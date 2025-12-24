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Библия проповедника с толкованием и конспектами — Preacher's Outline & Sermon Bible

Библия проповедника с толкованием и конспектами — Preacher's Outline & Sermon Bible
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Reference

Preacher’s Outline & Sermon Bible — это обширный библейский справочник-комментарий, созданный для помощи пасторам, учителям и всем, кто готовит проповеди или серьёзно занимается изучением Библии. Он охватывает весь Ветхий и Новый Завет. Каждый отрывок Священного Писания здесь представлен стих-за-стихом, с подробными структурированными конспектами и комментариями, что облегчает понимание текста и выделение ключевых идей.

Этот ресурс сочетает в себе элементы богословского и практического комментария: помимо анализа текста, он предлагает вдохновляющие пункты для проповедей, практические применения к жизни и многочисленные перекрёстные ссылки на другие места Писания. Материалы серии часто синтезируют выводы из более чем двухсот библейских комментариев и источников, что делает её глубокой и всесторонней поддержкой для подготовки наставлений и уроков. Серия полезна как для занятых служителей церкви, так и для преподавателей, студентов богословских школ или лично изучающих Библию.

Изданные ранее тома на русском языке:

Библия Проповедника - Том 9А - Филиппийцам, Колоссянам

Библия Проповедника - Том 9 - Галатам, Ефесянам

Библия Проповедника - Том 7 - Римлянам

Библия проповедника с толкованием и конспектами — Preacher's Outline & Sermon Bible

Электронное издание. — 16479 с. (рус.), 19601 с. (англ.).
Русский перевод выполнен Google и сведен в единый файл с оглавлением.

Библия проповедника — Содержание

  • Введение в Библию
  • Ветхий Завет (39 книг):
    1. Бытие
    2. Исход
    3. Левит
    4. Числа
    5. Второзаконие
    6. Книга Иисуса Навина
    7. Книга Судей израилевых
    8. Книга Руфь
    9. 1-я Книга Царств
    10. 2-я Книга Царств
    11. 3-я Книга Царств
    12. 4-я Книга Царств
    13. 1-я Книга Паралипоменон
    14. 2-я Книга Паралипоменон
    15. Книга Ездры
    16. Книга Неемии
    17. Книга Есфирь
    18. Книга Иова
    19. Псалтирь
    20. Книга Притчей Соломоновых
    21. Книга Екклесиаста
    22. Книга Песни Песней Соломона
    23. Книга пророка Исаии
    24. Книга пророка Иеремии
    25. Книга Плач Иеремии
    26. Книга пророка Иезекииля
    27. Книга пророка Даниила
    28. Книга пророка Осии
    29. Книга пророка Иоиля
    30. Книга пророка Амоса
    31. Книга пророка Авдия
    32. Книга пророка Ионы
    33. Книга пророка Михея
    34. Книга пророка Наума
    35. Книга пророка Аввакума
    36. Книга пророка Софонии
    37. Книга пророка Аггея
    38. Книга пророка Захарии
    39. Книга пророка Малахии
  • Новый Завет (27 книг):
    1. Евангелие от Матфея
    2. Евангелие от Марка
    3. Евангелие от Луки
    4. Евангелие от Иоанна
    5. Деяния святых Апостолов
    6. Послание к Римлянам
    7. 1-е послание к Коринфянам
    8. 2-е послание к Коринфянам
    9. Послание к Галатам
    10. Послание к Ефесянам
    11. Послание к Филиппийцам
    12. Послание к Колоссянам
    13. 1-е послание к Фессалоникийцам
    14. 2-е послание к Фессалоникийцам
    15. 1-е послание к Тимофею
    16. 2-е послание к Тимофею
    17. Послание к Титу
    18. Послание к Филимону
    19. Послание к Евреям
    20. Послание Иакова
    21. 1-е послание Петра
    22. 2-е послание Петра
    23. 1-е послание Иоанна
    24. 2-е послание Иоанна
    25. 3-е послание Иоанна
    26. Послание Иуды
    27. Откровение Иоанна Богослова
Views 673
Rating 4.9 / 5
Added 24.12.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.9/5 (7)

Comments (6 comments)

E
esxatos 7 months ago
А где ссылка на скачивание?
B
brat Vital 7 months ago

Огромное спасибо 
M
maxena 7 months ago

Огромное спасибо.
B
brat Aleksey 7 months ago

Ого, огромное спасибо ....
E
esxatos 7 months ago

Снимаю шляпу!!!   даже сложно представить, какой это был труд!!!
B
brat Andron 7 months ago

Да, неплохо сделано

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