновых
- Книга Екклесиаста
- Книга Песни Песней Соломона
- Книга пророка Исаии
- Книга пророка Иеремии
- Книга Плач Иеремии
- Книга пророка Иезекииля
- Книга пророка Даниила
- Книга пророка Осии
- Книга пророка Иоиля
- Книга пророка Амоса
- Книга пророка Авдия
- Книга пророка Ионы
- Книга пророка Михея
- Книга пророка Наума
- Книга пророка Аввакума
- Книга пророка Софонии
- Книга пророка Аггея
- Книга пророка Захарии
- Книга пророка Малахии
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Новый Завет (27 книг):
- Евангелие от Матфея
- Евангелие от Марка
- Евангелие от Луки
- Евангелие от Иоанна
- Деяния святых Апостолов
- Послание к Римлянам
- 1-е послание к Коринфянам
- 2-е послание к Коринфянам
- Послание к Галатам
- Послание к Ефесянам
- Послание к Филиппийцам
- Послание к Колоссянам
- 1-е послание к Фессалоникийцам
- 2-е послание к Фессалоникийцам
- 1-е послание к Тимофею
- 2-е послание к Тимофею
- Послание к Титу
- Послание к Филимону
- Послание к Евреям
- Послание Иакова
- 1-е послание Петра
- 2-е послание Петра
- 1-е послание Иоанна
- 2-е послание Иоанна
- 3-е послание Иоанна
- Послание Иуды
- Откровение Иоанна Богослова
Огромное спасибо
Огромное спасибо.
Ого, огромное спасибо ....
Снимаю шляпу!!! даже сложно представить, какой это был труд!!!
Да, неплохо сделано