АВТОР; Апостол Павел.

Климент Римский, живший в первом веке, упоминает об этом Послании Павла к Филиппийцам в своём письме к коринфянам. Упоминается оно и в письме Поликарпа (II век н.э.) к филиппийцам. Ссылается на него и другой деятель ранней церкви — Игнатиус. Такие писатели древности, как Иреней Лионский, Климент Александрийский и Тертуллиан, также указывают на авторство Павла (Ralph Р. Martin. The Epistle of Paul to the Philippians, “Tyndale Bible Commentaries”, ed. by RVG Tasker. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1959, p. 28, 36).

ДАТА НАПИСАНИЯ: Она доподлинно неизвестна, но, вероятно, относится к 60-63 г. н.э., когда Павел находился в римской тюрьме.

Оно причисляется к Тюремным Посланиям Павла вместе с его Посланиями к Колоссянам, Ефесянам и Филимону. Павел говорит: “Так-что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим” (Филип. 1:13), а также передаёт приветствие от тех, “из кесарева дома” (Филип. 4:22). Под “Преторией” здесь, по всей видимости, следует понимать римскую гвардию, воинскую элиту, тщательно отобранную для охраны и службы при императорском дворе.

АДРЕСАТ: “...Всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами” (Филип. 1:1). Это Послание, безусловно, обращено и ко всем святым Церкви.

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ: Павел писал к филиппийцам по нескольким причинам:

1. Он желал предотвратить осуждение филиппийской церковью своего друга и Христова служителя, Епафродита. Епафродйт был послан филиппийской церковью к находившемуся в это время в римской тюрьме Павлу с тем, чтобы передать ему какой-то дар и слова ободрения. Однако Епафродйт сильно, почти смертельно, заболел в то время, пока находился с Павлом, и его возвращение в Филиппы было отложено, вероятно, на длительное время. Павел поэтому боялся, что Епафродйт будет жестоко осуждён членами своей церкви, ибо они могли подумать, что он оказался человеком малодушным и не выполнил их поручения. Павел написал это письмо, в частности, чтобы облегчить возвращение Епафродита и предотвратить нарекания в его адрес (Филип. 2:25-30).

2. Павел также хотел поблагодарить филиппийскую церковь за помощь в его служении. Они послали ему подарок вскоре после того, как он, основав эту церковь, продолжил своё путешествие (Филип. 1:5; 4:15; 2 Кор. 8:1). Причём, они уже посылали ему свои дары в Фессалонику (Филип. 4:16) и Коринф (2 Кор. 11:9), но на этот раз они направили ему не только сам подарок, но, кроме того, ещё и одного из святых своих, членов церкви, для служения его нуждам во время его тюремного заключения (Филип. 2:25-30; 4:18).

3. И ещё Павел хотел призвать церковь к единству и согласию. Две женщины, находившиеся в церкви в это время и не ладившие между собой, вносили в неё дух раздора (Филип. 4:2; ср. 1:27; 2:2-4,14). В результате всего этого мы получили одно из самых удивительных изображений Христа во всём Святом Писании (Филип. 2:5-11).

4. Павел также хотел разобраться в тех ложных учениях, которые в это время только начали появляться в церкви (Филип. 3:2).

ОСОБЫЕ ЧЕРТЫ:

1. Город Филиппы был воротами в Европу. Он был расположен на одном из важнейших римских торговых путей, известном как Егнатиан. Его название происходит от имени Филиппа Македонского, отца Александра Великого. Город представлял из себя крепость, расположенную в горах, разделявших Европу и Азию, Восток и Запад — стратегический центр, контролирующий Егнатиан.

Филиппы также с гордостью носили имя римской колонии. Города становились римскими колониями следующим образом: вначале Рим основывал колонии на окраинах Империи для её большей безопасности и защиты от нападения варваров. Солдатам-ветеранам незадолго до отставки предоставлялось римское гражданство, если они отправлялись в эти города и основывали там римские колонии; впоследствии же, всему городу присваивался титул колонии за его преданность и службу Империи. Такие колонии отличались фанатичной верностью Риму: их граждане сохраняли свои римские связи, язык, титулы, традиции, обычаи и одежду и сопротивлялись всякому местному влиянию, категорически отвергая малейшее проникновение в них окружающего мира. Они оставались римскими колонистами в чуждой им среде.

Картина верности филиппийской колонии её римскому гражданству отображена в Деян. 16:20-21. Обращаясь к образу гражданской преданности этих колоний, Павел говорит филиппийской церкви: “Наше же жительство — на небесах” (Филип. 3:20).

Город Филиппы как нельзя лучше подходил для замыслов Павла: его стратегическое расположение на Егнатиан обеспечивало быстрое распространение Евангелия по всей Римской Империи. Выполняя своё служение, Павел следовал в Рим и далее в области, лежащие в направлении Испании. Он понимал, что обращённые в веру филиппийцы, по роду своей работы путешествовавшие по всей Империи, могли даже опередить его. Таким образом можно было сэкономить время и подготовить почву для распространения Евангелия во всём мире (ср. Деян. 28:13).

2. Церковь в Филиппах. В Деян. 16:1-40 рассказывается, как Павел основал церковь в Филиппах во время своего второго миссионерского путешествия. Это одно из самых захватывающих путешествий, когда-либо описанное в литературе. Филиппы стали городом-свидетелем проникновения Евангелия в Европу. Павел предпринял несколько попыток

Библия Проповедника с толкованием и конспектами. Том 9А. Филиппийцам, Колоссянам

Leadership Ministries Worldwide, Chattanooga, TN, USA, 1995. - 204 с.

ISBN, том 9A: 1-574-07-000-2

Библия Проповедника с толкованием и конспектами. Том 9А. Филиппийцам, Колоссянам - Содержание

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Послание святого апостола Павла к Филиппийцам. Введение

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Послание святого апостола Павла к Колоссянам. Введение

План Послания к Колоссянам

Послание святого апостола Павла к Колоссянам

Предметный указатель