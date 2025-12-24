Preacher’s Outline & Sermon Bible — это обширный библейский справочник-комментарий, созданный для помощи пасторам, учителям и всем, кто готовит проповеди или серьёзно занимается изучением Библии. Он охватывает весь Ветхий и Новый Завет. Каждый отрывок Священного Писания здесь представлен стих-за-стихом, с подробными структурированными конспектами и комментариями, что облегчает понимание текста и выделение ключевых идей.

Этот ресурс сочетает в себе элементы богословского и практического комментария: помимо анализа текста, он предлагает вдохновляющие пункты для проповедей, практические применения к жизни и многочисленные перекрёстные ссылки на другие места Писания. Материалы серии часто синтезируют выводы из более чем двухсот библейских комментариев и источников, что делает её глубокой и всесторонней поддержкой для подготовки наставлений и уроков. Серия полезна как для занятых служителей церкви, так и для преподавателей, студентов богословских школ или лично изучающих Библию.

Изданные ранее тома на русском языке:

Библия Проповедника - Том 9А - Филиппийцам, Колоссянам

Библия Проповедника - Том 9 - Галатам, Ефесянам

Библия Проповедника - Том 7 - Римлянам

Библия проповедника с толкованием и конспектами — Preacher's Outline & Sermon Bible

Электронное издание. — 16479 с. (рус.), 19601 с. (англ.).

Русский перевод выполнен Google и сведен в единый файл с оглавлением.

Библия проповедника — Содержание