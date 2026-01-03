Біблія. Сучасний переклад з давньоєврейської та давньогрецької мов — перше видання, підготовлене комісією Українського Біблійного Товариства, є результатом багаторічної науково-перекладацької праці, спрямованої на відтворення біблійного тексту сучасною українською мовою з максимальним збереженням змістової точності оригіналів. Переклад здійснено безпосередньо з давньоєврейських та давньогрецьких текстів із урахуванням сучасних досягнень біблійної текстології, лінгвістики та екзегези.

Видання вирізняється ясною, доступною мовою, що поєднує літературну нормативність із зрозумілістю для широкого кола читачів, зберігаючи при цьому богословську глибину та стилістичні особливості біблійних книг. Сучасний переклад покликаний сприяти глибшому осмисленню Святого Письма, його використанню в богослужінні, особистому читанні, навчальному та науковому середовищі.

Книга адресована духовенству, богословам, викладачам, студентам, а також усім, хто прагне читати Біблію сучасною українською мовою, близькою до мовної практики сьогодення.

Біблія - Сучасний переклад з давньоєврейської та давньогрецької мов

Перше видання. – Переклад комісії Українського Біблійного Товариства. - Київ: Українське Біблійне Товариство, 2020.

Біблія - Сучасний переклад з давньоєврейської та давньогрецької мов - Зміст

СТАРИЙ ЗАВІТ

Перша книга Мойсея. Буття - Друга книга Мойсея. Вихід - Третя книга Мойсея. Левіти - Четверта книга Мойсея. Числа - П’ята книга Мойсея. Второзаконня - Книга Ісуса Навина - Книга Суддів - Книга Рут - Перша книга Самуїла (1-а книга царів) - Друга книга Самуїла (2-а книга царів) - Перша книга Царів (3-я книга царств) - Друга книга Царів (4-а книга царств) - Перша книга Хронік (1-а книга параліпоменон) - Друга книга Хронік (2-а книга параліпоменон) - Книга Ездри - Книга Неємії - Книга Естер - Книга Йова - Книга Псалмів - Притчі Соломона - Книга Еклезіаста - Книга Пісня Пісень - Книга пророка Ісаї - Книга пророка Єремії - Книга плач Єремії - Книга пророка Єзекіїля - Книга пророка Даниїла - Книга пророка Осії - Книга пророка Йоіла - Книга пророка Амоса - Книга пророка Авдія - Книга пророка Йони - Книга пророка Міхея - Книга пророка Наума - Книга пророка Аввакума - Книга пророка Софонії - Книга пророка Аггея - Книга пророка Захарії - Книга пророка Малахії

НОВИН ЗАВІТ

Свята Євангелія від Матвія - Свята Євангелія від Марка - Свята Євангелія від Луки - Свята Євангелія від Івана - Дії святих апостолів - Послання до Римлян - Перше послання до Коринтян - Друге послання до Коринтян - Послання до Галатів - Послання до Ефесян - Послання до Филип’ян - Послання до Колосян - Перше послання до Солунян - Друге послання до Солунян - Перше послання до Тимофія - Друге послання до Тимофія - Послання до Тита - Послання до Филимона - Послання до Євреїв - Послання Якова - Перше послання Петра - Друге послання Петра - Перше послання Івана - Друге послання Івана - Третє послання Івана - Послання Юди - Об’явлення

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