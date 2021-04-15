ОСОБЕННОСТИ:

1. Римская церковь была сильной. Об этом свидетельствуют пять факторов.

Во-первых, Римская церковь была простонародной церковью. Один писатель IV века говорит, что некоторые римские граждане “приняли христианскую веру без посредства великих чудес и апостолов” (Ambrosiaster, a Latin Father, in his Epistle to the Romans. Quoted by F.F. Bruce. The Epistle of Paul to the Romans. “The Tyndale New Testament Commentaries,” ed. by RVG Tasker. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1963, p. 13). Согласно описанию этого послания, римляне достигли глубокой духовной зрелости. Но как же благая весть достигла Рима? Кто же основал эту церковь? Нам точно известно одно: в столице была большая и процветающая церковь. Но когда она была основана — не известно. Есть несколько предположений.

а. В день Пятидесятницы собрались “пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты” (Деян. 2:10). Обратились ли они ко Христу в день Пятидесятницы? Об обращении среди римлян особо не упоминается, но римляне — это единственный народ, названный из пришедших европейцев.

б. Со многими членами Римской церкви Павел был знаком лично. Он встречался с ними раньше где-то в других местах. Церковь могла быть основана ими. Павел приветствует Акилу и Прискиллу (16:3 сравн. с Деян. 18:2-3). Он также приветствует некоторых известных верующих, которые, по его словам, ещё прежде его самого уверовали во Христа: Андроника и Юнию (16:7). Павел также приветствует Руфа: вероятно, это был сын Симона из Киринеи, который нёс крест Христа (см. 16:13, сравн. с Марк 15:21). Возможно, Павел познакомился с Руфом и его матерью в Антиохии.

в. Первые последователи Христа были, вероятно, в числе первых среди тех, кто принёс Благую весть в Рим. В этом заключается великий план Павла, поставленного Богом руководить евангелизацией всего мира. Павел побывал в крупных городах мира со славной Евангельской вестью и сделал всё возможное со своей стороны, чтобы создать в каждом из главных городов по крепкой церкви. Каждый из этих городов находился на важнейших дорогах мира, ведущих прямо к столице мира, к самому Риму. В шумной суете деловых путешествий по всему миру, некоторым людям пришлось принять Христа и самим стать первыми миссионерами. То, что Благая весть проникнет в Рим, было неизбежно. Церковь возникла прямо в сердце Рима.

Во-вторых, Римская церковь была известна на весь мир. Вера римских христиан была крепкой (1:8). Римские верующие были духовно зрелыми, способными усваивать твёрдую пищу Слова Божия. Практически, каждая его страница содержит важное учение или теологическое рассуждение.

В-третьих, Римская церковь была языческой; подавляющее большинство её членов пришли из язычества. Павел напоминает им тот факт, что христианство имеет иудейские корни. Таким образом, язычникам следовало относиться к иудеям с глубоким уважением, не смотря на то, что они превосходили их численностью (11:18).

В-четвёртых, Римская церковь была гонимой. Она подвергалась жестоким гонениям на протяжении семи лет после того, как Павел написал это великое послание к верующим Рима. Нерон сжёг старую часть великого города в порыве гнева и обвинил в поджоге Рима христиан. Верующих также обвинили в таких преступлениях, как каннибализм, в безнравственных поступках и объявили врагами государства. Их обвинили и во всех других преступлениях, на которые вообще можно было не обратить внимания. Однако, пролитая кровь церкви оказалась её семенем (Tertullian, Apology 50. Quoted by F. F. Bruce. The Epistle of Paul to the Romans. “The Tyndale New Testament Commentaries,” p. 17). Верующие, спасаясь бегством от гонений, распространились по всему миру; и где бы они ни оказались, они повсюду делились славной вестью о вечной жизни во Христе Иисусе. Кроме того, граждане Рима пресытились жестокостями и, в конце концов, потребовали, чтобы гонения на христиан прекратились. Церковь больше не притесняли; ей было позволено свободно провозглашать славную весть о спасении.

В-пятых, Римская церковь была победоносной. Ей не было стыдно за свою жизнь и за своё свидетельство. Римская церковь становилась на сторону тех, кто страдал. Когда Павла вели в город как римского пленника, и до города оставалось еще 30-40 миль, христианская церковь вышла вперёд, чтобы встретить его и провести с почестями до города. При виде этих верующих, сердце Павла наполнилось таким ощущением славы, какое редко удаётся пережить человеку. (См. Деян. 28:13-15).

Библия Проповедника с толкованием и конспектами. Том 7. Римлянам

Leadership Ministries Worldwide, Chattanooga, TN, USA, 1995. - 329 с.

ISBN, том 7: 0-945863-56-X

Библия Проповедника с толкованием и конспектами. Том 7. Римлянам - Содержание